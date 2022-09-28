29 Eylül 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 29 Eylül 2022 Perşembe günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 29 Eylül günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 29 Eylül Perşembe için günlük burç yorumları...



29 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Burcunuzun üzerine tıklayarak daha detaylı bilgiler de alabilirsiniz...

KOÇ BURCU- 29 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün kendinizi huzursuz hissedebilirsiniz ve gizemli bir tutum sergileyebilirsiniz. Maddi kazançlar, para, ödemeler, ortağın parası konuları gündeminize gelebilir ve ani para çıkışları, krizler yaşayabilirsiniz. Sosyal çevrenizden dolayı para harcamak zorunda kalabilirsiniz. Ayrıca Okült konularla ilgilenebilirsiniz. Ani sağlık problemleri yaşanabilir özellikle de; kum, cinsel yolla bulaşan rahatsızlıklar, rahim hastalıkları, erkeklerde prostat, kalın bağırsak problemleri, basur gibi rahatsızlıklar görülebilir.

29 Eylül-23 ekim tarihlerinde Venüs Terazi burcunda olacak. Venüs’ün Terazi etkisiyle; ilişki, ortaklık konusunda güzel bir süreç yaşayabilirsiniz. Aşk konusunda şanlı olacaksınız ve var olan bir ilişkiniz varsa daha iyi hale gelebilir. Hafta sonunda; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk, inanç konularıyla ilgilenebilirsiniz.



BOĞA BURCU - 29 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün partner, ortakla zaman geçirebilirsiniz ama güvenmek konusunda endişeleriniz artabilir. Partner ya da ortağa karşı ani fevri tutumlar sergileyebilirsiniz. Özellikle de kariyer hayatınızda sorunlar yaşanabilir.

29 Eylül-23 ekim tarihlerinde Venüs Terazi burcunda olacak. Venüs’ün Terazi etkisiyle; çalışma hayatı, yanınızda çalışanlarla ilgili güzel gelişmeler olabilir. Sağlık konusunda şifalanabilirsiniz. Ayrıca bekarsanız aşk sizi gündelik hayatta, çalışma hayatında bulabilir. Hafta sonunda; para, ödeme konuları gündeminize gelebilir.







İKİZLER BURCU - 29 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün çalışma hayatı, gündelik işlerle ilgilenebilirsiniz. Çalışma hayatınızdaki, yanınızda çalışanlarla ani sorunlar yaşanabilir. Ayrıca sağlık olarak ani olarak gelişen; kum, cinsel yolla bulaşan rahatsızlıklar, rahim hastalıkları, erkeklerde prostat, kalın bağırsak problemleri, basur gibi rahatsızlıklar görülebilir. Psikolojik olarak zorlanabilirsiniz ama okült konular, astroloji gibi konularla ilgilenerek farkındalığınızı arttırabilirsiniz. Seyahatler, eğitim, hukuk konularında ise ani problemler yaşanabilir.

29 Eylül-23 ekim tarihlerinde Venüs Terazi burcunda olacak. Venüs’ün Terazi etkisiyle; aşk, hobi, eğlence, çocukla ilgili konular güzelleşebilir. Güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Bekarsanız aşk sizi bulabilir. Hafta sonunda; partner, ortak ya da yakın arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz.

YENGEÇ BURCU -29 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün aşk, flört, çocuk, eğlence, tatil, hobi gibi konularla ilgilenebilirsiniz ve kendinizi duygusal olarak rahat ifade edebilirsiniz. Sosyal çevrenizle ilgili ani gelişmeler para harcamanıza sebep olabilir.

29 Eylül-23 ekim tarihlerinde Venüs Terazi burcunda olacak. Venüs’ün Terazi etkisiyle; aile ve ev konusunda güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Aile içi huzurunuz artabilir. Evinizi dekore ettirebilir, ev ve aile konusunda şanslı olduğunuz bir süreç geçirebilirsiniz. Yalnızsanız ailenize yakın biriyle tanışabilirsiniz. Hafta sonunda gündelik işlerle ve çalışma hayatınız ön plana çıkabilir.







ASLAN BURCU - 29 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün ev ve ailenizle ilgilenebilirsiniz ama aile içi gerginlikler yaşanabilir. Duygusal olarak biraz sıkışmış ve endişeli hissedebilirsiniz. Duygusal çıkışlarınız kariyer hayatınızı da sarsabilir. Ortaklık ya da partnerle ufak çaplı kriz yaşayabilirsiniz.

29 Eylül-23 ekim tarihlerinde Venüs Terazi burcunda olacak. Venüs’ün Terazi etkisiyle; yakın çevre ve kardeşlerle daha uyumlu olduğunuz bir süreç yaşayabilirsiniz. Güzel kısa seyahatler ve eğitim konularında şanslar sizinle olacak. Ayrıca bekarsanız aşk sizi yakın çevrenizden bulabilir. Hafta sonunda; aşk, eğlence, çocuk ya da hobilerinizle ilgilenerek geçebilir.

BAŞAK BURCU - 29 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; bugün yakın çevre, kardeşlerle ilgilenebilir, iletişime geçebilirsiniz. Eğitim ve seyahat konuları gündeminize gelebilir ve seyahatler ani sorun ve kazalar yaşanabilir. İletişim ve hukukla ilgili ani problemlere dikkat. Ani kas, eklem, diz rahatsızları yaşayabilirsiniz. Ayrıca yanınızda çalışan ya da otoriteyle de sorunlar yaşanabilir. Bugün dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum.

29 Eylül-23 Ekim tarihlerinde Venüs Terazi burcunda olacak. Venüs’ün Terazi etkisiyle; maddi kaynaklarınızda rahatlama, kadınlardan gelecek şanslarla kazançlarda artış meydana gelebilir. Bolluk ve bereketiniz artabilir. Hafta sonunda; aile, ev konularıyla ilgilenebilirsiniz.







TERAZİ BURCU -29 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün para konusuyla ilgilenebilirsiniz ama ani gelişmelerden dolayı para harcamak zorunda kalabilirsiniz. Hobi, eğlence, çocuk, tatilden dolayı borçlanabilirsiniz. Bugün borç alıp vermenizi tavsiye etmiyorum.

29 Eylül-23 Ekim tarihlerinde Venüs Terazi burcunda olacak. Venüs’ün Terazi etkisiyle; güzelleşebilir, hayatınızın her alanında şanslar sizin olabilir. Çekiciliğiniz artıyor. Hafta ortasında; para konuları gündeminizi meşgul edebilir. Hafta sonunda; kardeşler, yakın çevre, eğitim, kısa seyahat konuları hayatınızda zuhur edebilir.

AKREP BURCU -29 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün kendinizi duygusal olarak iyi hissedebilirsiniz ve daha duyarlı olabilirsiniz. Partnerle ani sorunlar yaşanabilir, karşı tarafın fevri tutumları ilişkinizi sarsabilir hatta bitme noktasına bile getirebilir, dikkatli olmalısınız. Sağlık olarak; kum, cinsel yolla bulaşan rahatsızlıklar, rahim hastalıkları, erkeklerde prostat, kalın bağırsak problemleri, basur gibi rahatsızlıklar görülebilir.

29 Eylül-23 Ekim tarihlerinde Venüs Terazi burcunda olacak. Venüs’ün Terazi etkisiyle; gizli aşklar gündeminize gelebilir. Gizli kadın düşmanlar kendini belli edebilir. Bu süreçte bilinçaltınız yine de rahatlar ve korunursunuz. Hastane konuları gündeminize gelse de korunacaksınız. Hafta sonunda; para ve iş hayatınız ön plana çıkabilir.

YAY BURCU - 29 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Ruhsal çalışmalar yapmak sizin için çok iyi olacaktır. Ani sağlık problemlerine ise dikkat etmelisiniz özellikle de boyun, boğaz bölgesi rahatsızları sizi sarsabilir. Eğitim, seyahat ve iletişimde sorunlar yaşanabilir. İmza atacaksanız bugün sorunlar çıkabilir. Ayrıca kardeşler ve yakın çevrenizle anlaşmazlıklara dikkat.

29 Eylül-23 Ekim tarihlerinde Venüs Terazi burcunda olacak. Venüs’ün Terazi etkisiyle; sosyal çevreniz güzelleşiyor. Bekarsanız aşk sizi sosyal çevrenizden, kariyer hayatından bulabilir. Hafta sonunda; kendinizi iyi hissedeceksiniz, neşeli ve keyifli olduğunuz bir hafta sonu sizi bekliyor. Para konuları da gündeme gelebilir.

OĞLAK BURCU - 29 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz ama aşk, çocuk, eğlence, hobilerinizden dolayı arkadaşlarınızla ani sorunlar yaşanabilir. Ayrıca harcamalarınız artabilir.

29 Eylül-23 Ekim tarihlerinde Venüs Terazi burcunda olacak. Venüs’ün Terazi etkisiyle; kariyer hayatınız daha rahat geçebilir, güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Kadınlardan destek ve yardım görebilirsiniz. Hafta sonunda; içe çekilebilir, yalnız zaman geçirmek isteyebilirsiniz. Ruhsal çalışmalar yapabilirsiniz.

KOVA BURCU- 29 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün kariyer ve iş hayatınızla ilgilenebilirsiniz ama bazı aksilikler çıkabilir. Özellikle de kadınlarla ilgili dikkatli olmalısınız ve ani fevri tutumlardan dolayı partner ya da ortakla aranız bozulabilir. Aile içi sorunlar artabilir.

29 Eylül-23 Ekim tarihlerinde Venüs Terazi burcunda olacak. Venüs’ün Terazi etkisiyle; yurt dışı, eğitim, hukuk, seyahatle ilgilenebilirsiniz ve bu konularda kadınlardan yardım görebilirsiniz. Ayrıca aşk sizi yurt dışında, eğitimde, hukuk konularıyla bağlantılı kişilerle bulabilir. Hafta ortasında; kariyer ve iş hayatınız ön plana çıkıyor. Hafta sonunda; sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla güzel zaman geçirebilirsiniz.

BALIK BURCU -29 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk, uzak akraba konuları gündeminize gelebilir ve bu konularda ani sorunlar yaşanabilir. Yolculuklarda kazalara dikkat etmelisiniz. Otoriteyle anlaşmakta zorlanabilirsiniz ve kendinizi yalnız hissedebilirsiniz ama bunların altında yatan sebep tamamen bilinçaltınız bundna dolayı Mart 2023’e kadar psikolojinize dikkat etmenizi tavsiye ediyorum.

29 Eylül-23 Ekim tarihlerinde Venüs Terazi burcunda olacak. Venüs’ün Terazi etkisiyle; maddi konularda korunacaksınız ve borçlansanız da kolayca ödeyebileceksiniz. Ayrıca kadınlardan da maddi konularda yardım görebilirsiniz. İlişki anlamında daha tutkulu bir ilişki yaşayabilirsiniz. Bekarsanız tutkulu bir ilişkiye başlayabilirsiniz ama Merkür Retro olduğu için dikkatli olmalısınız. Hafta sonunda; kariyer ve iş hayatınız ön plana çıkabilir.

Astrolog Dilara Yıldızhan'ı takip etmek için: instagram.com/astrologdilarayldzhn/

Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...