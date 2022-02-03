4 Şubat 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar..

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 4 Şubat 2022 Cuma günü hangi burcu neler bekliyor? Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 3 Şubat günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 4 Şubat Cuma için günlük burç yorumları...

4 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 4 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gündüz saatlerinde kendinizi biraz sıkılıp bunalmış ya da yapmak istediklerinizle ilgili olarak engellenmiş hissetmeniz mümkün. Akşam saatlerinde ise Ay’ın sizin burcunuza girmesiyle birlikte modunuz yükselmeye başlayacak.

BOĞA BURCU - 4 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Arkadaşlarınızla ya da iş çevrenizden kişilerle bir araya gelebilir, bir etkinliğe katılabilirsiniz. Merkür retrosunun bitişiyle iletişim konuları rahatlıyor. Akşam saatlerinden itibaren biraz yalnız kalmak isteyebilirsiniz.

İKİZLER BURCU - 4 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gün içinde yoğun bir iş gündeminiz olabilir. Yöneticiniz Merkür bugün retrodan çıkıyor. Ertelediğiniz ya da blokaj yaşadığınız konularda rahatlamaya başlıyorsunuz. Akşam saatlerinde arkadaşlarınızla çıkıp sosyalleşmek isteyebilirsiniz.

YENGEÇ BURCU - 4 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yurt dışıyla ilgili konular, yüksek öğrenim ya da seyahat konuları gündeminizde olabilir. Kendinizi sıkışmış, engellenmiş hissetmeniz mümkün. Destek beklediğiniz kişilerden destek alamamak sizi üzebilir.

ASLAN BURCU - 4 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ortak kazançlar, ortaklıklar, borç ve ödemeler gibi konularla ilgilendiğiniz günlerde olabilirsiniz. Merkür retrosunun bitmesiyle birlikte blokajlarınız kalkıyor. Akşam saatlerinde bir seyahat planı gündeme gelebilir.

BAŞAK BURCU - 4 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Eşiniz ya da partneriniz tarafından biraz baskılanmış, kısıtlanmış hissetmeniz mümkün. Sorumluluklarınızdan bunalmış olabilirsiniz. Yöneticiniz Merkür bugün retrodan çıkıyor, blokajlarınız yavaş yavaş kalkacak.

TERAZİ BURCU - 4 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günlük rutin görevlerinizle ilgilenebilir, hafta biterken yapılacak işler listenizi tamamlamakla uğraşabilirsiniz. İş yükünüz sizi biraz bunaltabilir. Akşam saatlerinde ise partnerinizle vakit geçirmek isteyebilirsiniz.

AKREP BURCU - 4 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İlişkinizle ilgili konular gündeminizde. Partnerinizle birlikte vakit geçirebilirsiniz. Sezgilerinizin de güçlü olduğu günlerdesiniz. Akşam saatlerinde sağlığınıza dikkat edin. Stres kaynaklı baş ağrıları yaşayabilirsiniz.

YAY BURCU - 4 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ailenizle ilgilendiğiniz bugünlerde kendinizi biraz baskı altında hissetmeniz mümkün. Yöneticiniz Jüpiter’in Mars’la olumlu etkileşimi size harekete geçme konusunda motivasyon veriyor. Özgürlük ihtiyacınız ön planda. Akşam saatlerini partnerinize ayırabilirsiniz.

OĞLAK BURCU - 4 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yöneticiniz Satürn Güneş ile kavuşumda. Kardeşleriniz ya da yakın olduğunuz kişilerle ilgili bazı konularda kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz. Sizden beklentileri yüksek olabilir, gereğinden fazla sorumluluk üstlenmiş olabilirsiniz.

KOVA BURCU - 4 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal konularla ilgili olarak kendinizi sıkışmış, bloke olmuş hissedebilirsiniz. Şimdilik koşullarınızı zorlamamaya çalışın. Akşam saatlerinde yakın çevrenizdeki kişilerle bir araya gelebilirsiniz.

BALIK BURCU - 4 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay akşama dek sizin burcunuzda. Aldığınız kararlara, yeni plan ve projelerinize son şeklini verebilirsiniz. Bugün biraz blokaj hissedebilirsiniz ancak Merkür retrosunun da bitmesiyle artık adım atmanızın zamanı geliyor.

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