4 Haziran 2023 günlük burç yorumları: Dolunay burçları nasıl etkileyecek?

4 Haziran 2023 tarihinde; İstanbul saatiyle 06:42’de yay burcunun 13 derecesinde Rastaban sabit yıldızında dolunay gerçekleşecek. Sonuçların, kararların alınacağı 15 gün bizi bekliyor.



Anın yükseleni 29 derece ikizler burcunda olacak. İletişim, algı, inanç, fikir çatışmaları gerçekleşebilir. Rastaban sabit yıldız etkisiyle; kitlesel sağlık sorunları, zehirlenmeler, yeni bir bulaşıcı rahatsızlığın gündeme gelmesi söz konusu olabilir.



Türkiye için; finansal piyasalarda ciddi değişimler gerçekleşecek. Ufak iyileştirici etkiler söz konusu olabilir. Devletin ikincil yöneticilerinin değişimi, yeni yapılanlar gerçekleşecek. Kamu, işçiler, sağlık çalışanlarıyla ilgili yeni kararlar gündeme gelebilir.

Gezegenleri, Asc (Yükselen) 11-21 derecede olanlar etki alıyor.

Aslan, Kova, Terazi, Koç şanslı etki alıyor.

Balık, Başak, Yay, İkizler sert etki alıyorsunuz. Kararsız süreçler içinde kalabilirsiniz.

Boğa, Yengeç, Akrep, Oğlak olumlu veya olumsuz ani olaylar içinde kalabilirsiniz.



4 HAZİRAN DOLUNAYI ve 4 HAZİRAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Koç; yurt dışı, eğitim, iletişim, hukuk konularında belirsizlikler belirli hale gelebilir. Psikolojik olarak kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz. Ruhsal çalışmalar yapmak iyi hissetmenize yardımcı olacaktır.

Sevgili Boğa; finans, sağlık, vergi, miras gibi konularda belirsizlikler belirli hale geliyor. Sosyal çevrenizden dolayı harcamalarınız artabilir.

Sevgili İkizler; partner, evlilik, ortaklık, mahkeme konularında belirsizlikler belirli hale geliyor. Kariyer hayatınızda bazı sonlanmalar veya yeni başlangıçlar gündeminize gelebilir.

Sevgili Yengeç; çalışma hayatı, yanınızda çalışanlar, sağlık, evcil hayvanlarınızla ilgili sonuçlanmalar gerçekleşebilir.

Sevgili Aslan; aşk, çocuk, tatil, hobi, borsa konularında yeni kararlar alabilirsiniz. Ödemeleriniz, borçlarınız gündeminize gelebilir.

Sevgili Başak; ev, aile, gayrimenkul konularıyla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Partnerinizle uyumsuzluk, görüş farklılıkları gündeminize gelebilir. Gününüz harika geçsin.

Sevgili Terazi; kardeşler, eğitim, seyahat konularında yeni konular gündeminize gelebilir. Çalışma hayatınızda bazı engellerle, iletişim sorunlarıyla karşılaşabilirsiniz.

Sevgili Akrep; para, kazançlarla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Aşk, flört, çocuk, tatil, borsa konularından dolayı harcamalarınız artabilir.

Sevgili Yay; kendinizi rahat ifade edebilirsiniz. Partner veya ortakla bazı sorunlar, anlaşmazlıklar gerçekleşebilir. Aile, ev hayatınızda yeni kararlar alabilirsiniz.

Sevgili Oğlak; psikolojik olarak kendinizi yalnız hissedebilirsiniz. Duygularınızı yansıtmak zorlanabilirsiniz. Hastane, sağlık konuları gündeminize gelebilir. Çalışma hayatınızda değişimler gerçekleşebilir.

Sevgili Kova; sosyal çevrenizden dolayı harcamalarınız artabilir. Aşk ilişkinizde veya hobi, sanat, çocuklarınızla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz.

Sevgili Balık; kariyer hayatınızda yeni kararlar alabilirsiniz. Sonlanmalar gerçekleşebilir. Yeni projelere başlayabilirsiniz. Aile, iş dengesini kurmakta zorlanabilirsiniz.

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