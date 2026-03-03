4 Mart 2026 burç yorumları: Hangi burcu neler bekliyor?

4 Mart 2026 Çarşamba günü astroloji burçlar için neler söylüyor? İşte 4 Mart 2026 Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için günlük burç yorumları...

4 MART 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU - 4 MART 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Dün yaşanan tutulma, günlük rutinleriniz ve sağlığınızla ilgili önemli bir farkındalık yarattı. Bugün, ertelediğiniz o diyete başlamak veya iş yerindeki karmaşayı sonlandırmak için ilk somut adımı atacaksınız. Kaostan düzen doğuyor.

BOĞA BURCU - 4 MART 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk hayatınızda "tamam mı, devam mı?" sorusunun cevabı bugün netleşiyor. Kalbinizdeki ağırlıklardan kurtulmuş hissedebilirsiniz. Yaratıcı projeleriniz için bugün disiplinli çalışma vakti; hayallerinizi somut bir plana dökün.



İKİZLER BURCU - 4 MART 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Odak noktanız tamamen yuvanız ve aileniz. Dün yaşanan duygusal çıkışların ardından bugün aile büyükleriyle orta yolu bulmak veya evinizdeki o beklenen değişikliği (taşınma, tadilat) başlatmak için uygun bir enerji var.

YENGEÇ BURCU - 4 MART 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Zihninizdeki düşünce trafiği bugün biraz yavaşlıyor. Yakın çevrenizle olan iletişiminizde dürüstlük kazandıracak. Önemli bir imza veya anlaşma aşamasındaysanız, detayları bugün iki kez kontrol ederek ilerleyin.

ASLAN BURCU - 4 MART 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Para trafiğiniz bugün mercek altında. Tutulma, maddi değerlerinizi sorgulamanıza neden oldu. Bugün gereksiz harcamaları kesmek ve öz değerinizi hatırlatacak kararlar almak için güçlü hissedeceksiniz. Kendi değerinizi başkalarının onayıyla ölçmeyin.

BAŞAK BURCU - 4 MART 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Dün burcunuzda gerçekleşen o büyük tutulmanın ardından bugün adeta yeniden doğmuş gibisiniz. Hayatınızda miadı dolmuş ne varsa geride bıraktınız. Bugün, kendinize verdiğiniz sözleri tutma günü. Işığınız parlıyor, yeni bir "siz" sahne alıyor.

TERAZİ BURCU - 4 MART 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün biraz içe çekilmek, kalabalıklardan uzak durmak size iyi gelebilir. Bilinçaltınızda uzun süredir yer kaplayan bir korkuyu bugün mantık süzgecinden geçirerek yok edebilirsiniz. Ruhsal bir arınma ve şifa enerjisi altındasınız.

AKREP BURCU - 4 MART 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal çevreniz ve arkadaşlık ilişkilerinizde bir eleme sürecindesiniz. Size yük olan çevrelerden uzaklaşıp, gerçekten vizyonunuzu paylaşan kişilerle bir araya gelme kararı alabilirsiniz. Gelecek planlarınız netleşiyor.

YAY BURCU - 4 MART 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kariyerinizde bir zirve veya bir bitiş noktasına geldiniz. Bugün, toplum önündeki duruşunuzu ve hedeflerinizi yeniden tanımlıyorsunuz. Üstlerinizle yapacağınız görüşmelerde net ve kararlı olmanız size kapıları açacaktır.

OĞLAK BURCU - 4 MART 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Finansal ortaklıklar, miras veya ortak harcamalar gündeminizde. Tutulma, üzerinizdeki bir borç yükünü veya bağımlılığı bitirmeniz için sizi zorlamış olabilir. Bugün, krizleri fırsata çevirme ve küllerinden doğma gününüz.



KOVA BURCU - 4 MART 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Maddi değerleriniz ve öz saygınız gündemde. Yeteneklerinizi kazanca dönüştürebileceğiniz fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Harcamalarınızı dengelerken, kendinize olan güveninizi artıracak bir yatırım (belki bir kurs veya kitap) yapabilirsiniz.

BALIK BURCU - 4 MART 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU