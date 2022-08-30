31 Ağustos 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 31 Ağustos 2022 Çarşamba günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 31 Ağustos günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 31 Ağustos Çarşamba için günlük burç yorumları...



31 AĞUSTOS 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 31 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün partner ya da ortakla ilgilenebilirsiniz ve güzel kararlar alabilirsiniz. Aşk, hobi, çocuk ve tatil konusunda karşınıza güzel fırsatlar çıkabilir. Kariyerinizde ise sorunlar yaşanabilir, duygusal olarak çok sert tepkiler vermemeye çalışmalısınız. Ay 13:11-20:10 saatlerinde boşlukta olacak. Bu saatlerde yeni bir şeye başlamak hiç uygun değildir çünkü sonuçsuz kalır. Bu saatleri eski işleri tamamlayarak, başladığınız işleri devam ettirerek, boş işlerle uğraşarak doldurabilirsiniz. Saat 20:10’dan sonra; finansal durumunuz, vergi, borçlar, ödemeler, miras konuları gündeminize gelebilir. Cinsellik, parapsikoloji ve okült konularla ilgilenebilirsiniz.

BOĞA BURCU - 31 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün çalışma hayatıyla, gündelik işlerle ilgilenebilirsiniz. Aile, ev ve aşkla ilgili ise güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz. Yurt dışı, eğitim, seyahat, uzak akrabalar ya da hukukla ilgili sorunlar yaşanabilir. Ay 13:11-20:10 saatlerinde boşlukta olacak. Bu saatlerde yeni bir şeye başlamak hiç uygun değildir çünkü sonuçsuz kalır. Bu saatleri eski işleri tamamlayarak, başladığınız işleri devam ettirerek, boş işlerle uğraşarak doldurabilirsiniz. Saat 20:10’dan sonra; partner ya da ortağınızla, yakın arkadaşınızla zaman geçirebilirsiniz.

İKİZLER BURCU - 31 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün aşk, çocuk, hobi konularıyla ilgilenebilirsiniz. Bekarsanız aşk sizi yakın çevrenizden, medyadan bulabilir. Maddi kaynaklarınıza ise dikkat etmelisiniz, para harcamak zorunda kalabilirsiniz. Ay 13:11-20:10 saatlerinde boşlukta olacak. Bu saatlerde yeni bir şeye başlamak hiç uygun değildir çünkü sonuçsuz kalır. Bu saatleri eski işleri tamamlayarak, başladığınız işleri devam ettirerek, boş işlerle uğraşarak doldurabilirsiniz. Saat 20:10’dan sonra; çalışma hayatıyla, gündelik hayat uğraşlarıyla, sağlığınızla ilgilenebilirsiniz. Daha sistemli bir hayat için adım atabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU -31 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün aile ve ev hayatınız gündeminizi meşgul edebilir. Maddi kaynaklarınızı olumlu etkileyecek kararlar ve fırsatlar yakalayabilirsiniz. Ama partner ya da ortakla ilgili sorunlar yaşanabilir.

Ay 13:11-20:10 saatlerinde boşlukta olacak. Bu saatlerde yeni bir şeye başlamak hiç uygun değildir çünkü sonuçsuz kalır. Bu saatleri eski işleri tamamlayarak, başladığınız işleri devam ettirerek, boş işlerle uğraşarak doldurabilirsiniz.

Saat 20:10’dan sonra; aşk, hobi, çocuk, eğlence konularıyla ilgilenebilir, güzel zaman geçirebilirsiniz.







ASLAN BURCU - 31 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün yakın çevre, kardeş ya da yakın akrabalarınızla iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca bugün çevrenizin ilgisini toplayabilirsiniz. Güzelleşmek ve bakım için gününüzü değerlendirebilirsiniz. Sağlığınıza ise dikkat etmelisiniz. Ayrıca çalışma hayatında ya da gündelik işlerde manipülasyona uğrayabilirsiniz. Tepkilerinizde dikkatli olmalısınız.

Ay 13:11-20:10 saatlerinde boşlukta olacak. Bu saatlerde yeni bir şeye başlamak hiç uygun değildir çünkü sonuçsuz kalır. Bu saatleri eski işleri tamamlayarak, başladığınız işleri devam ettirerek, boş işlerle uğraşarak doldurabilirsiniz.

Saat 20:10’dan sonra; evinizde vakit geçirebilir. Ailenizle, sevdiklerinizle zaman geçirebilirsiniz.

BAŞAK BURCU - 31 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; bugün maddi kaynaklar ve para konuları gündeminizde gelebilir ve maddi kaynaklarınızı arttıracak fırsatlar yakalayabilirsiniz. Aşk, çocuk, hobi ya da tatilden dolayı para harcamak zorunda kalabilirsiniz.

Ay 13:11-20:10 saatlerinde boşlukta olacak. Bu saatlerde yeni bir şeye başlamak hiç uygun değildir çünkü sonuçsuz kalır. Bu saatleri eski işleri tamamlayarak, başladığınız işleri devam ettirerek, boş işlerle uğraşarak doldurabilirsiniz.

Saat 20:10’dan sonra; yakın çevrenizle, kardeşlerinizle iletişim kurabilirsiniz. Kısa seyahatler gerçekleştirebilirsiniz.

TERAZİ BURCU -31 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün kendinizi rahat ifade ediyorsunuz. Sosyal çevre ve ilişki konusunda güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Aşk konusunda ve arkadaşlarınız konusunda şanslı bir gündesiniz. Aile içinde ya da evle ilgili ise sorunlar ve sorumluluklar bugün sizi yorabilir.

Ay 13:11-20:10 saatlerinde boşlukta olacak. Bu saatlerde yeni bir şeye başlamak hiç uygun değildir çünkü sonuçsuz kalır. Bu saatleri eski işleri tamamlayarak, başladığınız işleri devam ettirerek, boş işlerle uğraşarak doldurabilirsiniz.

Saat 20:10’dan sonra; para ve maddi kaynaklarla ilgili gelişmeler olacaktır. Paranızı kullanırken dikkat etmelisiniz. Özellikle de 2023’e kadar.

AKREP BURCU -31 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Duygusal olarak içe kapansanız da kariyerinizle ilgili ve aşk hayatınızla ilgili olumlu gelişmeler gerçekleşebilir. Yakın çevre ve kardeşlerinizin ise sözlü manipülasyonuna uğrayabilirsiniz. Dikkatli olmalısınız. Trafikte de dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum.

Ay 13:11-20:10 saatlerinde boşlukta olacak. Bu saatlerde yeni bir şeye başlamak hiç uygun değildir çünkü sonuçsuz kalır. Bu saatleri eski işleri tamamlayarak, başladığınız işleri devam ettirerek, boş işlerle uğraşarak doldurabilirsiniz.

Saat 20:10’dan sonra; kendinizi çok daha iyi hissetmeye başlayacaksınız. Etrafınıza karşı daha duyarlı olabilirsiniz. Çevrenizdekiler sizden taleplerde bulunabilirler.







YAY BURCU - 31 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla güzel zaman geçirebilirsiniz. Yurt dışı, eğitim, seyahat, aşk konusunda ise şanslı bir günde olacaksınız. Maddi kaynaklarınızı değerlendirirken dikkatli dikkatli olmalısınız.

Ay 13:11-20:10 saatlerinde boşlukta olacak. Bu saatlerde yeni bir şeye başlamak hiç uygun değildir çünkü sonuçsuz kalır. Bu saatleri eski işleri tamamlayarak, başladığınız işleri devam ettirerek, boş işlerle uğraşarak doldurabilirsiniz.

Saat 20:10’dan sonra; içe çekilmek isteyebilirsiniz. Duygusal olarak kendinizi kapatabilirsiniz. Ruhsal çalışmalar yapmak için güzel bir akşam sizi bekliyor.

OĞLAK BURCU - 31 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün kariyer ve iş hayatınıza yönelebilirsiniz. Maddi kaynaklarınızı olumlu etkileyecek fırsatlar yakalayabilirsiniz. Ayrıca iş hayatınızda çok sert olabilirsiniz. Buna dikkat etmelisiniz, insanları manipüle ederken fırsatlarınızı kaçırabilirsiniz.

Ay 13:11-20:10 saatlerinde boşlukta olacak. Bu saatlerde yeni bir şeye başlamak hiç uygun değildir çünkü sonuçsuz kalır. Bu saatleri eski işleri tamamlayarak, başladığınız işleri devam ettirerek, boş işlerle uğraşarak doldurabilirsiniz.

Saat 20:10’dan sonra; sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz.

KOVA BURCU -31 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün yurt dışı, eğitim, seyahat konuları gündeminize gelebilir. Aşk, partner, ortakla ilgili güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz. Beraber seyahat edebilir, eğitim alabilir, yurt dışı planları yapabilirsiniz. Ama bugün psikolojik olarak üzerinizde bir ağırlık olabilir, dikkatli olmalısınız.

Ay 13:11-20:10 saatlerinde boşlukta olacak. Bu saatlerde yeni bir şeye başlamak hiç uygun değildir çünkü sonuçsuz kalır. Bu saatleri eski işleri tamamlayarak, başladığınız işleri devam ettirerek, boş işlerle uğraşarak doldurabilirsiniz.

Saat 20:10’dan sonra; kariyer ve iş hayatınız ön plana çıkabilir. Bazı sorunlar gerçekleşebilir.

BALIK BURCU -31 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün ödeme, borçlar, para konuları, okült konular gündeminize gelebilir. Çalışma hayatı, gündelik işler, sağlık ve aşk konusunda güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Sosyal çevrenizin ise baskısına maruz kalabilirsiniz ve sosyal çevreniz yüzünden para harcamak durumunda kalabilirsiniz.

Ay 13:11-20:10 saatlerinde boşlukta olacak. Bu saatlerde yeni bir şeye başlamak hiç uygun değildir çünkü sonuçsuz kalır. Bu saatleri eski işleri tamamlayarak, başladığınız işleri devam ettirerek, boş işlerle uğraşarak doldurabilirsiniz.

Saat 20:10’dan sonra; seyahat, yurt dışı, eğitim, hukuk, uzak akrabalarla ilgilenebilirsiniz.

Astrolog Dilara Yıldızhan'ı takip etmek için: instagram.com/astrologdilarayldzhn/

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