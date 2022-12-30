31 Aralık 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 31 Aralık 2022 Cumartesi günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 31 Aralık günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 31 Aralık Cumartesi için günlük burç yorumları...

31 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU- 31 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün kendinizi iyi hissedeceksiniz. Atak ve girişken olabilirsiniz. Kariyer hayatınızda bazı sorunlar gerçekleşebilir. Sosyal çevrenizle ise kalıcı kararlar alabilirsiniz. Akşam 20:08’den sonra; para ve kazanç konuları ön plana çıkabilir. Yeni yılınız kutlu olsun.



BOĞA BURCU - 31 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün duygusal olarak içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Spor yapmak, harekete geçmek size iyi gelecektir. Yurt dışı, eğitim, seyahat, uzak akraba, hukuk konularında bazı sorunlar gerçekleşebilir. Kariyer hayatınızda ise otoriteden destek alabilirsiniz. Akşam 20:08’den sonra; kendinizi iyi hissedeceksiniz. Yeni yılınız kutlu olsun.

İKİZLER BURCU - 31 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla güzel zaman geçirebilirsiniz. Sosyal çevrenizden dolayı harcamalarınız ve borçlanmanız artabilir. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukukla ilgili ise olumlu gelişmeler gerçekleşebilir. Akşam 20:08’den sonra; duygusal olarak içe çekilebilir, yalnız hissedebilirsiniz. Sevdiklerinizle zaman geçirmek size iyi gelecektir. Yeni yılınız kutlu olsun.







YENGEÇ BURCU - 31 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün kariyer hayatınızda ise şans sizden yana olacak. Partner ya da ortakla fikir uyuşmazlıkları gerçekleşebilir. Akşam 20:08’den sonra; sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Yeni yılınız kutlu olsun.

ASLAN BURCU -31 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularında şans sizden yana olacak. Çalışma hayatınızda, gündelik işlerinizde bazı sorunlar gerçekleşebilir. Akşam 20:08’den sonra işinize odaklanabilirsiniz. Yeni yılınız kutlu olsun.

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BAŞAK BURCU -31 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; bugün maddi kaynaklarınız, cinsellik, sağlık, okültizm konularında ise güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Aşk, çocuk, eğlence, tatilden dolayı harcamalarınız artabilir. Akşam 20:08’den sonra; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularında güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Yeni yılınız kutlu olsun.







TERAZİ BURCU -31 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün partner, evlilik, ortaklık konularında ise şanslı bir gündesiniz. Aile içinde bazı fikir uyuşmazlıkları gerçekleşebilir. Akşam 20:08’den sonra; para, cinsellik, okültizm konuları ön plana çıkabilir. Yeni yılınız kutlu olsun.

AKREP BURCU -31 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün çalışma hayatı, gündelik rutinlerinizle ilgilenebilirsiniz. Seyahat, eğitim, iletişimde bazı sorunlar gerçekleşebilir. Baş, göz, beyin bölgesi rahatsızlıklarına ise dikkat etmelisiniz. Akşam saatlerinde; partnerle, ortakla, sevdiklerinizle zaman geçirebilirsiniz. Yeni yılınız kutlu olsun.

YAY BURCU - 31 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün aşk, çocuk, eğlence konularında şanslı bir dönemdesiniz. Aşk, çocuk, eğlence, şans oyunlarından dolayı para çıkışları gerçekleşebilir. Akşam 20:08’den sonra; çalışma arkadaşlarınız, gündelik rutinleriniz, evcil hayvanlarınızla ilgilenebilirsiniz. Baş, boyun bölgesi rahatsızlıklarına dikkat etmelisiniz. Yeni yılınız kutlu olsun.

OĞLAK BURCU - 31 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün aile ve evinizle ilgilenebilirsiniz. Aile içinde sert bir tavır sergileyebilirsiniz. Akşam 20:08’den sonra; aşk, çocuk, eğlence, şans oyunlarıyla ilgilenebilirsiniz. Yeni yılınız kutlu olsun.

KOVA BURCU- 31 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün yakın çevre, eğitim, seyahat, kardeşler, yakın çevrenizle ilgilenebilirsiniz ama bazı sorunlar gerçekleşebilir. Akşam 20:08’den sonra; aile ve evinizle ilgilenebilirsiniz. Yeni yılınız kutlu olsun.

BALIK BURCU -31 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün maddi kaynaklarınızla ilgili sorunlarınız olsa da bir taraftan para girişlerinizin artacağı bir dönemdesiniz. Sosyal çevrenizden dolayı harcamalarınız artabilir. Akşam 20:08’den sonra; yakın çevre, kardeşler, eğitim, seyahat konuları gündeminize gelebilir. Yeni yılınız kutlu olsun.

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