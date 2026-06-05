30 Haziran 2026'da Jüpiter Aslan burcuna geçiyor: En çok etkilenecek burçlar belli oldu

1. ASLAN VE YÜKSELEN ASLAN

Dönemin Mutlak Başrolü ve Sahne Işığı

Bu transitin bir numaralı etki alanı ve kadersel merkez üssü şüphesiz sizsiniz sevgili Aslanlar! Büyük iyicil Jüpiter, tam 12 yıl aradan sonra burcunuza, yani haritanızın 1. evine misafir oluyor.

Nasıl Etkilenecekler?

Son dönemlerde yaşadığınız o içe çekilme, kendinizi saklama veya kısıtlanmışlık hissi tamamen geride kalıyor. Hayatınızın her alanında; kariyerinizde, ikili ilişkilerinizde, dış görünüşünüzde ve kişisel projelerinizde devasa bir büyüme, şans ve özgüven patlaması yaşayacaksınız.

Astro-Tüyo: "Ben buradayım" demekten, sahneye çıkmaktan ve vizyonunuzu dünyaya ilan etmekten korkmayın. Gökyüzü önümüzdeki 1 yıl boyunca attığınız her cesur ve asil adımı ödüllendirmek için arkalarınızda olacak.