29 Haziran Yengeç burcunda Yeniay! Burçlara etkisi ne olacak?

29 Haziran 2022 İstanbul saatiyle 05:52’de Yengeç burcunun 7 derecesinde Yeni ay gerçekleşecek. Yeniay gökyüzünde Güneş ve ay kavuşum yapar bu da yeni başlangıçlara sebep olur. Yeni başlangıçlardan verim almak için Hilal 6-7 günlerini kullanabilirsiniz. Yeni ay Lilith etkisinde olacak ve Mirzam sabit yıldızında olacak. Peki 29 Haziran'da Yengeç burcunda gerçekleşecek olan Yeni Ay'ın burçlara etkisi ne olacak? Astrolog Dilara Yıldızhan 29 Haziran Yengeç burcunda gerçekleşecek olan Yeni Ay'ın hem burçlara hem de Türkiye açısından oluşacak etkilerini anlattı.

Lilith dişi gücün şerri demektir. Mirzam etkisiyle Sirius yani patronun yardımcısı demektir. Lilith etkisiyle ; dişi güç sadakatle aileleri sınayabilir. Ayrıca kadınlardan görülebilecek zararları işaret ediyor. Evliliklerde 2. Bir kadının dahil olması ve kadının burada gücünü kötüye kullanmasını gösteriyor. Aile içinde kadınların hakkını araması ama hakkını ararken ahlak kullarını ihmal ederek intikam almasına sebep olabilir. Lilithyen enerjinin güç kazanması ve kibirli ve egolu kadının aile içinde sorunlara yol açmasını gösterebilir. Erkekler ise dişilerden açıkçası belasını bulabilir. Bu dönemde başlayacak ilişkilerde ililtyen kod’da aktif olacak. Bundan dolayı dikkatli olunması gereken 15 gün bizi bekliyor. Kolektif etkide; gizli kadın düşmanların ortaya çıkması, arkadan dönen dolapların kendini göstermesine işaret ediyor. Kariyer ve iş hayatındaki gizli iş çeviren kadınlar bu süreçte kendilerini daha belirgin olarak gösterebilir. Bu süreçte psikolojiniz zorlanabilir, içsel olarak negatif dürtüsel davranışlara itilebilirsiniz.

YENGEÇ BURCUNDA YENİ AY'IN TÜRKİYE AÇISINDAN ETKİSİ

Türkiye açısından; kapalı alanlar, hastaneler, cezaevleriyle ilgili yeni kararlar gerçekleşebilir ama kararlarda ahlak kuralları ihmal edilebilir. Ayrıca borsa, maddi kaynaklarla ilgili yeni kararlar alınırken bu kararlar 15 gün kadar piyasaları rahatlatabilir ama devletin ikincil yöneticilerinin ani dürtüsel kararları yine de para kayıplarına sebep olabilir. Ayrıca topluluklarda tartışmalar ve çatışmalar artabilir. Yöneticilerde ahlak kurallarını bir tarafa bırakan ve gizli ahlak dışı kavramlar ön plana çıkabilir.

Toprak bütünlüğümüz, ordumuzla ilgili sorunlar gerçekleşebilir, Amerika’nın üzerimizdeki baskısı artabilir ama yine de kadersel olarak Türkiye’yi yaşadıkları kötü etkilemeyecek. Tarım ve eğitimle ilgili geleceğe yönelik yani kararlar da alınabilir.

YENGEÇ BURCUNDA YENİ AY'IN BURÇLARA ETKİSİ

Sevgili Koç; bugün ve önümüzdeki 15 gün boyunca; aile ve ev ile ilgili yeni kararlar alabilirsiniz ama siz durumları büyütebilir, aile içindeki kadınlarla anlaşmazlık yaşayabilirsiniz. Ayrıca fazla dik kafalı ve inatçı davranırsanız da şanslarınızı tepebilirsiniz.

Sevgili Boğa; bugün ve önümüzdeki 15 gün boyunca; yakın çevre, kardeşler, yakın akrabalarınızla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz ama siz içsel olarak durumları büyütebilirsiniz ayrıca sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Bu süreçte eğitimde kadın eğitmenlerle sorunlar gün yüzüne çıkabilir. Yakın çevrenizdeki kadınlara dikkat etmelisiniz. İletişimde sorunlar, iftira gibi durumlar gerçekleşebilir. Seyahatlerde de kadınlarla yeni kararlar alırken sorunlar gerçekleşebilir.

Sevgili İkizler; bugün ve önümüzdeki 15 gün boyunca; maddi kaynaklarınız, para konularıyla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz ama harcamalarınız çok artabilir. Kadınlardan ve sosyal çevrenizden dolayı maddi konularda zarara uğrayabilirsiniz.

Sevgili Yengeç; bugün ve önümüzdeki 15 gün boyunca; fiziksel değişim yapmak isteyebilir, kendinize zaman ayırabilirsiniz. Burnunuzun dibindeki, aile içindeki, etrafınızdaki kadınlara ise dikkat etmelisiniz. Kariyer hayatınızda ise kibir yapabilir, sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Duygusal tartışmalar yaşayabilirsiniz.

Sevgili Aslan; bugün ve önümüzdeki 15 gün boyunca; içe çekilebilir, daha gizli kapaklı bir süreç geçirmek isteyebilirsiniz. Gizli kadın düşmanlarınız ortaya çıkabilir ve seyahat, eğitim, yurt dışı konularında sorunlar yaşanabilir. Psikolojik sağlığınıza ise dikkat etmelisiniz.

Sevgili Başak; bugün ve önümüzdeki 15 gün boyunca; sosyal çevrenizde, topluluk ya da derneklerde yeni başlangıçlar gerçekleşebilir. Yeni kararlar ise maddi kaynaklarınızı olumsuz etkileyebilir ayrıca borç, ödemelerle ilgili sorunlar gün yüzüne çıkabilir. Sağlık ve ameliyatla ilgili durumlar varsa bu süreçte kendini belirgin olarak gösterebilir. Ama yine de Başaklar bu süreçte yeni arkadaş çevrelerine girebilirler ama yine de kadınlara dikkat edin.

Sevgili Terazi; bugün ve önümüzdeki 15 gün boyunca; kariyer ve iş hayatınızda yeni kararlar alabilirsiniz ama kadınlarla anlaşmakta zorlanabilir ve kadınlardan zarar görebilirsiniz. Kariyer hayatınızda dikkatli olmalısınız. Ortak ya da partnerle sorunlar ortaya çıkabilir ve durumlar abartılabilir. Duygusal olarak kibir yapabilirsiniz.

Sevgili Akrep; bugün ve önümüzdeki 15 gün boyunca; yurt dışı, eğitim, hukuk ya da seyahatlerle ilgili kararlar alabilirsiniz ama sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Ayrıca günlük rutin hayatınızda sorunlar gerçekleşebilir. Uzak akrabalarınızdan özellikle kadınlarla sorunlar yaşanabilir.

Sevgili Yay; bugün ve önümüzdeki 15 gün boyunca; maddi kaynaklarınız, vergi, ödemeler, nafaka, miras gibi konularda sorunlar gerçekleşebilir. Hobi, eğlence, tatil, çocuk yad a aşk hayatınızdan dolayı harcamalarınız artabilir. Bu süreçte maddi kaynaklarınızla ilgili yeni kararlarınızda kadınlara dikkat etmenizi tavsiye ediyorum.

Sevgili Oğlak; bugün ve önümüzdeki 15 gün boyunca; partner, ortak ya da açık düşmanlarınızla ilgili gizli kapalı ne varsa ortaya dökülebilir. Ayrıca yeni bir ilişkiye yelken açabilirsiniz ama aile içinde sorunlar gerçekleşebilir. Bu süreçte kadınlara dikkat etmelisiniz.

Sevgili Kova; bugün ve önümüzdeki 15 gün boyunca; çalışma hayatınız, gündelik hayatınız, yanınızda çalışanlarla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz ama iletişimde sorunlar, yanlış anlaşılmalar, kadınlardan gelebilecek zararlar söz konusu. Sağlık problemleri yaşayabilir, kadın doktorlardan istediğiniz sonucu alamayabilirsiniz.

Sevgili Balık; bugün ve önümüzdeki 15 gün boyunca; aşk, tatil, çocuk ya da hobinizle ilgili yeni kararlar alabilirsiniz ve bu konuda çok para harcayabilirsiniz. Kadınlardan zarar görmezsiniz ama yine de dikkat etmelisiniz.