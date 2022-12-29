30 Aralık 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 30 Aralık 2022 Cuma günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 30 Aralık günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 30 Aralık Cuma için günlük burç yorumları...

30 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU- 30 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün kendinizi iyi hissedeceksiniz. Atak ve girişken olabilirsiniz. Sabah saatlerinde baş bölgesi rahatsızlıklarına dikkat etmelisiniz. Güzel bir gün dilerim.



BOĞA BURCU - 30 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün duygusal olarak içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Spor yapmak, harekete geçmek size iyi gelecektir. Psikolojik olarak bazı korkularınız tetiklenebilir, somutlukta olmayan şeyler için endişelenmeyin .Güzel bir gün dilerim.

İKİZLER BURCU - 30 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla güzel zaman geçirebilirsiniz. Arkadaşlarınızla ilgili bazı olumsuz durumlar gerçekleşebilir ama durumların üstesinden geleceksiniz. Güzel bir gün dilerim.







YENGEÇ BURCU - 30 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün kariyer hayatınızda ise şans sizden yana olacak. Kariyer hayatınızda atak ve girişimci olabilirsiniz ama kendinizi doğru zamanda savunmakta zorlanabilirsiniz. Aslında kör nokta, harekete geçin. Güzel bir gün dilerim.

ASLAN BURCU -30 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularında şans sizden yana olacak. Ayrıca yurt dışı, eğitim, seyahatlerle ilgili bazı olumsuz gelişmeler olumluya dönüşebilir. Güzel bir gün dilerim.

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BAŞAK BURCU -30 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; bugün maddi kaynaklarınız, cinsellik, sağlık, okültizm konularında ise güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Borçlarla ilgili olumsuz bazı durumlar için dikkatli olmalısınız. Güzel bir gün dilerim.







TERAZİ BURCU -30 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün partner, evlilik, ortaklık konularında ise şanslı bir gündesiniz. Partnerle ya da ortağın kendini ortaya koymakta zorlanması aranızda tartışmalara sebep olabilir, sakin kalmalısınız. Güzel bir gün dilerim.

AKREP BURCU -30 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün çalışma hayatınızda ise bazı sorunlar olsa da korunuyorsunuz. Baş, göz, beyin bölgesi rahatsızlıklarına ise dikkat etmelisiniz. Güzel bir gün dilerim.

YAY BURCU - 30 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün aşk, çocuk, eğlence konularında şanslı bir dönemdesiniz. Bahsettiğim konularda bazı can sıkıcı durumlar gerçekleşse bir dönüşüp şifalanacaktır. Güzel bir gün dilerim.

OĞLAK BURCU - 30 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün aile ve evinizle ilgili ise korunacaksınız, bazı tartışmalar olsa da güzel gelişmeler sizinle olacak. Güzel bir gün dilerim.

KOVA BURCU- 30 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün yakın çevre, eğitim, seyahat, kardeşler, yakın çevrenizle ilgilenebilirsiniz ve bu konularda şans sizinle olacak. Bazı sert sözler duyabilirsiniz ve siz de sert ve yaralayıcı cümleler kurabilirsiniz, dikkatli olmalısınız. Güzel bir gün dilerim.

BALIK BURCU -30 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün maddi kaynaklarınızla ilgili sorunlarınız olsa da bir taraftan para girişlerinizin artacağı bir dönemdesiniz. İstediğiniz gibi kazanamamak ve bu konuda risk alamamak sizi üzebilir ama aslında beklenmedik şanslarınız var harekete geçmelisiniz. Güzel bir gün dilerim.

Astrolog Dilara Yıldızhan'ı takip etmek için: instagram.com/astrologdilarayldzhn/

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