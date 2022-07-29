30 Temmuz 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 30 Temmuz 2022 Cumartesi günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 30 Temmuz günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 30 Temmuz Cumartesi çin günlük burç yorumları...



30 TEMMUZ 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI



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KOÇ BURCU- 30 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün çalışma hayatı, gündelik işler, yanınızda çalışanlarla ilgilenebilirsiniz. Aşk, çocuk, hobi konularında iletişim ön planda olacaktır.







BOĞA BURCU - 30 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün aşk, çocuk, eğlence, hobi konularıyla ilgilenebilirsiniz ayrıca aile içi iletişim ön planda.

İKİZLER BURCU - 30 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün ev ve aile hayatınızla ilgili kararlar alırken zorlanabilirsiniz. Yakın çevrenizle iletişiminiz artabilir, kardeşlerle fikir alış verişlerinde bulunabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU - 30 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün yakın çevre ve kardeşlerle iletişiminiz artabilir. Maddi kaynaklarınızı geliştirecek kararlar alabilirsiniz. Eğitim alanına da yönelebilirsiniz.







ASLAN BURCU - 30 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün maddi kaynaklarınızla ilgili bugün önemli kararlar alabilirsiniz. Aslında bu konuda ne yapacağınızı en iyi siz biliyorsunuz.

BAŞAK BURCU - 30 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; bugün kendinizi iyi hissediyorsunuz ve çevrenizi kollayıp sarıp sarmalamak isteyebilirsiniz. İçsel konuşmalarınız artabilir. Yazmak, kendinizi yazarak ifade etmek size çok iyi gelecektir.

TERAZİ BURCU -30 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün içe çekilebilir, duygusal olarak yalnız kalmak isteyebilirsiniz ama sosyal çevrenizle ise iletişim içinde olabilirsiniz. Arkadaşlarınızla zaman geçirmek için güzel bir gündesiniz.

AKREP BURCU -30 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla güzel zaman geçirebilirsiniz. Ayrıca kariyer hayatınızla ilgili de karar alabilirsiniz ama çok stresli ve gergin olabilirsiniz.







YAY BURCU - 30 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün kariyer ve iş hayatınıza yönelebilirsiniz. Ayrıca eğitim, seyahat, yurt dışı, hukuk, uzak akraba konuları da gündeminizde olabilir.

OĞLAK BURCU - 30 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün yurt dışı, eğitim, seyahat ya da hukuk konularında önemli kararlar alabilirsiniz ve maddi konularınızla da ilgili fikir alışverişlerinde bulunabilirsiniz.

KOVA BURCU -30 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün para ve finansal durumunuzla ilgilenebilirsiniz ama ani sorunlar gerçekleşebilir. Ayrıca partner ya da ortakla beraber karar alabilirsiniz.

BALIK BURCU -30 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün partner ya da ortakla ilgilenebilirsiniz. Ayrıca çalışma ve iş hayatınızda yanınızda çalışanlarla da iletişim içinde olabilirsiniz.

Astrolog Dilara Yıldızhan'ı takip etmek için: instagram.com/astrologdilarayldzhn/

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