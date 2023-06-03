4 Haziran 2023 günlük burç yorumları: Dolunay burçları nasıl etkileyecek?
4 Haziran'da, İstanbul saatiyle 06:42’de gerçekleşecek. Dolunayda belirsizlikler belirli hale gelir ve bilinmezler görünür olabilir. Peki, 4 Haziran Yay burcunda gerçekleşecek dolunay burçları nasıl etkileyecek? 4 Haziran 2023 günlük burç yorumları neler söylüyor?
4 Haziran 2023 tarihinde; İstanbul saatiyle 06:42’de yay burcunun 13 derecesinde Rastaban sabit yıldızında dolunay gerçekleşecek. Sonuçların, kararların alınacağı 15 gün bizi bekliyor.
Anın yükseleni 29 derece ikizler burcunda olacak. İletişim, algı, inanç, fikir çatışmaları gerçekleşebilir. Rastaban sabit yıldız etkisiyle; kitlesel sağlık sorunları, zehirlenmeler, yeni bir bulaşıcı rahatsızlığın gündeme gelmesi söz konusu olabilir.
Türkiye için; finansal piyasalarda ciddi değişimler gerçekleşecek. Ufak iyileştirici etkiler söz konusu olabilir. Devletin ikincil yöneticilerinin değişimi, yeni yapılanlar gerçekleşecek. Kamu, işçiler, sağlık çalışanlarıyla ilgili yeni kararlar gündeme gelebilir.
Gezegenleri, Asc (Yükselen) 11-21 derecede olanlar etki alıyor.
- Aslan, Kova, Terazi, Koç şanslı etki alıyor.
- Balık, Başak, Yay, İkizler sert etki alıyorsunuz. Kararsız süreçler içinde kalabilirsiniz.
- Boğa, Yengeç, Akrep, Oğlak olumlu veya olumsuz ani olaylar içinde kalabilirsiniz.
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4 HAZİRAN DOLUNAYI ve 4 HAZİRAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ
Sevgili Koç; yurt dışı, eğitim, iletişim, hukuk konularında belirsizlikler belirli hale gelebilir. Psikolojik olarak kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz. Ruhsal çalışmalar yapmak iyi hissetmenize yardımcı olacaktır.
BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA
Sevgili Boğa; finans, sağlık, vergi, miras gibi konularda belirsizlikler belirli hale geliyor. Sosyal çevrenizden dolayı harcamalarınız artabilir.
İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER
Sevgili İkizler; partner, evlilik, ortaklık, mahkeme konularında belirsizlikler belirli hale geliyor. Kariyer hayatınızda bazı sonlanmalar veya yeni başlangıçlar gündeminize gelebilir.
YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ
Sevgili Yengeç; çalışma hayatı, yanınızda çalışanlar, sağlık, evcil hayvanlarınızla ilgili sonuçlanmalar gerçekleşebilir.
ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN
Sevgili Aslan; aşk, çocuk, tatil, hobi, borsa konularında yeni kararlar alabilirsiniz. Ödemeleriniz, borçlarınız gündeminize gelebilir.
BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK
Sevgili Başak; ev, aile, gayrimenkul konularıyla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Partnerinizle uyumsuzluk, görüş farklılıkları gündeminize gelebilir. Gününüz harika geçsin.
TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ
Sevgili Terazi; kardeşler, eğitim, seyahat konularında yeni konular gündeminize gelebilir. Çalışma hayatınızda bazı engellerle, iletişim sorunlarıyla karşılaşabilirsiniz.
AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP
Sevgili Akrep; para, kazançlarla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Aşk, flört, çocuk, tatil, borsa konularından dolayı harcamalarınız artabilir.
YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY
Sevgili Yay; kendinizi rahat ifade edebilirsiniz. Partner veya ortakla bazı sorunlar, anlaşmazlıklar gerçekleşebilir. Aile, ev hayatınızda yeni kararlar alabilirsiniz.
OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK
Sevgili Oğlak; psikolojik olarak kendinizi yalnız hissedebilirsiniz. Duygularınızı yansıtmak zorlanabilirsiniz. Hastane, sağlık konuları gündeminize gelebilir. Çalışma hayatınızda değişimler gerçekleşebilir.
KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA
Sevgili Kova; sosyal çevrenizden dolayı harcamalarınız artabilir. Aşk ilişkinizde veya hobi, sanat, çocuklarınızla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz.
BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK
Sevgili Balık; kariyer hayatınızda yeni kararlar alabilirsiniz. Sonlanmalar gerçekleşebilir. Yeni projelere başlayabilirsiniz. Aile, iş dengesini kurmakta zorlanabilirsiniz.
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