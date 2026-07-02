3 Temmuz 2026 burç yorumları: Hangi burcu neler bekliyor?

3 Temmuz 2026 Cuma günü astroloji burçlar için neler söylüyor? İşte 3 Temmuz 2026 Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için günlük burç yorumları...

KOÇ BURCU - 3 TEMMUZ 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün enerjinizi uzun vadeli projelere veya zihninizi meşgul eden özel bir konuya yönlendirmek için harika bir gün. Mars-Uranüs etkileşimi, yakın çevreniz veya kardeşlerinizle ilgili şaşırtıcı haberleri gündeme getirebilir. İletişimde fevri olmamaya çalışın; zira harika ve orijinal fikirler üretebileceğiniz bir akıştasınız. İçgüdülerinize güvenin.

Koç burcu kadını özellikleri

Koç burcu erkeği özellikleri

BOĞA BURCU - 3 TEMMUZ 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa, bugün odak noktanız tamamen kariyeriniz ve geleceğe yönelik adımlarınız olacak. İçinizdeki yüksek enerjiyi doğru ve verimli bir alana yönlendirebilirseniz adeta dağları yerinden oynatabilirsiniz. Maddi konular ve finansal kaynaklarınızla ilgili ani, sürpriz bir harcama ya da beklenmedik bir gelir artışı kapınızı çalabilir.



İKİZLER BURCU - 3 TEMMUZ 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Burcunuzda seyahat eden Mars ve Uranüs tam bugün kavuşuyor! Hayatınızda adeta havai fişekler patlayabilir; inanılmaz dinamik, sabırsız ve özgürlükçü hissedeceksiniz. İmajınızda ani bir değişiklik yapmak isteyebilir veya hayatınızdaki bazı kısıtlamalara "dur" diyebilirsiniz. Retroların getirdiği iletişim krizlerine karşı kelimelerinizi seçerken sakin kalmaya özen gösterin.

YENGEÇ BURCU - 3 TEMMUZ 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün zihninizde adeta yüzlerce fikir, plan ve teori uçuşuyor olabilir. Sezgilerinizin tavan yaptığı, rüyalarınızın yol gösterici olduğu bir gündesiniz. Mars ve Uranüs bilinçaltı alanınızı hareketlendirirken, bastırdığınız bazı öfkeler veya gizli kalmış sırlar aniden yüzeye çıkabilir. İçsel bir temizlik ve arınma için gökyüzü sizi destekliyor.

ASLAN BURCU - 3 TEMMUZ 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal çevreniz, arkadaşlıklarınız ve dahil olduğunuz topluluklar bugün oldukça hareketli. Arkadaş ortamınızda ani planlar, sürpriz organizasyonlar veya geleceğe yönelik kadersel karşılaşmalar yaşanabilir. Yönetici gezegeniniz Güneş’in yanındaki Jüpiter desteği coşkunuzu artırırken, ikili ilişkilerdeki güç savaşlarına karşı temkinli olmalısınız.

BAŞAK BURCU -3 TEMMUZ 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kariyeriniz ve toplum önündeki duruşunuzla ilgili ezber bozan bir gün! İş hayatınızda ani bir görev değişimi, yeni bir proje teklifi ya da otorite figürleriyle yaşanabilecek sürpriz bir diyalog gündeme gelebilir. Gelecek planlarınızı daha gerçekçi bir zemine oturtmak isteyeceksiniz. Detaylarda boğulmak yerine büyük resmi görmeye çalışın.

TERAZİ BURCU - 3 TEMMUZ 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün hayata bakış açınızı değiştirecek vizyoner fikirlerle dolusunuz. Yurt dışı bağlantılı işler, eğitimler veya seyahat planlarında aniden gelişen olaylar gündem yaratabilir. Merkür retrosu eski planları tekrar önünüze getirse de bugün karşınıza çıkacak olan durumlar sizi kalıpların dışına çıkmaya ve cesur olmaya zorlayacak.

AKREP BURCU - 3 TEMMUZ MAYIS 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Finansal konular, ortaklı paralar ve yatırımlar alanında oldukça yüksek voltajlı bir gün. Beklenmedik bir borç, vergi ya da miras/sigorta haberi gelebileceği gibi, krizleri fırsata çevirme yeteneğiniz sayesinde pratik ve karlı çözümler de üretebilirsiniz. Hayatınızda radikal bir dönüşümün eşiğinde olduğunuzu hissedebilirsiniz.

YAY BURCU - 3 TEMMUZ 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün spot ışıkları tamamen ilişkileriniz, evliliğiniz ya da ortaklıklarınız üzerinde parlıyor. Partnerinizle aranızda ani bir tartışma çıkabileceği gibi, ilişkinizi tamamen özgürleştirecek ve yeni bir boyuta taşıyacak sürpriz bir karar da alabilirsiniz. Karşı tarafın beklenmedik çıkışlarına karşı köprüleri yıkmak yerine sakin kalmayı denemelisiniz.

OĞLAK BURCU - 3 TEMMUZ 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günlük rutinleriniz, iş ortamınız ve sağlığınızla ilgili konular bugün oldukça hareketli. İş yerinde ani gelişen bir durum veya teknolojik bir aksaklık planlarınızı değiştirebilir. Ancak Satürn’ün olumlu açısı sayesinde sorumluluklarınızı başarıyla organize edebileceksiniz. Sağlığınıza ve beslenme düzeninize özen göstermeyi ihmal etmeyin.



KOVA BURCU - 3 TEMMUZ 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay burcunuzda ilerlerken sabah saatlerinde Plüton ile kavuşuyor; bu da üzerinizde derin ve dönüştürücü bir etki yaratıyor. Aşk hayatınızda, çocuklarla ilgili konularda ya da yaratıcı projelerinizde Mars ve Uranüs’ün harika bir sürprizi olabilir! Aniden aşık olabilir, kalbinizi heyecanlandıracak bir hobiye başlayabilirsiniz. Bugün parlıyorsunuz.

BALIK BURCU - 3 TEMMUZ 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU