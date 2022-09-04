5 Eylül 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 5 Eylül 2022 Pazartesi günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 5 Eylül günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 5 Eylül Pazartesi için günlük burç yorumları...

5 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI Burcunuzun üzerine tıklayarak daha detaylı bilgiler de alabilirsiniz...

KOÇ BURCU- 5 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün Sevgili Koç; haftaya kariyer ve iş hayatınıza odaklanarak başlayabilirsiniz ama sorunlar yaşanabilir. Partner ya da ortakla fikir uyuşmazlıkları yaşayabilirsiniz. Venüs’ün Başak burcuna geçmesiyle 29 Eylül’e kadar; çalışma hayatı ve gündelik hayatınızda kadınlardan yardım görebilir. Daha rahat bir dönem geçirebilirsiniz. Sağlık olarak da şifalanabilirsiniz. Ayrıca diyete başlamak için güzel bir dönemde olacaksınız.

BOĞA BURCU - 5 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularıyla ilgilenerek başlayabilirsiniz. İletişim sorunları yaşanabilir. Venüs’ün Başak burcuna geçmesiyle 29 Eylül’e kadar; aşk, çocuk, hobi, tatil konularında güzel bir döneme giriyorsunuz. Yeni aşk ve flörtler sizi bulabilir.

İKİZLER BURCU - 5 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; iş, finansal durumunuzla ilgilenerek güne başlıyorsunuz. Tatil, hobi, çocuktan dolayı harcamalarınız artabilir. Sosyal çevrenizden ise maddi kaynaklarınızı destekleyecek fırsatlar yakalayabilirsiniz. Venüs’ün Başak burcuna geçmesiyle 29 Eylüle kadar; ilişkilerde sevginin yerini mantık almaya başlıyor. Aile içinde ise sorunlar olsa bile aile içi huzurunuz korunacak. Eğer yalnızdanız ailenize yakın biri karşınıza çıkabilir.

YENGEÇ BURCU -5 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; haftaya partner, ortak ya da yakın arkadaşlarınızla ilgilenerek başlıyorsunuz. Kariyer hayatınızda bazı sorunlar yaşansanız da korunduğunuzu bilmenizi isterim. Ayrıca aile içinde evle ilgili de fikir alışverişlerinde bulunabilirsiniz. Venüs’ün Başak burcuna geçmesiyle 29 Eylüle kadar; yakın çevre, kardeşlerle aranız daha iyi hale gelebilir. Eğitim ve medya alanında kadınlardan yardım görebilirsiniz. Ayrıca iletişimde daha tatlı dilli olabilirsiniz. Eğer yalnızsanız karşınıza yakın çevrenizden biri çıkabilir.







ASLAN BURCU - 5 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; haftaya çalışma hayatı, gündelik işler ve yanınızda çalışanlarla ilgilenerek başlayabilirsiniz. İletişim ağlarınızla yeni olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz.Venüs’ün Başak burcuna geçmesiyle 29 Eylüle kadar ; maddi kaynaklarınızda gelirleriniz artabilir. Ticaret yapıyorsanız daha çok para kazanabilirsiniz. Ayrıca kadınlardan yardım görebilirsiniz

BAŞAK BURCU - 5 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; haftaya aşk, çocuk, hobi, eğlence ya da tatil konularıyla başlayabilirsiniz. Para harcayabilirsiniz ama bir taraftan da finansal açıdan destekleneceksiniz. Venüs’ün Başak burcuna geçmesiyle 29 Eylüle kadar; kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz. Güzelleşmek, kendinizle ilgilenmek, fiziksel değişim yapmak için olumlu bir zaman dilimine giriyorsunuz. Hayatın her alanından da size karşı ilgi artacaktır.

TERAZİ BURCU -5 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; haftaya aile ve ev hayatınızla ilgilenerek başlıyorsunuz ve iletişimde dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Venüs’ün Başak burcuna geçmesiyle 29 Eylüle kadar; aşk ilişkilerinizi gizli kapaklı yaşayabilirsiniz. Ayrıca gizli kadın düşmanlarınız gün yüzüne çıkabilir. Platonik aşklar kendini gösterebilir.

AKREP BURCU -5 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; haftaya yakın çevre, kardeşlerle iletişim kurarak başlayabilirsiniz. Eğitim ve seyahat konuları gündeminize gelebilir. Bugün biraz ağzınız sıkı olsun, her şeyi herkese anlatmayın. Venüs’ün Başak burcuna geçmesiyle 29 Eylüle kadar ; sosyal çevre ve arkadaşlarınızla daha çok zaman geçirebilir, yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Aşk sizi sosyal çevrenizden bulabilir.







YAY BURCU - 5 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; haftaya maddi kaynaklar, para ve iş hayatınızla ilgilenerek başlıyorsunuz. Fırsatlarınız var ama gelen fırsatları küçümsemeyin sonrasında büyük kapılar açabilirler. Venüs’ün Başak burcuna geçmesiyle 29 Eylüle kadar; kariyer ve iş hayatınız daha huzurlu hale gelebilir. İş hayatınızda kadınlardan yardım görebilirsiniz. Ayrıca aşk sizi iş hayatınızdan bulabilir.

OĞLAK BURCU - 5 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; haftaya kendinizi iyi hissederek başlıyorsunuz. Kariyer hayatınızda ve daha politik olmaya ve sinirlerinize hakim olmanız gerekli. Sonrasında başınız ağrımasın. Venüs’ün Başak burcuna geçmesiyle 29 Eylüle kadar; yurt dışı, eğitim, seyahat konuları gündeminize gelebilir. Hafta ortasında;maddi kaynaklar ve para konularıyla ilgilenebilirsiniz.

KOVA BURCU- 5 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; haftaya duygusal olarak içe kapanarak başlayabilirsiniz. Eğitim, kısa seyahat fırsatları yakalayabilirsiniz. Venüs’ün Başak burcuna geçmesiyle 29 Eylüle kadar; maddi kaynaklar, kredi, ödemelerle ilgili rahat edeceğiniz bir sürece gireceksiniz. Yalnızsanız tutkulu bir aşk sizi bulabilir.

BALIK BURCU -5 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; haftaya sosyalleşerek, arkadaşlarınızla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Harcamaları abartmamaya çalışın sonrasında Merkür Retro da zorlanabilirsiniz. Venüs’ün Başak burcuna geçmesiyle 29 Eylüle kadar; aşk, ilişki ve ortaklık konusunda daha şanslı olduğunuz bir döneme başlıyorsunuz. Bekarsanız yeni insanlarla tanışabilirsiniz.

Astrolog Dilara Yıldızhan'ı takip etmek için: instagram.com/astrologdilarayldzhn/

Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...



Balık burcu kadını özellikleri

Balık burcu erkeği özellikleri



Astrolog Dilara Yıldızhan'ı takip etmek için: instagram.com/astrologdilarayldzhn/

Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...