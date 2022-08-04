5 Ağustos 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 5 Ağustos 2022 Cuma günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 5 Ağustos günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 5 Ağustos Cuma için günlük burç yorumları...

5 AĞUSTOS 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 5 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün maddi kaynaklar, borçlar ön plana çıkarken; çocuk, tatil, hobi, aşktan dolayı para harcamalarınız artabilir. Ani beklenmedik sorunlar baş ağrısına sebep olabilir.







BOĞA BURCU - 5 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün partner ya da ortak ön plana çıkarken bazı egosal sorunlar yaşanabilir. Aile içi problemler gündeminize gelebilir. Ayrıca psikolojik olarak sorunlara yaşanabilir.

İKİZLER BURCU - 5 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; çalışma hayatı, gündelik işler, sağlık konularında problemler yaşanabilir. İletişimde ego çatışması yaşanabilir. Sosyal çevrenizle ilgili de beklenmedik sorunlar sizi üzebilir. Ani para sorunlarına ise dikkat. İlişki de ani sorunlar ayrılığa sebep olabilir.

YENGEÇ BURCU -5 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün aşk, çocuk, hobi, borsa gibi konulardan dolayı harcamalarınız artabilir. Mide sorunları yaşayabilirsiniz. Ayrıca ilişkide para sorunlarından dolayı ani anlaşmazlıklar gerçekleşebilir. Kariyer hayatınızda ise beklenmedik problemlere karşı dikkatli olmalısınız.







ASLAN BURCU - 5 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün ev ailenizle ilgilenirken bazı sorunlar içinde kalabilirsiniz. Ayrıca ilişkinizde ve ortaklıkla ilgili beklenmedik gelişmeler sorunlara yol açabilir. Seyahat, yurt dışı gibi konularda ani sorunlara dikkat.

BAŞAK BURCU - 5 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; bugün yakın çevre, kardeşler, eğitim konuları ön plana çıkarken beklenmedik sorunlar yüzünden harcamalarınız artabilir. Sosyal çevre ve ilişkinizle ilgili de ani beklenmedik engellerle karşılaşabilirsiniz. Gizli düşmanlarınız ise hayatınızda kaosa sebep olabilir, sakin kalmaya çalışın.

TERAZİ BURCU -5 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; maddi kaynaklar ön plana çıkarken sosyal çevrenizden dolayı harcamalarınız artabilir. Kariyer hayatınızda beklenmedik problemler gerçekleşebilir. Partner ya da ortakla ilgili ise ani sorunlar gerçekleşe de korunuyorsunuz.

AKREP BURCU -5 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün kendinizi iyi hissedebilirsiniz ama kariyer hayatınızda problem ve çatışmalar gerçekleşebilir. Ailenizden dolayı yurt dışı, eğitim, seyahat konularıyla ilgili aksamalar gerçekleşebilir. İlişkinizde araya soğukluk girebilir. Ayrıca çalışma hayatında ve sağlık konusunda ani sorunlar yaşayabilirsiniz. Baş bölgesi rahatsızlıklarına dikkat.







YAY BURCU - 5 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün duygusal ve psikolojik olarak zorlanabilirsiniz. Ruhsal çalışmalar yapmak size iyi gelecektir. Ayrıca eğitim, kardeşler, ilişki, seyahatten dolayı ani harcamalar gündeminize gelebilir. Aşk, hobi, çocuk, tatil konusunda ise bazı sorunlar yaşanabilir.

OĞLAK BURCU - 5 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla ilgilenebilirsiniz. Aile içindeki sorunlar sizi üzebilir. İlişki, ortaklıktan dolayı ise ani harcamalar gündeminize gelebilir. Bugün harcamalarınıza dikkat etmenizi tavsiye ediyorum.

KOVA BURCU -5 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün kariyer ve iş hayatınızda bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz ama politik tavrınızla işin içinden çıkabileceksiniz. Otoriter tavrınızdan dolayı ilişki, yanınızda çalışanlarla sorunlar gerçekleşebilir. İletişim ve eğitimde beklenmedik sizi üzebilecek sorunlar yaşanabilir.

BALIK BURCU -5 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularından dolayı harcamalarınız aniden gerçekleşebilir. Ayrıca sağlık problemleri yaşayabilirsiniz, yanınızda çalışanlarla anlaşmakta zorlanabilirsiniz. Aşk, çocuk, hobi gibi konularda ani sorunlar ve sizin aslında ani korkularınızdan dolayı problemler yaşanabilir.

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