4 Mart 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar..

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 4 Mart 2022 Cuma günü hangi burcu neler bekliyor? Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 4 Mart günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 4 Mart Cuma için günlük burç yorumları...



4 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 4 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay sizin burcunuzda seyahat etmeye başlıyor. Enerjiniz yükseliyor. Kendinizi daha iyi hissederek hayat planınızda önceliği olan konulara zaman ayırmaya başlayabilirsiniz. Ancak aceleci olmayın.

BOĞA BURCU - 4 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Biraz kendinizle kalmak, kalabalıklardan uzaklaşıp günü sakin bir tonda geçirmek isteyebilirsiniz. Gergin ya da huzursuz olmanız mümkün. Özellikle akşam saatlerini dinlenmeye ayırın.

İKİZLER BURCU - 4 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyalleşmek isteyebileceğiniz, evden çıkıp arkadaşlarınızla görüşebileceğiniz bir gün. Akşam saatleri de aktif geçebilir. Enerjinizi yüksek hissedebilir, ertelediğiniz birçok görüşmeyi yapmak isteyebilirsiniz.

YENGEÇ BURCU - 4 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün ağırlıklı olarak kariyerinizle ilgili bir gündeminiz olabilir. Kendinizi daha cesur hissedebilir, bazı girişimlerde bulunabilirsiniz. Yeni kararlar alabilir, başlangıçlar yapabilirsiniz.

ASLAN BURCU - 4 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yurt dışı bağlantılı işleriniz, seyahat planlarınız ya da geleceğe dair farklı hedeflerinizle ilgili aksiyon almak isteyebilirsiniz. Kendinizi daha cesur hissedebilir, yeni girişimlerde bulunabilirsiniz.

BAŞAK BURCU - 4 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal konularda, özellikle ortak kazançlar, borçlar ya da ödemeler alanlarında hayatınızda yeni gelişmeler olabilir. Kendinize güveniniz artıyor. Ancak hızlı kararlar almamanız gereken bir süreçtesiniz.

TERAZİ BURCU - 4 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İlişkinizle ilgili konular gündeminize geliyor. Kendinizi ifade etmeye çalışırken “biz” dilini kullanmalı, empati yapmalısınız. Partnerinizle birlikte yeni kararlar alıp başlangıçlar yapabilirsiniz.

AKREP BURCU - 4 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günlük rutinleriniz, plan ve programlarınızla ilgilendiğiniz yoğun bir gün geçirebilirsiniz. İlgilenmeniz gereken çok fazla şey olabilir. Sağlığınıza dikkat edin. Strese bağlı baş ağrıları yaşayabilirsiniz.

YAY BURCU - 4 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Partnerinizle birlikte yeni kararlar alıp başlangıçlar yapabilirsiniz. Kendinizi ifade etmeye çalışırken “biz” dilini kullanmalı, empati yapmalısınız. Spora başlamak ya da hobilerinizle ilgilenmek için de güzel bir gün.

OĞLAK BURCU - 4 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ev ve ailenizle ilgili alanlarda hayatınızda bir değişim söz konusu olabilir. Ailenizle birlikte geleceğe dönük bazı kararlar alabilirsiniz. Yeni girişimlerde bulunmak için kendinizi daha cesur hissedebilirsiniz.

KOVA BURCU - 4 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevreniz, kardeş ya da akrabalarınızla ilişkilerinizde sabırsız ve fevri olmamaya, empatiyle iletişim kurmaya özen göstermelisiniz. Enerjinizi genel anlamda daha yüksek hissedebilirsiniz.

BALIK BURCU -4 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal konular gündeminize geliyor. Yüksek oranda harcama yapmaya meyilli olabilirsiniz, aceleci olmamaya ve hızlı kararlar almamaya çalışın. Enerjinizi daha yüksek hissedebilirsiniz.

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