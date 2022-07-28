29 Temmuz 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 29 Temmuz 2022 Cuma günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 29 Temmuz günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 29 Temmuz Cuma çin günlük burç yorumları...



29 TEMMUZ 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI



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KOÇ BURCU- 29 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün enerjik ve dinç hissediyorsunuz. Çok eğlenebilir, aşk hayatınızı hareketlenebilir ama çok fala para harcayabilirsiniz. Dikkatli olmalısınız.







BOĞA BURCU - 29 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün aile içinde ani tartışmalar ve ani sorunlar yaşanabilir. Dikkatli olmalısınız.

İKİZLER BURCU - 29 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün yakın çevre ve kardeşlerle ilgili beklenmedik olaylar gerçekleşebilir. Ayrıca kazalara açıksınız.

YENGEÇ BURCU - 29 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün maddi harcamalarınız beklenmedik şekilde artabilir, özellikle de sosyal çevrenizden dolayı.







ASLAN BURCU - 29 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün kendinizi ifade ederken kariyer hayatında çok egolu davranabilir ve ani sorunlar gerçekleşebilir.

BAŞAK BURCU - 29 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; bugün psikolojik olarak zorlanabilir, ani duygusal tepkiler verebilirsiniz. Ayrıca seyahat, eğitim, hukuk, yurt dışı konularında beklenmedik sorunlar gerçekleşebilir.

TERAZİ BURCU -29 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün sosyal çevrenizin gazına gelip çok para harcamayın derim. Ayrıca beklenmedik iletişim sorunları yaşanabilir. Bir sözleşme imzalanacaksa dikkatli olun.

AKREP BURCU -29 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün kariyer ve iş hayatınızda ani gelişmeler gerçekleşebilir. Beklenmedik durumlar canınızı yakabilir.







YAY BURCU - 29 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularında şanslısınız ve doğru kararlar alıyorsunuz ama ani sağlık sorunları, çalışma hayatınızdaki ani değişimler bu süreci zorlaştırabilir.

OĞLAK BURCU - 29 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün maddi kaynaklar, finansal durumuzla alakalı bazı sorunlar yaşanabilir. Hobi, eğlence, tatil, aşk yüzünden ani harcamalar yapabilirsiniz.

KOVA BURCU -29 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün ilişki ve ortaklığınızda problemeler gerçekleşebilir. Sürtüşmeler yaşanabilir, dikkatli olun.

BALIK BURCU -29 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün çalışma hayatı, gündelik hayat ya da sağlıkla ilgili sorunlar ani problemler gerçekleşebilir. Ayrıca evcil hayvanınız varsa onunla ilgili de sorunlar yaşanabilir.

Astrolog Dilara Yıldızhan'ı takip etmek için: instagram.com/astrologdilarayldzhn/

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