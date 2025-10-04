5 Ekim 2025 burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor?

Sevgili Koç; Günün ilk saati, geri kalanın ritmini belirlesin. Erken uyan, kendine bir bardak ılık su doldur ve çok basit bir niyet belirle. Telefonunu sessize al, derin nefesler al veya kısa bir dua yaz. Ana bir odak ve seni dengede tutacak nazik bir alışkanlık seç, örneğin yoga veya meditasyon yapmak ya da sadece esneme hareketleri. Dikkat dağıtan şeyler çıkarsa, ana görev tamamlanmadan yanıt verme. Para kararları net ve iyi not alınmış olmalı.