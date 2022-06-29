30 Haziran 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 30 Haziran 2022 Perşembe günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 30 Haziran günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 30 Haziran Perşembe için günlük burç yorumları...



30 HAZİRAN 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 30 Haziran 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün ev ve ailenizle ilgilenebilir, kendinizi çok duygusal hissedebilirsiniz. Kariyer ve iş hayatınızda duygusal manipülasyona uğrayabilirsiniz. Ayrıca baş ağrısı, baş bölge rahatsızlıkları yaşayabilirsiniz.

BOĞA BURCU - 30 Haziran 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün yakın çevre ve kardeşlerle ilgilenebilirsiniz ama bazı duygusal patlamalar yaşayabilirsiniz. Ayrıca iletişimde sorunlar yaşanabilir. Bugün duygusal olarak dengeli olmaya çalışın.

İKİZLER BURCU - 30 Haziran 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün maddi kaynaklarınızla ilgilendiğiniz bir gün ve ani para giriş fırsatlarınız var ama sosyal çevrenizden dolayı çok para harcamak zorunda kalabilirsiniz. Ayrıca borç, demeler bugün sizi zorlayabilir.

YENGEÇ BURCU - 30 Haziran 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün duygusal olarak kendinizi ifade ederken ani iniş, çıkışlar yaşayabilirsiniz. Kariyerinizde duygusal tartışmalar yaşaya bilirsiniz ayrıca güçlü düşmanların manipülasyonuna maruz kalabilirsiniz.

ASLAN BURCU - 30 Haziran 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün kendinizi yalnız hissedebilirsiniz ve duygusal olarak gergin olabilirsiniz. Gizli düşmanlarınızın açığa çıktığı bir gündesiniz ama her şey oratay çıkacak. Ayrıca seyahat, eğitim, yurt dışı, hukuk konularında sorunlar yaşanabilir ve çalışma hayatınızdaki sorunlar sizi psikolojik olarak üzebilir.

BAŞAK BURCU - 30 Haziran 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Başak; bugün sosyal çevre ve arkadaşlarınızla ilgilendiğiniz bir gündesiniz ve maddi kaynaklarınızı zorlayacak harcamalar yapabilirsiniz ama bir taraftan da para girişiniz de var. Aşk konusunda ise manipülasyona maruz kalabilirsiniz. Tepkileriniz çok sert olabilir.

TERAZİ BURCU - 30 Haziran 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün iş ve kariyer hayatınıza odaklanıyorsunuz. Ama ortak ya da partnerle anlaşmazlıklar yaşanabilir. Ayrıca ciddi para girişi de gerçekleşebilir. Fırsatlarınızı iyi değerlendirmelisiniz. Aile içinde ise sorunlar sizi duygusal olarak zorlayabilir.







AKREP BURCU -30 Haziran 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün seyahat, eğitim, yurt dışı konularıyla ilgilenebilirsiniz. Çalışma hayatınızda çevrenizdeki eril figürlerle tartışma içinde kalabilirsiniz. Ayrıca sağlığınıza dikkat etmelisiniz. İletişim sorunlar, yakın çevre ya da kardeşlerin manipülasyonuna ise dikkat etmelisiniz.







YAY BURCU - 30 Haziran 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün harcama, ödeme, vergi. Miras gibi konularla ilgilenebilirsiniz ama maddi kazançlarınızla ilgili krizsel bir gün geçirebilirsiniz. Ayrıca aşk, flört, hobi konularında tartışma yaşanabilir, harcamalarınız artabilir.

OĞLAK BURCU - 30 Haziran 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün ortak ya da partnerle ilgilenebilirsiniz ama karşı tarafı zorlayabilirsiniz. Açık kadın düşmanların tahriklerine maruz kalabilirsiniz ve aile içinde tartışma yaşanabilir.

KOVA BURCU -30 Haziran 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün çalışma hayatınızda, yanınızda çalışanlarla ilgili bugün sorunlar gerçekleşebilir ve gizli düşmanlarınızın manipülasyonuna maruz kalabilirsiniz. Ayrıca sağlık olarak da mide problemleri yaşayabilirsiniz. İletişimde yakın çevrenizle tartışmalar yaşanabilir.

BALIK BURCU -30 Haziran 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün hobi, çocuk ya da aşk hayatınızla ilgilendiğiniz bir gün ama lilityen kadınlara dikkat etmelisiniz. Ayrıca harcamalarınız artabilir ve çok para harcamak zorunda kalabilirsiniz. Sosyal çevrenizin duygusal manipülasyonlarına dikkat etmelisiniz.

Astrolog Dilara Yıldızhan'ı takip etmek için: instagram.com/astrologdilarayldzhn/

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