30 Ağustos 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 30 Ağustos 2022 Salı günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 30 Ağustos günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 30 Ağustos Salı için günlük burç yorumları...



30 AĞUSTOS 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 30 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün partner ya da ortakla ilgilenebilirsiniz ama aile içindeki sorunlar aranızı bozabilir. Ayrıca kendinizle ilgili fiziksel değişimler yapabilirsiniz.

BOĞA BURCU - 30 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün çalışma hayatı, gündelik işlerle ilgilenebilirsiniz. Yanınızda çalışan kadınların iftiralarına ise dikkat etmelisiniz. Hakkınızda yalan yanlış şeyler söyleyebilirler. Ayrıca psikolojik olarak zorlanabileceğiniz bir gündesiniz; meditasyon yapmak size iyi gelecektir.

İKİZLER BURCU - 30 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün aşk, çocuk, hobi konularıyla ilgilenebilirsiniz ama kadınlardan dolayı para harcamak zorunda kalabilirsiniz. Bugün para harcarken dikkat etmelisiniz. Ayrıca sosyal çevrenizden dolayı canınızı yakabilecek sorunlar gerçekleşebilir.

YENGEÇ BURCU -30 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün aile ve ev hayatınız gündeminizi bugün meşgul edebilir. Ayrıca bazı kadınların sizin hakkınızdaki asılsız söylentileri, aile hayatınızda probleme sebep olabilir, dikkatli olmalısınız. Kariyer hayatınızdaki sorunlar ise aile hayatınızı olumsuz etkileyebilir.







ASLAN BURCU - 30 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün yakın çevre, kardeş ya da yakın akrabalarınızla iletişime geçebilirsiniz ama iletişimde dikkatli olmalısınız. Yanlış anlaşılmalar gerçekleşebilir. Ayrıca arkanızdan gizli kadın düşmanlar dedikodunuzu yapabilirler. Seyahat, eğitim, iletişimde sizi üzen sorunlar gerçekleşebilir ama yaşadıklarınızdan ders almak sizin elinizde olacak.

BAŞAK BURCU - 30 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; bugün maddi kaynaklar ve para konuları gündeminizdeyken, sosyal çevrenizdeki kadınlar maddi kaynaklarınızla ilgili sizi yanıltabilirler ve para kaybı yaşayabilirsiniz. Ayrıca borç, ödemeler biraz sizi zorlayabilir.

TERAZİ BURCU -30 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün kendinizi rahat ifade ediyorsunuz ama ilişkide bazı sorunlar canınızı sıkabilir. Ayrıca kariyer hayatınızdaki kadınlara dikkat etmelisiniz, arkanızdan yanlış konuşabilirler.

AKREP BURCU -30 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Baş ağrısı ya da baş bölgesi rahatsızlıklarına dikkat etmelisiniz. Ayrıca bugün kadınlarla iletişime dikkat etmelisiniz.







YAY BURCU - 30 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla güzel zaman geçirebilirsiniz. Ayrıca aşk, çocuk, hobilerinizle ilgili aksaklıklar canınızı sıkabilir ama ders alarak ilerlerseniz kendinize çok şey katabilirsiniz. Maddi konularda ve mahrem konularda kadınlarla ilgili sorunlar yaşanabilir. Açıkçası dikkatli olmalısınız.

OĞLAK BURCU - 30 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün kariyer ve iş hayatınıza yönelebilirsiniz ama uzlaşmakta ve duygularınızı ifade ederken zorlanabilirsiniz. Aile içindeki bazı sorunlar ise kariyer hayatınızı olumsuz etkileyebilir. İkili ilişkiler, ortaklık ya da açık düşmanlarınızdan kadınlarla yüzleşmek zorunda kalabilirsiniz. Aslında sizin için bugün en iyisi dengede olmak, egoyu doğru kullanmak.

KOVA BURCU -30 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün yurt dışı, eğitim, seyahat konuları gündeminizi meşgul edebilir. Çalışma hayatınızdaki kadınlarla anlaşmakta zorlanabilirsiniz. Ayrıca iletişimde sizi yaralayacak şeyler duyabilirsiniz ama olgunluğunuz sayesinde bu durumu kolay atlatacaksınız.

BALIK BURCU -30 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün ödeme, borçlar, para konuları, okült konular gündeminize gelebilir. Sağlık ve ameliyatla ilgili de kararlar alabilirsiniz. Para konusunda canınızı sıkan durumlar içinde kalsanız da maddi açıdan korunuyorsunuz. Ayrıca aşk, çocuk, hobi, eğlence konularında kadınlara dikkat edin.

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