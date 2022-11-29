30 Kasım 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 30 Kasım 2022 Çarşamba günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 30 Kasım günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 30 Kasım Çarşamba için günlük burç yorumları...

30 Kasım 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Burcunuzun üzerine tıklayarak daha detaylı bilgiler de alabilirsiniz...

KOÇ BURCU- 30 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün içe çekilebilir, duygusal olarak yalnız hissedebilirsiniz. Rüyalarınız mesajcı rüyalar olabilir. Maddi açıdan sürpriz gelişmeler gerçekleşebilir. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukukla ilgili bazı sorunlar gerçekleşebilir.



BOĞA BURCU - 30 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Maddi açıdan harcamalarınız artabilir, borçlara dikkat etmelisiniz. Ani beklenmedik gelişmeler gerçekleşebilir.







İKİZLER BURCU - 30 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün kariyer iş hayatınız ön plana çıkabilir. Bu konuda destekleniyorsunuz ama fikir uyuşmazlıkları gerçekleşebilir. Partnerle ya da ortakla anlaşmakta zorlanabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU - 30 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk, uzak akraba konuları gündeminize gelebilir. Sosyal çevrenizle beraber seyahat edebilir, eğitim, hukuk alanlarına yönelebilirsiniz. Çalışma hayatınızda, gündelik işlerinizde ve sağlıkla ilgili konularda sorunlar yaşanabilir.







ASLAN BURCU -30 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün finans, ödemeler, vergi, borçlarla ilgili konular gündeminize gelebilir. Okültizm konularıyla ilgilenebilirsiniz. Sağlığınız ve ameliyat gerektirecek konularda gelişmeler gerçekleşebilir. Aşk, tatil, çocuk, hobi, borsadan dolayı para kayıpları gerçekleşebilir. Kariyer hayatınızdaki ani değişimlerle ise maddi kazançlarınız artabilir.

-

BAŞAK BURCU -30 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; bugün partner, ortak, yakın arkadaş, evlilik konuları gündeminize gelebilir. Partner ya da ortakla beraber aniden seyahat, eğitim ,hukuk konularıyla ilgilenebilirsiniz ve güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Ev ve aileniz de ise fikir çatışmaları gerçekleşebilir.







TERAZİ BURCU -30 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün çalışma hayatı, gündelik işler, sağlık konuları ön plana çıkabilir ve şans sizinle olacak. Ani kazançlarda artış meydana gelebilir. Eğitim, seyahat, iletişim, kardeşlerle ya da yakın çevrenizle bazı sorunlar yaşanabilir.

AKREP BURCU -30 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün aşk, çocuk, hobi, eğlence, borsa konuları gündeminize gelebilir. Partnerle aniden güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bekarsanız ani evlilik kararı alabilirsiniz. Harcamalara ise dikkat etmelisiniz.

YAY BURCU - 30 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün ev ve aile konuları ön plana çıkabilir. Çalışma hayatı, gündelik işler, sağlık konularında ani şanslar sizi bulabilir. Aile içinde duygularınızı ifade ederken kararsız kalabilirsiniz.

OĞLAK BURCU - 30 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün yakın çevre, kardeşler, iletişim, eğitim, medya alanlarında kararsızlıklar yaşanabilir. Aşk, çocuk, hobi, sanat, eğlence, borsa konularında ani güzel gelişmeler gerçekleşebilir.

KOVA BURCU- 30 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün para, maddi kazançlar ön plana çıkabilir. Bir kadından yardım görebilirsiniz. Ev ve aileniz için yatırım yapma fırsatı yakalayabilirsiniz. Sosyal çevre, dernekler, topluluklardan dolayı harcamalarınız artabilir.

BALIK BURCU -30 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün kendinizi iyi hissediyorsunuz, duygularınızı rahatlıkla ifade edebilirsiniz. Çevrenize karşı daha duyarlı olabilirsiniz. Kariyer ve iş hayatınızdaki fırsatları kararsızlıklardan dolayı kaçırabilirsiniz, dikkatli olmalısınız. Ani seyahat, eğitim planı yapabilirsiniz. Yakın çevre ve kardeşlerinizle ilgili ani güzel gelişmeler gerçekleşebilir.

Astrolog Dilara Yıldızhan'ı takip etmek için: instagram.com/astrologdilarayldzhn/

Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...