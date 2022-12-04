5 Aralık 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 5 Aralık 2022 Pazartesi günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 5 Aralık günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 5 Aralık Pazartesi için günlük burç yorumları...

5 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU- 5 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün maddi kaynaklarınız, para konuları gündeminize gelebilir ve bu konularla ilgilenebilirsiniz. Sosyal çevre, topluluk, derneklerden dolayı ani para çıkışları gerçekleşebilir.



BOĞA BURCU - 5 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün kendinizi daha iyi hissetmeye başlayacaksınız. Fiziksel değişim yapmak, güzelleşmek, diyete başlamak için bu süreci kullanabilirsiniz. Hayatınızın tadını çıkarabilirsiniz. Kariyer ve iş hayatınızda ani fevri tutumlar sergileyebilir, otoritelerle sorunlar yaşanabilir. Dikkatli olmalısınız.

İKİZLER BURCU - 5 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün duygusal olarak içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Sanatla uğraşmak, bir şeyler üretmek, yemek yapmak size iyi gelecektir. Ruhsal açıdan şifalanmak için de bu süreci kullanabilirsiniz. Meditasyon yapmak sizi şifalandıracaktır. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk, uzak akrabalarla ilgili ani beklenmedik gelişmeler gerçekleşebilir ama psikolojinize dikkat etmelisiniz.







YENGEÇ BURCU - 5 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla güzel zaman geçirebilirsiniz. Sosyalleşirken çok para harcamak zorunda kalabilirsiniz. Ayrıca sağlığınıza da dikkat etmenizi tavsiye ediyorum.

ASLAN BURCU -5 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün kariyer ve iş hayatınız ön plana çıkabilir. İş hayatınızdaki konfor alanınızı sorgulayabilirsiniz. Partner, ortak, mahkeme ya da açık düşmanlarınızla bazı sorunlar gerçekleşebilir. Ani değişimler otoritelerle anlaşmakta sizi zorlayabilir.

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BAŞAK BURCU -5 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; bugün yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk, uzak akraba konularıyla ilgilenebilirsiniz. Seyahat etmek için güzel bir gündesiniz. Ama seyahat ederken bazı sağlık problemleri gerçekleşebilir. Otoritelerle iyi anlaşmanızı tavsiye ediyorum.







TERAZİ BURCU -5 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün maddi kaynaklar, para, finans, eşin parası, ameliyat-sağlık gibi konular gündeminize gelebilir. Boğaz bölgesi rahatsızlıklarını nüksedebilir. Çocuk, hobi, borsa, tatil, aşk konularından dolayı harcamalarınız artabilir. Ani para çıkışları gerçekleşebilir.

AKREP BURCU -5 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün partner ya da ortakla zaman geçirebilirsiniz. Aile içi sorumluluklardan dolayı partnerle anlaşmazlıklar gerçekleşebilir.

YAY BURCU - 5 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün çalışma hayatı, yanınızda çakışanlar, gündelik uğraşlar, evcil hayvanlarınızla ilgilenebilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz çünkü boyun-boğaz bölgesi rahatsızları gerçekleşebilir. Eğitim, seyahat, iletişim konularında ani sorunlar yaşanabilir. Otoritelerle anlaşmakta zorlanabilirsiniz.

OĞLAK BURCU - 5 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün aşk, çocuk, borsa, eğlence, hobilerinizle ilgilenebilirsiniz. Güzel bir gün geçirebilirsiniz. Ama harcamalara dikkat etmelisiniz. Ani harcamalar para kayıplarına sebep olabilir.

KOVA BURCU- 5 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün ev ve ailenizle ilgilenebilirsiniz. Aile içinde bazı anlaşmazlıklar gerçekleşebilir. Aile içinde ki sorunlar karşınızda en iyi çözüm bence teslimiyet ve olana ayak uydurmaktır.

BALIK BURCU -5 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün yakın çevre ve kardeşlerinizle iletişime geçebilirsiniz. Seyahat ve eğitim konularıyla ilgili kararlar alabilirsiniz. İletişimde, eğitimde ve trafikte ani sorunlar, kazalar yaşayabilirsiniz. Şok edici haberler alabilirsiniz. Bunlar da sizi yalnızlığa itebilir, psikolojik olarak kötü hissettiğinizde sevdiğiniz şeylerle ilgilenmenizi tavsiye ediyorum.

Astrolog Dilara Yıldızhan'ı takip etmek için: instagram.com/astrologdilarayldzhn/

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