4 Aralık 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 4 Aralık 2022 Pazar günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 4 Aralık günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 4 Aralık Pazar için günlük burç yorumları...

4 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU- 4 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün ay 08:46’dan 14:37’ye kadar boşlukta olacak. Bu saatlerde yeni işlerle uğraştığınızda sonuçsuz kalacaktır. Önceden planladığınız ve yarım kalan işleri tamamlamak daha verimli bir süreç geçirmenizi sağlayacaktır. Aslında boşa zaman geçirmek için harika zamanlardır. Ay 14:37’den sonra boğa burcuna geçecek. Maddi kaynaklarınız, para konuları gündeminize gelebilir ve bu konularla ilgilenebilirsiniz.



BOĞA BURCU - 4 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün ay 08:46’dan 14:37’ye kadar boşlukta olacak. Bu saatlerde yeni işlerle uğraştığınızda sonuçsuz kalacaktır. Önceden planladığınız ve yarım kalan işleri tamamlamak daha verimli bir süreç geçirmenizi sağlayacaktır. Aslında boşa zaman geçirmek için harika zamanlardır. Ay 14:37’den sonra boğa burcuna geçecek. Kendinizi daha iyi hissetmeye başlayacaksınız. Fiziksel değişim yapmak, güzelleşmek, diyete başlamak için bu süreci kullanabilirsiniz. Hayatınızın tadını çıkarabilirsiniz.

İKİZLER BURCU - 4 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün ay 08:46’dan 14:37’ye kadar boşlukta olacak. Bu saatlerde yeni işlerle uğraştığınızda sonuçsuz kalacaktır. Önceden planladığınız ve yarım kalan işleri tamamlamak daha verimli bir süreç geçirmenizi sağlayacaktır. Aslında boşa zaman geçirmek için harika zamanlardır. Ay 14:37’den sonra boğa burcuna geçecek. Duygusal olarak içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Sanatla uğraşmak, bir şeyler üretmek, yemek yapmak size iyi gelecektir. Ruhsal açıdan şifalanmak için de bu süreci kullanabilirsiniz. Meditasyon yapmak sizi şifalandıracaktır.







YENGEÇ BURCU - 4 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün ay 08:46’dan 14:37’ye kadar boşlukta olacak. Bu saatlerde yeni işlerle uğraştığınızda sonuçsuz kalacaktır. Önceden planladığınız ve yarım kalan işleri tamamlamak daha verimli bir süreç geçirmenizi sağlayacaktır. Aslında boşa zaman geçirmek için harika zamanlardır. Ay 14:37’den sonra boğa burcuna geçecek. Sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla güzel zaman geçirebilirsiniz.

ASLAN BURCU -4 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün ay 08:46’dan 14:37’ye kadar boşlukta olacak. Bu saatlerde yeni işlerle uğraştığınızda sonuçsuz kalacaktır. Önceden planladığınız ve yarım kalan işleri tamamlamak daha verimli bir süreç geçirmenizi sağlayacaktır. Aslında boşa zaman geçirmek için harika zamanlardır. Ay 14:37’den sonra boğa burcuna geçecek. Kariyer ve iş hayatınız ön plana çıkabilir. İş hayatınızdaki konfor alanınızı sorgulayabilirsiniz.

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BAŞAK BURCU -4 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; bugün ay 08:46’dan 14:37’ye kadar boşlukta olacak. Bu saatlerde yeni işlerle uğraştığınızda sonuçsuz kalacaktır. Önceden planladığınız ve yarım kalan işleri tamamlamak daha verimli bir süreç geçirmenizi sağlayacaktır. Aslında boşa zaman geçirmek için harika zamanlardır. Ay 14:37’den sonra boğa burcuna geçecek. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk, uzak akraba konularıyla ilgilenebilirsiniz. Seyahat etmek için güzel bir gündesiniz.







TERAZİ BURCU -4 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün ay 08:46’dan 14:37’ye kadar boşlukta olacak. Bu saatlerde yeni işlerle uğraştığınızda sonuçsuz kalacaktır. Önceden planladığınız ve yarım kalan işleri tamamlamak daha verimli bir süreç geçirmenizi sağlayacaktır. Aslında boşa zaman geçirmek için harika zamanlardır. Ay 14:37’den sonra boğa burcuna geçecek. Maddi kaynaklar, para, finans, eşin parası, ameliyat-sağlık gibi konular gündeminize gelebilir. Boğaz bölgesi rahatsızlıklarını nüksedebilir.

AKREP BURCU -4 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün ay 08:46’dan 14:37’ye kadar boşlukta olacak. Bu saatlerde yeni işlerle uğraştığınızda sonuçsuz kalacaktır. Önceden planladığınız ve yarım kalan işleri tamamlamak daha verimli bir süreç geçirmenizi sağlayacaktır. Aslında boşa zaman geçirmek için harika zamanlardır. Ay 14:37’den sonra boğa burcuna geçecek. Partner ya da ortakla zaman geçirebilirsiniz.

YAY BURCU - 4 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün ay 08:46’dan 14:37’ye kadar boşlukta olacak. Bu saatlerde yeni işlerle uğraştığınızda sonuçsuz kalacaktır. Önceden planladığınız ve yarım kalan işleri tamamlamak daha verimli bir süreç geçirmenizi sağlayacaktır. Aslında boşa zaman geçirmek için harika zamanlardır. Ay 14:37’den sonra boğa burcuna geçecek. Çalışma hayatı, yanınızda çakışanlar, gündelik uğraşlar, evcil hayvanlarınızla ilgilenebilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz çünkü boyun-boğaz bölgesi rahatsızları gerçekleşebilir.

OĞLAK BURCU - 4 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün ev ve aile konularıyla ilgilenebilirsiniz. Sevdiklerinizle güzel zaman geçirebilirsiniz. Ayrıca ruhsal çalışmalar yapabilirsiniz. Ruhunuz arınabilir, psikolojik olarak şifalanabilirsiniz. Aile ve evinizde bazen sert bir tutum sergileyebilirsiniz.

KOVA BURCU- 4 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün ay 08:46’dan 14:37’ye kadar boşlukta olacak. Bu saatlerde yeni işlerle uğraştığınızda sonuçsuz kalacaktır. Önceden planladığınız ve yarım kalan işleri tamamlamak daha verimli bir süreç geçirmenizi sağlayacaktır. Aslında boşa zaman geçirmek için harika zamanlardır. Ay 14:37’den sonra boğa burcuna geçecek. Ev ve ailenizle ilgilenebilirsiniz. Aile içinde bazı anlaşmazlıklar gerçekleşebilir.

BALIK BURCU -4 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün ay 08:46’dan 14:37’ye kadar boşlukta olacak. Bu saatlerde yeni işlerle uğraştığınızda sonuçsuz kalacaktır. Önceden planladığınız ve yarım kalan işleri tamamlamak daha verimli bir süreç geçirmenizi sağlayacaktır. Aslında boşa zaman geçirmek için harika zamanlardır. Ay 14:37’den sonra boğa burcuna geçecek. Yakın çevre ve kardeşlerinizle iletişime geçebilirsiniz. Seyahat ve eğitim konularıyla ilgili kararlar alabilirsiniz.

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