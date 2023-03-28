29 Mart 2023 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 29 Mart 2023 Çarşamba günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 29 Mart günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 29 Mart Çarşamba için günlük burç yorumları...

29 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU- 29 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün ev, aile, gayrimenkul, seyahat, eğitim konularıyla ilgili hareketli bir gün geçirebilirsiniz. Aşk ve para konusunda şans sizinle olacak. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Ani yaralanmalara dikkat. Gününüz harika geçsin.

Koç burcu kadını özellikleri



BOĞA BURCU - 29 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün kazançlar, para, seyahat, eğitim, yakın çevre ile ilgili konular gündeminize gelebilir. Seyahat kararı alabilirsiniz. Aşk, eğitim, seyahat konularında şanslı olduğunuz bir günde olacaksınız. Psikolojik olarak hassas olabilirsiniz. Gününüz harika geçsin.

İKİZLER BURCU - 29 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün maddi kazançlarınız, para konularıyla ilgili önemli fırsatlar yakalayabilirsiniz. Sosyal çevrenizden dolayı maddi konularda bazı sorunlar yaşanabilir, dikkatli olmalısınız. Gününüz harika geçsin.

YENGEÇ BURCU - 29 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün atak ve girişimcisiniz. Aşk, sosyal çevre, evlilik konularında güzel gelişmeler sizinle olacak. Kariyer hayatınızdaki bazı sorunlardan canınız sıkılabilir. Gününüz harika geçsin.

ASLAN BURCU -29 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün duygusal olarak içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Kariyer ve aşk hayatınızda güzel gelişmeler sizinle olacak. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk alanlarında ise bazı aksilikler gündeminize gelebilir. Gününüz harika geçsin.

BAŞAK BURCU -29 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; bugün sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk, aşk hayatınızda güzel gelişmeler sizinle olacak. Ama maddi açıdan özellikle vergi, miras, ödemelerle ilgili bazı sorunlar gündeminize gelebilir. Dikkatli olmalısınız. Gününüz harika geçsin.

TERAZİ BURCU -29 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün kariyer, iş, seyahat, yurt dışı konuları gündeminize gelebilir. Finans, aşk, sağlık anlamında güzel şanslar sizinle olacak. Partner veya ortaklıkla ilgili bazı aksilikler gerçekleşebilir. Gününüz harika geçsin.

AKREP BURCU -29 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün finans, para, sağlık, yurt dışı, eğitim, seyahat konuları gündeminize gelebilir. Evlilik, ortaklık, mahkeme konularında aniden gelişecek fırsatlar sizinle olacak. Bazı konularda şaşırabilirsiniz. Çalışma hayatınızda, yanınızda çalışanlar, evcil hayvan veya sağlığınızla ilgili bazı sorunlar gerçekleşebilir. Gününüz harika geçsin.

YAY BURCU - 29 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün para, sağlık konuları gündeminize gelebilir. Çalışma hayatı, aşk, sağlık, evcil hayvanlarınızla ilgili ani güzel gelişmeler sizinle olacak. Gününüz harika geçsin.

OĞLAK BURCU - 29 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün evlilik, ortaklık, mahkeme konuları gündeminize gelebilir. Aşk, hobi, tatil, çocuklarla ilgili sürprizler sizi bekliyor. Ailenizle ilgili bazı sorunlar canınızı yakabilir. Gününüz harika geçsin.

KOVA BURCU- 29 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün aşk, çocuk, çalışma hayatı, sağlık konuları gündeminize gelebilir. Ev, aile, gayrimenkul, aşk konularında önemli kararlar alabilirsiniz. İletişimde bazı sorunlar gerçekleşebilir. Trafikte dikkatli olmalısınız. Gününüz harika geçsin.

BALIK BURCU -29 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün ev, aile, aşk, çocuk, hobi konularıyla ilgilenebilirsiniz. Ani seyahat, eğitim kararı alabilirsiniz. Maddi açıdan bazı sorunlar gündeminize gelebilir. Gününüz harika geçsin.

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