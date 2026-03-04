4 Mart hangi burç? 4 Mart'ta doğan burcun özellikleri neler? Balık burcu aşk uyumu ve 2026 öngörüleri

4 Mart tarihinde doğan kişiler Balık burcudur. Bu tarih, Balık burcunun ikinci dekanında (1-10 Mart arası) yer alır. İkinci dekanın yöneticisi Yengeç (Ay) etkisindedir. Bu da 4 Mart doğumluları diğer Balık burçlarından daha korumacı, sezgisel ve aile bağlarına düşkün kılar.



4 Mart: Balık Burcu Genel Özellikleri

Bu tarihte doğanlar, Balık burcunun ikinci dekanında yer alırlar ve bu onlara ekstra bir kararlılık ve sanatsal derinlik katar.

Empati Ustası: Çevresindeki insanların duygularını bir sünger gibi emerler. Yardımlaşma ve şifa verme içgüdüleri çok gelişmiştir.

Yaratıcı Zihin: Hayal güçleri sınırsızdır. Yazarlık, editörlük, moda veya sanat dallarında kendilerini ifade etmeye çok yatkındırlar.

Sezgisel Güç: "İçime doğdu" cümlesi onların yaşam mottosudur. Mantıktan ziyade hislerine güvenerek hareket ederler.

Zayıf Yönleri: Fazla fedakar olmaları bazen kendi sınırlarını çizmelerini zorlaştırabilir. Gerçeklerden kaçıp hayal dünyasına sığınma eğilimleri vardır.

Balık Burcu Aşk Uyumu

Balık burcu aşkta tam bir teslimiyet ve romantizm arar.

En Uyumlu Olduğu Burçlar

Yengeç ve Akrep: Su grubunun diğer üyeleriyle duygusal derinliği en üst seviyede yaşarlar.

Boğa ve Oğlak: Toprak grubu burçları, Balık’ın değişken enerjisini topraklayarak onlara ihtiyaç duydukları güveni ve düzeni sağlarlar.

Zorlandığı Burçlar

İkizler ve Yay: Bu burçların fazla rasyonel veya fazla özgürlükçü tavırları, hassas Balık burcunun kendini güvensiz hissetmesine neden olabilir.



2026 Yılı Balık Burcu Öngörüleri

2026 yılı, Balık burçları için özellikle kadersel döngülerin tamamlandığı ve büyük bir ruhsal olgunluğun yaşandığı bir yıl olacak.

Satürn ve Neptün Kavuşumu: Mart 2026 itibarıyla burcunuzun yöneticisi Neptün ve disiplin gezegeni Satürn, Koç burcuna geçiş yapmaya hazırlanıyor. Bu durum, son birkaç yıldır devam eden "belirsizlik" döneminin sona ereceğini ve artık hayallerinizi somut bir kazanca dönüştüreceğinizi gösteriyor.

Kariyer ve Para: Eylül 2025’te başlayan bazı yasal veya profesyonel süreçler, Mart 2026 ile birlikte neticelenebilir. Özellikle içerik üretimi, bebek/çocuk odaklı projeler veya sanatsal işlerde büyük bir atılım yapabilirsiniz.

İlişkiler: 3 Mart'ta gerçekleşen Başak burcundaki Ay Tutulması, ilişkiler alanınızı doğrudan etkiledi. 4 Mart ve sonrası, hayatınızdaki "karmik bağları" sorguladığınız ve size yük olan ilişkileri sevgiyle geride bıraktığınız bir dönem olacak.