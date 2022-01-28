29 Ocak 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 29 Ocak 2022 Cumartesi günü hangi burcu neler bekliyor? Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 29 Ocak günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 29 Ocak Cumartesi için günlük burç yorumları...

29 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Burcunuzun üzerine tıklayarak daha detaylı bilgiler de alabilirsiniz...

KOÇ BURCU- 29 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hafta sonuna taşımak durumunda kaldığınız işleriniz olabilir. Elinizdeki çalışmaları tamamlamakla ilgilenebilirsiniz. Enerjiniz genel olarak yüksek olacak. İşinizle ilgili bazı kararlar alabilirsiniz.

BOĞA BURCU - 29 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yurt dışı bağlantılı işler, yüksek öğrenim ya da yurt dışı seyahat planları gündeminize gelebilir. Hayatınızda önemli değişimler yapmak genel olarak sizin için zorlayıcı olsa da bazı kararlar alabilirsiniz.

İKİZLER BURCU - 29 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Borçlarınız ve ödemelerinizle ilgilenmeniz gerekebilir. Yöneticiniz Merkür ile Plüton arasında zorlayıcı etkileşim var. Hayatınızda önemli bir değişim yapmak isteyebilirsiniz ancak hırsla ya da öfkeyle hareket etmemeniz önem taşıyor.

YENGEÇ BURCU - 29 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hafta sonuna başlarken ilişkinize zaman ayırmak isteyebilir, partnerinizle vakit geçirebilirsiniz. Ancak bazı gerginliklerin oluşması, tartışmaların çıkması mümkün. Öfkeyle hareket etmeyin.

ASLAN BURCU - 29 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Elinizde tamamlamanız gereken işler olabilir, işiniz ya da evinizle ilgili rutin çalışmalarınızla ilgilenebilirsiniz. Sağlığınıza da özen gösterin, özellikle stres ve gerilim kaynaklı sorunlara karşı dikkatli olun.

BAŞAK BURCU - 29 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yöneticiniz Merkür ile Plüton arasında zorlayıcı bir etkileşim var. Partnerinizle aranızda gerginlikler, güç savaşları, tartışmalar yaşanabilir. İletişim dilinize dikkat edin, kırıcı olmayın.

TERAZİ BURCU - 29 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gün genelinde ailenizle ve onların ihtiyaçlarıyla ilgilenmeniz gerekebilir. İletişim kurarken dikkatli olun; çeşitli gerginlikler, tartışmalar yaşanması mümkün. Duygusal tepkiler verebilirsiniz.

AKREP BURCU - 29 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevrenizdeki insanlarla iletişim halinde olabilirsiniz. Kardeşleriniz ya da akrabalarınızla bir araya gelebilirsiniz. Yöneticiniz Plüton ile Merkür ile arasında zorlayıcı bir etkileşim var, iletişim dilinize dikkat etmelisiniz.

YAY BURCU - 29 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal konulara odaklı bir gündeminiz olabilir. Borçlarınız, kredileriniz ve ödemelerinizle ilgili yapmanız gereken işleri planlayabilir, rahat bir akışta olabilirsiniz. Yöneticiniz Jüpiter sizi destekliyor.

OĞLAK BURCU - 29 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay bugün sizin burcunuza geçiş yapıyor. Projelerinizle ilgilenebilir, daha sonra uygulamaya koymak üzere planlamalar yapabilirsiniz. İyice ölçüp biçerek aldığınız kararlar ileride sizi güçlendirebilir.

KOVA BURCU - 29 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hafta sonuna başlarken insanlardan uzak olmak, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Spiritüel çalışmalarla ilgilenmek, okumak veya yazmak için ideal bir gün. Biraz içinize dönmek size iyi gelebilir.

BALIK BURCU - 29 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal çevrenizdeki insanlarla iletişim kurabilir, arkadaşlarınızla görüşebilir ya da bazı topluluklara katılabilirsiniz. Ancak ilişkilerinize dikkat etmelisiniz. Özellikle manipülasyonlara maruz kalabileceğiniz bir gün.

Astrolog Sibel Süslü'yü takip etmek için: instagram.com/sibellsuslu/

Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...

2022'NİN EN ŞANSLI BURÇLARI İÇİN VİDEOYA BAKABİLİRSİNİZ

İLGİLİ İÇERİKLER