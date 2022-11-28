29 Kasım 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 29 Kasım 2022 Salı günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 29 Kasım günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 29 Kasım Salı için günlük burç yorumları...

29 Kasım 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 29 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla güzel zaman geçirebilirsiniz. Yeni bir sözleşme imzalayabilir, seyahat programı yapabilirsiniz. Ayrıca ay tüm gün boşlukta olacak. Ay boşluktayken yeni bir işe başlandığında sonuçsuz kalır. Bundan dolayı yepyeni bir işe başlamak yerine işlerinizi tamamlayabilir, işlerinizi toparlayabilirsiniz. Ayrıca boş işlerle uğraşma zamanıdır.



BOĞA BURCU - 29 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün kariyer ve iş hayatınız ön plana çıkabilir. Maddi olarak yeni şanslar karşınıza çıkabilir. Ayrıca ay tüm gün boşlukta olacak. Ay boşluktayken yeni bir işe başlandığında sonuçsuz kalır. Bundan dolayı yepyeni bir işe başlamak yerine işlerinizi tamamlayabilir, işlerinizi toparlayabilirsiniz. Ayrıca boş işlerle uğraşma zamanıdır.







İKİZLER BURCU - 29 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün yurt dışı, eğitimi seyahat, hukuk konularıyla ilgilenebilirsiniz. Bu konularda önemli kararlar alabilirsiniz. Ayrıca ay tüm gün boşlukta olacak. Ay boşluktayken yeni bir işe başlandığında sonuçsuz kalır. Bundan dolayı yepyeni bir işe başlamak yerine işlerinizi tamamlayabilir, işlerinizi toparlayabilirsiniz. Ayrıca boş işlerle uğraşma zamanıdır.

YENGEÇ BURCU - 29 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün finans, para, vergi, ödemelerle ilgilenebilir, yapılandırma yapabilirsiniz. Ruhsal çalışmalar yapmak için de iyi bir gündesiniz. Sağlık konuları ön plana çıkabilir, şifalanma şansınız var. Ayrıca ay tüm gün boşlukta olacak. Ay boşluktayken yeni bir işe başlandığında sonuçsuz kalır. Bundan dolayı yepyeni bir işe başlamak yerine işlerinizi tamamlayabilir, işlerinizi toparlayabilirsiniz. Ayrıca boş işlerle uğraşma zamanıdır.







ASLAN BURCU -29 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün partner ya da ortakla zaman geçirebilirsiniz. Partner ya da ortakla beraber sosyalleşebilir, güzel bir gün geçirebilirsiniz. Ortağınızla yeni bir sözleşme de imzalayabilirsiniz. Evli değilseniz evlilik kapıları aralanabilir. Kalıcı uzun vadeli bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Ayrıca ay tüm gün boşlukta olacak. Ay boşluktayken yeni bir işe başlandığında sonuçsuz kalır. Bundan dolayı yepyeni bir işe başlamak yerine işlerinizi tamamlayabilir, işlerinizi toparlayabilirsiniz. Ayrıca boş işlerle uğraşma zamanıdır.

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BAŞAK BURCU -29 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; bugün çalışma hayatı, gündelik hayat uğraşlarıyla ilgilenebilirsiniz. Kariyer hayatınızda önemli kararlar alabilirsiniz. Uzun süreli projeler gündeminize gelebilir. Kariyerinizde daha önceden konuşulan ya da düşündüğünüz işlerle ilgili yeni bir sözleşme de imzalayabilirsiniz. Ayrıca ay tüm gün boşlukta olacak. Ay boşluktayken yeni bir işe başlandığında sonuçsuz kalır. Bundan dolayı yepyeni bir işe başlamak yerine işlerinizi tamamlayabilir, işlerinizi toparlayabilirsiniz. Ayrıca boş işlerle uğraşma zamanıdır.







TERAZİ BURCU -29 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün aşk, çocuk, tatil, eğlence, hobi gibi konularla ilgilenebilirsiniz. Yeni seyahat, eğitim programı yapabilirsiniz. Ayrıca ay tüm gün boşlukta olacak. Ay boşluktayken yeni bir işe başlandığında sonuçsuz kalır. Bundan dolayı yepyeni bir işe başlamak yerine işlerinizi tamamlayabilir, işlerinizi toparlayabilirsiniz. Ayrıca boş işlerle uğraşma zamanıdır.

AKREP BURCU -29 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün aile ve evinizle ilgilenebilirsiniz. Ev ya da aileniz için yatırım yapabilirsiniz. Kazançlarınız artabilir. Finansal durumunuzu iyileştirmek için daha önceden planladığınız işlerle ilgili imza da atabilirsiniz. Ayrıca ay tüm gün boşlukta olacak. Ay boşluktayken yeni bir işe başlandığında sonuçsuz kalır. Bundan dolayı yepyeni bir işe başlamak yerine işlerinizi tamamlayabilir, işlerinizi toparlayabilirsiniz. Ayrıca boş işlerle uğraşma zamanıdır.

YAY BURCU - 29 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün yakın çevre ya da kardeşinizle iletişime geçebilirsiniz. Eğitim ve seyahat konuları gündeminize gelebilir. Partnerle ya da ortakla uzlaşabilir, beraber seyahat, eğitim kararı alabilirsiniz. Ama vereceğiniz kararları daha önce düşündüğünüz ya da konuştuğunuz konularla ilgili olabilir. Ayrıca ay tüm gün boşlukta olacak. Ay boşluktayken yeni bir işe başlandığında sonuçsuz kalır. Bundan dolayı yepyeni bir işe başlamak yerine işlerinizi tamamlayabilir, işlerinizi toparlayabilirsiniz. Ayrıca boş işlerle uğraşma zamanıdır.

OĞLAK BURCU - 29 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün para, kazançlarla ilgilenebilirsiniz. Kalıcı uzun vadeli maddi gelir fırsatı yakalayabilirsiniz. Daha önceden planladığınız konularla ilgili haberler gelebilir. Yepyeni bir konuyla ilgili olmaktan ziyade geçmiş konular tamamlanabilir. Ayrıca ay tüm gün boşlukta olacak. Ay boşluktayken yeni bir işe başlandığında sonuçsuz kalır. Bundan dolayı yepyeni bir işe başlamak yerine işlerinizi tamamlayabilir, işlerinizi toparlayabilirsiniz. Ayrıca boş işlerle uğraşma zamanıdır.

KOVA BURCU- 29 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün aşk, ilişki, çocuk, tatil gibi konularda kalıcı adımlar atabilirsiniz. Ayrıca ay tüm gün boşlukta olacak. Ay boşluktayken yeni bir işe başlandığında sonuçsuz kalır. Bundan dolayı yepyeni bir işe başlamak yerine işlerinizi tamamlayabilir, işlerinizi toparlayabilirsiniz. Ayrıca boş işlerle uğraşma zamanıdır.

BALIK BURCU -29 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Ev ve ailenizle ilgili kalıcı uzun vadeli kararlar alabilirsiniz. Ev değişikliği, ev alım satım konuları sonuçlanabilir ama yine de dikkatli olmalısınız. Ayrıca ay tüm gün boşlukta olacak. Ay boşluktayken yeni bir işe başlandığında sonuçsuz kalır. Bundan dolayı yepyeni bir işe başlamak yerine işlerinizi tamamlayabilir, işlerinizi toparlayabilirsiniz. Ayrıca boş işlerle uğraşma zamanıdır.

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