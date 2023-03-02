3 Mart 2023 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 3 Mart 2023 Cuma günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 3 Mart günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 3 Mart Cuma için günlük burç yorumları...



3 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU- 3 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün evinizle, ailenizle, sevdiklerinizle ilgilenebilirsiniz. Kariyer hayatınızda bazı sorunlar gerçekleşebilir. Saat 18:15’den sonra; aşk, çocuk, tatil, hobilerinizle ilgili fırsatlar sizinle olacak. Ayrıca enerjiniz yükselecektir. Güzel bir gün dilerim.



BOĞA BURCU - 3 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün yakın çevre, eğitim, seyahat, kardeşlerle ilgilenebilirsiniz. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularında bazı sorunlar gündeme gelebilir. İş hayatınızda ani gelişmeler gerçekleşebilir. Saat 18:12’den sonra; ev, aile, gayrimenkul konularıyla ilgilenebilirsiniz. Güzel bir gün dilerim.

İKİZLER BURCU - 3 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün finans, borçlar, vergi gibi durumlardan dolayı harcamalarınız artabilir. Eğitim, seyahat, hukuk konularında ani gelişmeler gerçekleşebilir. Kariyer hayatınızda ise güzel gelişmeler sizinle olacak. Saat 18:15’den sonra; yakın çevre, kardeşler, eğitim, seyahat konuları gündeminize gelebilir. Harika bir gün dilerim.

YENGEÇ BURCU - 3 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün çevrenize karşı duyarlı ve empatik olabilirsiniz. Partnerinizle veya ortağınızla bazı sorunlar gerçekleşebilir. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk alanlarında güzel gelişmeler sizinle olacak. Ani harcamalar yapabilirsiniz, ayrıca sağlığa dikkat. Güzel bir gün dilerim.

ASLAN BURCU -3 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün duygusal olarak içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Gizli kadın düşmanlara dikkat etmelisiniz. Çalışma hayatınızda bazı sorunlar gündeminize gelebilir. Ayrıca sağlığınıza da dikkat etmelisiniz. Finans, okültizm, sağlık konularında ise güzel gelişmeler sizinle olacak. Saat 18:15’den sonra kendinizi çok daha hissetmeye başlayacaksınız. Saç kesimi, bakımı için uygun bir gündesiniz. Güzel bir gün dilerim.

BAŞAK BURCU -3 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; bugün sosyalleşebilirsiniz. Hobi, aşk, çocuk konularında bazı sorunlar gündeminize gelebilir. Saat 18:15’den sonra duygusal olarak içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Sanatla ilgilenmek, dans etmek, sevgilinizle ilgilenmek ruhunuzu besleyecektir. Güzel bir gün dilerim.

TERAZİ BURCU -3 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün kariyer, iş hayatınız ön plana çıkabilir. Ailenizle ilgili bazı durumlar duygusal tepkiler vermenize sebep olabilir. Ama çalışma hayatınızda şans sizinle olacak. Saat 18:15’den sonra sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla güzel zaman geçirebilirsiniz. Güzel bir gün dilerim.

AKREP BURCU -3 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularıyla ilgili bazı sorunlar gerçekleşebilir. Saat 18:15’den sonra; kariyer, iş hayatınız ön plana çıkıyor olacak. Güzel bir gün dilerim.

YAY BURCU - 3 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün finans, vergi, borçlar, ameliyat konularında bazı aksilikler gündeme gelebilir. Aile, ev konularında ise fırsatlar sizinle olacak. Saat 18:15’den sonra; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularıyla ilgilenebilirsiniz. Güzel bir gün dilerim.

OĞLAK BURCU - 3 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün partner, ortaklık, evlilik, mahkeme konularında bazı aksilikler meydana gelebilir ama seyahat etmek, yakınlarınızla iletişimde olmak iyi hissettirecektir. Ani harcamalar da gündeminize gelebilir. Saat 18:15’den sonra; finans, cinsellik, okültizm, ameliyat konuları gündeminize gelebilir. Güzel bir gün dilerim.

KOVA BURCU- 3 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün çalışma hayatı, yanınızda çalışanlar, evcil hayvanınız, sağlık konularıyla ilgili bazı sorunlar gündeminize gelebilir. Maddi konularda ise şans sizinle olacak. Saat 18:15’den sonra evlilik, ortaklık, yakın arkadaş veya mahkeme konuları gündeminize gelebilir. Güzel bir gün dilerim.

BALIK BURCU -3MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün aşk, çocuk, hobi, borsa konularında bazı sorunlarla, baskıyla, manipülasyonla karşılaşabilirsiniz. Saat 18:15’den sonra çalışma hayatınızla, sağlığınızla, evcil hayvanınızla ilgilenebilirsiniz. Güzel bir gün dilerim.

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