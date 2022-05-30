31 Mayıs 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 31 Mayıs 2022 Salı günü hangi burcu neler bekliyor? Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 31 Mayıs günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 31 Mayıs Salı için günlük burç yorumları...



31 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 31 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Dünkü Yeniay’la birlikte başlayan iletişim, eğitim ya da sözleşmelerle ilgili konular gündeminizde olabilir. Bu alanlarda başlangıç adımları atmanız mümkün. Kısa bir seyahat planı gündeminize gelebilir.

BOĞA BURCU -31 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal alanda gelişmeler yaşayabilirsiniz. Gelir artışı ya da kazanç fırsatları gündeminize gelebilir. Ancak temkinli olun ve emin olmadan adım atmayın. Önünüzü görmekte biraz zorlanabilirsiniz.

İKİZLER BURCU - 31 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay sizin burcunuzda ilerlemeye devam ediyor. Dünkü Yeniay’ın da desteğiyle hayatınızla ilgili yeni bir sayfa açabilirsiniz. Sizin için değişim dönemi başlıyor, planlarınızla ilgili harekete geçebilirsiniz. Ancak kararsızlıklar yaşamanız mümkün.

YENGEÇ BURCU - 31 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Biraz içinize dönük olabilirsiniz. Çalışıyorsanız evinizden ya da size iyi gelen bir yerden çalışmak güzel bir fikir olabilir. Kendinize zaman ayırın. Zihinsel yorgunluğunuz ya da kararsızlıklarınızdan kaynaklı sıkıntılarınız olabilir.

ASLAN BURCU -31 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Arkadaşlık ve sosyal yaşam alanınız hareketli. Hayatınıza yeni insanlar girebilir. Eski arkadaşlıklar da güçlenebilir. Ama bazıları tarafından hayal kırıklığına uğratılma potansiyeliniz var.

BAŞAK BURCU -31 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Odak noktanız kariyeriniz olacak. Dünkü Yeniay’ın da desteğiyle işinizle ilgili yeni bir dönem başlıyor olabilir. Ancak temkinli olun ve emin olmadan adım atmayın. Önünüzü görmekte biraz zorlanabilirsiniz.

TERAZİ BURCU - 31 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Yeniay’la birlikte yurt dışı bağlantılı işler, seyahatler veya yüksek öğrenim konuları gündeminize gelmiş olabilir. Kararsızlıkların ya da kafa karışıklığınızın olabileceği bir gün. Daha önce verilmiş kararlarınız üzerinden ilerleyebilirsiniz.







AKREP BURCU -31 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ortak kazançlı işler, miras, kredi, borç-alacak gibi konular gündeminizde olabilir. Ancak temkinli olun ve emin olmadan adım atmayın. Önünüzü görmekte biraz zorlanabilirsiniz.







YAY BURCU - 31 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Dünkü Yeniay’ın da desteğiyle ilişki konuları gündeminizde. Yeni başlangıçlar olabilir. Ancak hayal kırıklığı, yanılma potansiyeliniz de var. O yüzden emin olmadan ilişki adımları atmamanızda fayda var.

OĞLAK BURCU - 31 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günlük yaşamınızı organize etme, derleyip toplama, yeni rutinler oluşturma gibi konularla ilgilendiğiniz bir gün olabilir. Sağlığınızla ilgili olarak dikkatli olun. Gerekli kontrolleriniz varsa yaptırın.

KOVA BURCU -31 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Dünkü Yeniay’ın da desteğiyle ilişki konuları gündeminizde. Yeni başlangıçlar olabilir. Ancak hayal kırıklığı, yanılma potansiyeliniz de var. O yüzden emin olmadan ilişki adımları atmamanızda fayda var.

BALIK BURCU -31 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Dünkü Yeniay’ın da desteğiyle eviniz veya yaşam alanınızla ilgili konularda yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Ancak büyük çaplı tadilat, alışveriş ya da taşınma gibi konularda kafanız biraz karışabilir. Emin olmadan adım atmayın.

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