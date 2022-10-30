31 Ekim 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 31 Ekim 2022 Pazartesi günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 31 Ekim günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 31 Ekim Pazartesi için günlük burç yorumları...

31 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 31 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün kariyer ve iş hayatınız ön plana çıkıyor olacak. Kariyer hayatınızda güçlü insanların baskılarına maruz kalabilirsiniz ama bir taraftan da sizi güçlendirecek fırsatlar da yakalayabilirsiniz. Ay’ın saat 18:42’de kova burcuna geçmesiyle; sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla güzel zaman geçirebilirsiniz.



BOĞA BURCU - 31 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konuları gündeminize gelebilir. Çok güçlü kararlar alabilirsiniz, hayatınızda önemli bir adım atabilirsiniz. Sosyal çevrenizden de şanslar sizinle olacak. Ay’ın saat 18:42’de kova burcuna geçmesiyle; kariyer ve iş hayatınız ön plana çıkabilir.







İKİZLER BURCU - 31 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün finans, para, okültizm, parapsikoloji, ameliyat, cinsellik konuları gündeminize gelebilir. Güçlü yatırımlar yapabilirsiniz. Kariyer hayatınızda ise korunuyorsunuz ve sizi destekleyecek insanlardan gelecek fırsatları kaçırmayın derim. Ay’ın saat 18:42’de kova burcuna geçmesiyle; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konuları gündeminize gelebilir.

YENGEÇ BURCU -31 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün partner ve ortakla zaman geçirebilirsiniz. Güçlü kararlar alabilirsiniz ama manipülasyonlara dikkat etmelisiniz. Ayrıca yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularında şans sizden yana olacak. yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konuları gündeminize gelebilir. Akşam saatlerinde; finans, para, okültizm, parapsikoloji, ameliyat, cinsellik konuları gündeminize gelebilir.







ASLAN BURCU - 31 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün çalışma hayatı, gündelik işler, evcil hayvanlarınız gündeminize gelebilir. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Ayrıca çalışma hayatınızdaki fırsatlarla maddi kazançlarınızı büyütebilirsiniz. Miras, borçlar, vergi, kredi gibi konularda şanslı bir döneme giriyorsunuz. Akşam saatlerinde; partner ya da ortakla zaman geçirebilirsiniz.

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BAŞAK BURCU - 31 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; bugün aşk, çocuk, hobi, borsa konularıyla ilgilenebilirsiniz. Partner ya da ortakla ilgili çok önemli güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz. Akşam saatlerinde; çalışma hayatı, gündelik işler, evcil hayvanlarınız gündeminize gelebilir.







TERAZİ BURCU -31 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün aile ve ev konuları gündeminize daha çok gelebilir. Ailenizle ya da evinizle ilgili önemli kararlar alabilirsiniz. Çok önemli fırsatlar karşınıza çıkabilir. Çalışma hayatınızda da daha iyi bir döneme giriyorsunuz. Akşam saatlerinde; aşk, eğlence, hobi, çocuk konuları gündeminize gelebilir.

AKREP BURCU -31 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün yakın çevre ve kardeşler gündeminize gelebilir. Kardeşlerle ya da yakın çevrenizle beraber güçlü kararlar alabilirsiniz. Aşk, çocuk, eğlence, hobi, borsa konularında ise şans sizden yana olacak. Akşam saatlerinde; ev ve aile konuları daha fazla gündeminize gelebilir.

YAY BURCU - 31 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün para, maddi kaynaklar gündeminize gelebilir ve ev, arsa, araba gibi yatırımlarla güçlü fırsatlar yakalayabilirsiniz. Akşam saatlerinde; yakın çevre ve kardeşler gündeminize gelebilir. Eğitim alanına yönelebilirsiniz. Seyahat edebilirsiniz.

OĞLAK BURCU - 31 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün; kendinizi çok daha iyi hissetmeye başlıyorsunuz. Fiziksel değişim yapmak isteyebilirsiniz. Yakın çevre, eğitim, kardeşler, medya, seyahatlerle ilgili güçlü kararlar alabilirsiniz. Akşam saatlerinde ise; para ve maddi kazançlar gündeminize gelebilir.

KOVA BURCU- 31 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Ruhsal çalışmalar yapmak size iyi gelecektir. Duygusal olarak çok baskı altında hissedebilirsiniz ama maddi kazançlarınızla ilgili önemli fırsatlar da sizinle olacak. Akşam saatlerinde; kendinizi çok daha iyi hissetmeye başlıyorsunuz.

BALIK BURCU -31 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Güzel bir gün geçirebilirsiniz. Akşam saatlerinde ise içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz.

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