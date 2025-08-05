5 Ağustos 2025 burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor?

5 Ağustos 2025 Salı günü astroloji burçlar için neler söylüyor? Astrolog Dilara Yıldızhan; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için günlük burç yorumlarını Elele okuyucuları için yazdı. İşte 5 Ağustos 2025 günü için günlük burç yorumları...

5 AĞUSTOS 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU - 5 AĞUSTOS 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; Ay bugün Mars’la kare açı yapıyor ve evet Koç, bunu hissedeceksin. Gerginlik hızla kendini gösterebilir, özellikle biri zamanını boşa harcıyor ya da enerjini sorguluyorsa. Ama dikkat: Her kesinti bir tehdit değildir. Bazen sadece birileri senden daha yavaş hareket ediyordur. Tansiyonu yükseltip yükseltmemek sana kalmış. Akıllıca seç.

BOĞA BURCU - 5 AĞUSTOS 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; Bugünün enerjisi tanıdık bir hava taşıyor; belki de fazlasıyla tanıdık. Boğa, sen doğal olarak alışkanlıklarına sadıksın ama bu alışkanlık sana gerçekten hizmet ediyor mu, yoksa seni uyuşturarak yerinde mi saydırıyor? Venüs hâlâ Yengeç burcunda, bu da seni küçük zevklere açık kılıyor, ki bu güzel… ama eğer seni yerinde tutuyorsa, o zaman sorgulanmalı. Sen, Boğa, sadece tekrar eden değil, gelişen bir mutluluğu hak ediyorsun.

İKİZLER BURCU - 5 AĞUSTOS 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; Merkür retrosunun puslu havası kelimelerine yansıyor ve yakın sekstil onları her zamankinden daha etkili hale getiriyor. Bu kombinasyon güçlü ama kaygan. Hızlısın, zekisin ve ifade yeteneğin güçlü ama bugün gösterişten çok dürüstlük gerekiyor. İkizler, kendine sor: Bağ mı kuruyorsun, yoksa sadece etkilemeye mi çalışıyorsun? Kalpten gelen bir cümle, mükemmel hazırlanmış bir konuşmadan çok daha etkileyici olabilir.

YENGEÇ BURCU - 5 AĞUSTOS 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; Ay Oğlak burcuna geçiyor ve Mars, Satürn ve Neptün’le çatışıyor, yani kendini hassas hissediyorsan, bu hayal değil. Bu kare kombinasyonu günü hazırlanmadığın bir sınav gibi hissettirebilir. Ama sen, Yengeç, duygusal dayanıklılık konusunda doğuştan yeteneklisin. Bu ağırlığı hissetmene izin ver, ama onu sanki seninmiş gibi taşıma.

ASLAN BURCU - 5 AĞUSTOS 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; Güneş’in Ceres ile yaptığı üçgen açı, nasıl ilgi gösterdiğin ve aldığın konularına ışık tutuyor. Aslan, sen ışıltınla tanınırsın ama bugün bir başkasını beslemek için spot ışığından bir adım geri çekilmen gerekebilir. Hâlâ kendi evreninin merkezindesin, Aslan, ama birine yaklaşma şansı ver. Bugün nasıl sevdiğin, yarın nasıl sevileceğini şekillendirebilir.

BAŞAK BURCU - 5 AĞUSTOS 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; Merkür retrosu yapılacaklar listeni karıştırıyor hem de pek yardımcı olmayan bir şekilde. Hatalar ve yanlış anlamalar seni fazla düzeltmeye itebilir ama çözüm daha fazla kontrol değil. Başak, sen sorun çözmede uzmansın. Bugünün sorusu şu: Hangi sorunlar gerçekten senin çözmen gerekenler? Dağınıklığa değil, faydaya odaklan.

TERAZİ BURCU - 5 AĞUSTOS 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Terazi; Venüs hâlâ Yengeç burcunda, bu da seni rahatlık ile gerçeği idealleştirmeye itebilir. Terazi, sen denge kurmanla tanınırsın ama bugün mesele, barışı bir kalkan olarak kullanıp kullanmadığını fark etmek. Ne koruyorsun uyumunu mu, yoksa tereddütlerini mi? Unutma Terazi, bütün kalmak için gerginlikten kaçman gerekmez. Bazen rahatsızlık, seni gerçekten özgürleştiren şey olabilir.

AKREP BURCU - 5 AĞUSTOS 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; Plüton retrosu bugün Haumea ile kare yapıyor ve çevrenle senkronize olmadığını hissedebilirsin. Akrep, refleksin kontrol etmek ya da geri çekilmek olabilir ama bu gerilim reddedilmek değil, yeniden hizalanmak. Değişmene izin var, bunu herkesin bilmesine gerek yok. Bugünkü huzursuzluk sana zayıflığını değil, uyumlanma ihtiyacını hatırlatıyor. Gözden kaybolma. Keskin kal.

YAY BURCU - 5 AĞUSTOS 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; Jüpiter bugün Ceres’le kare yapıyor ve gerçeği arama tutkun bir başkasının şefkat ihtiyacıyla çatışabilir. Yay, sen keşfetmeye ve sorgulamaya programlısın ama bugün merak, eleştiri gibi algılanabilir. Ateşini yumuşatman gerekmiyor; sadece onun nereye yöneldiğine dikkat et. Büyüme her zaman uzaklaşmak değildir. Bazen, kalmayı öğrenmektir.

OĞLAK BURCU - 5 AĞUSTOS 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; Ay bugün Satürn ve Neptün’le kare yaparken yapı duygusu biraz kayganlaşabilir. Oğlak, baskı altında baş etmeye alışıksın ama kurallar sürekli değişiyorsa bu zordur. O hissettiğin hayal kırıklığı? Umursadığın için var. Oğlak, her şey net değil diye başarısız olmuyorsun. Bugün senden sabırla ilerlemeyi öğrenmen isteniyor. Bu dağınıklık, sana bir şey öğretebilir.

KOVA BURCU - 5 AĞUSTOS 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; Gökyüzünde bugün çılgın bir hareketlilik yok gibi bu kulağa sıkıcı gelebilir ama Kova, senin için sıkıcılık bir davettir. Açık bir kargaşa olmayınca zihnin bir tane yaratmak isteyebilir. Ama belki bugün, bunu yapma. Kova, canlı hissetmek için kaosa ihtiyacın yok. Sadelik içinde kalmayı dene. Hiçbir şey dikkatini dağıtmazken ne fark ettiğine bir bak.

BALIK BURCU - 5 AĞUSTOS 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU