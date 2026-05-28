29 Mayıs 2026 burç yorumları: Hangi burcu neler bekliyor?

29 Mayıs 2026 Cuma günü astroloji burçlar için neler söylüyor? İşte 29 Mayıs 2026 Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için günlük burç yorumları...

KOÇ BURCU - 29 MAYIS 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün odağınız tamamen ortaklaşa kazançlar, ödemeler, banka işleri veya nafaka/miras gibi finansal konular üzerinde. Sezgilerinizin çok keskin olduğu bir gündesiniz; bir yatırımın veya anlaşmanın perde arkasındaki riskleri ya da fırsatları anında fark edebilirsiniz. Ruhsal olarak kendinizi yenileme zamanı.

BOĞA BURCU - 29 MAYIS 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Karşıt burcunuzda ilerleyen Ay, tüm dikkatinizi ikili ilişkilerinize, evliliğinize ve ortaklıklarınıza çekiyor. Partnerinizle ya da yakın bir dostunuzla aranızdaki güven bağını test edeceğiniz, yüzeysel değil tamamen derin ve şeffaf konuşmalar yapacağınız bir cuma günü. Karşı tarafın sadakati içinizi rahatlatacak.



İKİZLER BURCU - 29 MAYIS 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün günlük iş rutininiz, çalışma ortamınız ve bedensel sağlığınız mercek altında. İş yerinde bir süredir biriken ve detoks etkisi yaratacak temizlikleri, düzenlemeleri yapmak için harika bir gün. Stratejik ve planlı ilerleyerek haftanın tüm yükünü pratik zekanızla hafifletebilirsiniz. Sağlığınıza ve beslenmenize dikkat.

YENGEÇ BURCU - 29 MAYIS 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk hayatınızda, yaratıcı projelerinizde ve çocuklarla olan ilişkilerinizde tam anlamıyla bir su burcu şifalanması ve tutku hakim. Ay’ın Akrep’teki konumu, çekim gücünüzü ve karizmanızı doruk noktasına çıkarıyor. Partnerinizle aranızdaki buzları eritebilir, eğer yalnızsanız hayatınıza kalıcı ve ruhsal boyutu çok güçlü birini çekebilirsiniz.

ASLAN BURCU - 29 MAYIS 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün odağınız tamamen eviniz, yuvanız, aileniz ve kökleriniz. Aile içinde geçmişten gelen gizli bir konunun konuşulması veya evinizde güvenli, konforlu bir alan yaratma arzusu öne çıkabilir. Dış dünyanın kalabalığından uzaklaşıp kendi kabuğunuza çekilmek, cuma akşamını evinizde geçirmek ruhunuza çok iyi gelecektir.

BAŞAK BURCU - 29 MAYIS 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Zihniniz bugün adeta bir dedektif gibi çalışıyor Başaklar. Yakın çevrenizden, kardeşlerinizden veya komşularınızdan alacağınız haberlerin ardındaki asıl niyeti kolayca çözebilirsiniz. Önemli bir sözleşmeyi imzalamadan önce detayları derinlemesine incelemek veya gizli araştırmalar yapmak için mükemmel bir cuma günü.

TERAZİ BURCU - 29 MAYIS 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Maddi durumunuz, kişisel kazançlarınız ve kendi değeriniz üzerine düşündüğünüz bir gün. Hak ettiğiniz bir paranın tahsilatı veya bütçenizi uzun vadeli güvenceye alacak stratejik bir planlama gündeme gelebilir. Kendinize olan güveninizi tazeleyeceğiniz, sade ama bereketi yüksek etkiler devrede.

AKREP BURCU - 29 MAYIS 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay bugün sizin burcunuzda parlıyor! Haftanın bu son gününde enerjisi en yüksek, sezgileri en keskin ve etrafına en çok karizma yayan burç sizsiniz. Kendinizle ilgili radikal kararlar almak, dış görünüşünüzde güçlü değişiklikler yapmak veya hayatınızdaki krizleri fırsata çevirmek için gökyüzü arkamızda.

YAY BURCU - 29 MAYIS 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün dış dünyaya kapılarınızı biraz kapatıp, tam bir inziva ve nadas hissi yaşamak isteyebilirsiniz. Bilinçaltınız çok aktif; rüyalarınız veya aniden içinize doğan hisler size önümüzdeki günler için rehberlik edebilir. Arkadan dönen işlerin, gizli düşmanlıkların farkına varıp stratejinizi sessizce belirleme günü.

OĞLAK BURCU - 29 MAYIS 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gelecek hedefleriniz, projeleriniz ve dostluklarınız bugün mercek altında. Arkadaş çevrenizden çok güvendiğiniz, sırdaş bir isimle bir araya gelip dertleşebilir, vizyoner projeleriniz için güçlü ve gizli destekler alabilirsiniz. Sosyal topluluklar içinde sözü dinlenen, sarsılmaz bir duruş sergileyeceksiniz.



KOVA BURCU - 29 MAYIS 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kariyer hayatınız, toplum önündeki duruşunuz ve geleceğe dair hedefleriniz bugün zirve noktasına ulaşıyor. Üstlerinizle yapacağınız görüşmelerde veya sunumlarda kriz yönetim gücünüzle göz doldurabilirsiniz. Başarılarınızın takdir edileceği, iş hayatında "güç ve prestij" kazanabileceğiniz bir cuma günü.

BALIK BURCU - 29 MAYIS 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU