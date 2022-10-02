3 Ekim 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 3 Ekim 2022 Pazartesi günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 3 Ekim günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 3 Ekim Pazar için günlük burç yorumları...



3 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 3 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün kariyer ve iş hayatınızla ilgilenebilirsiniz. Partner ya da ortakla bazı sorunlar gerçekleşebilir. Akşam saatlerinde aile içindeki kadınlara dikkat etmelisiniz. Genel olarak sakin bir gün sizi bekliyor olacak.



BOĞA BURCU - 3 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularıyla ilgilenebilirsiniz ve kendinizi iyi hissedebilirsiniz. Çalışma hayatı, gündelik işler, yanınızda çalışanlar ya da sağlıktan dolayı bazı sorunlar yaşanabilir. Akşam saatlerinde yakın çevrenizdeki kadınların söyledikleri sizi zor durumda bırakabilir ama işin içinden çıkabileceksiniz.







İKİZLER BURCU - 3 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün para, ödemeler, ameliyat, cinsellik, okült konularla ilgilenebilirsiniz. Aşk, çocuk, eğlence, tatilden dolayı harcamalarınız artabilir. Akşam saatlerinde iş hayatınızdaki kadınlardan dolayı para konusunda ani para çıkışları gerçekleşebilir aman dikkat.

YENGEÇ BURCU -3 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün partner, ortak, yakın arkadaş, mahkeme konularıyla ilgilenebilirsiniz. Aile evinizle ilgili konularda partnerle uzlaşmakta zorlanabilirsiniz. İlişki-ev arasında dengeyi kurmak bugün zor olabilir. Akşam saatlerinde ise bazı yanlış anlaşılmalar gerçekleşebilir. Kadınların her dediğine hemen inanmayın.







ASLAN BURCU - 3 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün çalışma hayatı, gündelik işler, yanınızda çalışanlar, sağlık ya da evcil hayvanlarınızla ilgilenebilirsiniz. Gündelik hayatta iletişim, seyahat, eğitim konularında bazı sorunlar yaşanabilir ama siz bu konularda sorunların üstesinden gelebileceksiniz. Ayrıca diyete başlamak için uygun bir gündesiniz. Akşam saatlerinde gizli kadın düşmanlarınızla problemler yaşanabilir ve psikolojik olarak etkilenebilirsiniz. Sağlık olarak; eklem, diz, diş, kemik rahatsızlarına dikkat etmelisiniz.

BAŞAK BURCU - 3 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; bugün aşk, hobi, çocuk, tatil, borsa konularıyla ilgilenebilirsiniz ve güzel bir gün geçirebilirsiniz. Aşk, tatil, çocuk, borsadan dolayı para çıkışları gerçekleşebilir. Akşam saatlerinde sosyal çevrenizdeki kadınlardan dolayı ani sorunlar yaşanabilir ama işin içinden çıkabileceksiniz.







TERAZİ BURCU -3 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün aile ve ev konuları ön plana çıkabilir. Aile içinde bazı sorunlara dikkat etmelisiniz. Akşam saatlerinde kariyer hayatınızdaki kadınlardan dolayı ani sorunlar gündeminize gelebilir aman dikkat edin, tuzağa düşmeyin.

AKREP BURCU -3 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün yakın çevre ve kardeşlerinizle zaman geçirebilirsiniz. Kısa seyahatler gerçekleştirebilirsiniz. Eğitim konusu gündeminize gelebilir. Akşam saatlerinde uzak akrabalar, yakın çevreniz bulunan kadınlardan dolayı ani sorunlar yaşanabilir dikkatli olmalısınız. Tüm gün psikolojinize de dikkat etmelisiniz.

YAY BURCU - 3 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün para, maddi kaynaklar gündeminize gelebilir ve sosyal çevrenizden dolayı harcamalarınız artabilir. Akşam saatlerinde kadınlardan dolayı ani para çıkışları gerçekleşebilir, kadınlara dikkat.

OĞLAK BURCU - 3 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün kendinizi iyi hissediyorsunuz ve çevrenize karşı duyarlı olabilirsiniz. Kariyer hayatınızdan dolayı bazı sorunlar yaşanabilir. Akşam saatlerinde ise; açık düşmanlar, partnerin ya da ortağın çevresindeki kadınlardan dolayı sorunlar yaşanabilir. Dikkatli olmanızı öneriyorum.

KOVA BURCU- 3 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Hastane, cezaevi gibi konular gündeminize gelebilir. Adalet, hukuk, seyahat, eğitimle ilgili bazı sorunlar gerçekleşebilir ama siz ipleri elinizde tutuyor olacaksınız. Akşam saatlerinde ise yanınızda çalışan kadınlar, gündelik hayatta çevrenizdeki kadınlarla ilgili ani sorunlar yaşanabilir. Mide rahatsızlıklarına dikkat.

BALIK BURCU -3 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla güzel zaman geçirebilirsiniz. Sosyal çevrenizden dolayı harcamalarınız artabilir. Akşam saatlerinde aşk, çocuk, eğlence, tatil konularında kadınlardan dolayı ani sorunlar yaşansa da ipler sizin elinizde olacak.

Astrolog Dilara Yıldızhan'ı takip etmek için: instagram.com/astrologdilarayldzhn/

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