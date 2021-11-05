5 Kasım Akrep Yeniayı: Burçları neler getiriyor?

Her ne kadar arka bahçede kalmış olsa da orada olduğu bilinir ve varlığıyla huzursuzluk sebebidir. Geri sayımda olan ama saymaya kaçtan başladığı bilinmeyen bir saatli bomba gibi. Uyanışı zamansız ve anidir. İşte size 5 Kasım Akrep yeniayı.

Kasım ayı tüm mevsimlerin tüm aylarının toplaştığı alandır. Sanki hepsinin ortak karar alma yeri.

Neyi sevdiğimiz, sevmediğimiz, tercihlerimiz tecrübeler sonucu bellidir kasımda. Neleri geride bırakacağımız, nelerle yola devam edeceğimiz ayırt edilmiş gibidir. Ekimdeki tatlı heyecanlar, belki kararsızlıklar kasımda bambaşka bir çehreye bürünür. Nereye gideceği belirsizken, arkasından atlı kovalarcasına kendini yol ayrımının kıyısında buluverir insan. Malum, her ay bir burcun karakteriyle karakterize.

Kasım da akrep ayıdır, netliği ile ayna gibi. O karanlıklara girilecek, o dehlizlere inilecek ve gerçekle yüzleşilecektir. Ne kadar sancılı da olsa; puslar griler dağıtılacak, siyahın sonundaki beyaza ne pahasına olursa olsun ulaşılacaktır.

Akrebin yöneticilerinden pluto; işe yaramayanı çıkararak kesip atmak, köhnemiş olanı dönüştürmekle ilgilidir. Hayatın sonlanması, maddi manevi acı kayıplar, ölüm kalım meseleleri, ciddi yol ayrımları, kesin kararlar, kazalar, krizler, ameliyatlar, gizli saklı olanın ortaya çıkması, psikolojik dönüşümler gibi zor meseleler akreple ilgili meselelerdir.

Akrep yeniaylarında, haritalarımızın aldığı etkiye göre az ya da çok bu konular gündemimize misafir olur. Bu yılki akrep yeniayının özelliği ise; akabinde boğa burcunda gerçekleşecek ay tutulması ve ay düğümlerinin boğa-akrep hattına geçip 1.5 yıl burada kalacak olması sebebiyle, bir şeylerin başlangıcı niteliğinde olmasıdır.

Tutulmalar kendinden önceki yaklaşık 2 ayı da etkileyebildiğinden, şu an aslında ay tutulmasının da etkisindeyiz. Bugünlerde neyle meşgulsek, önümüzdeki 1.5 yıl benzer konularda ve ayrıca boğa-akrep karakteristiği maddi-ortaklaşa finansal kaynaklarla ilgili meselelerde kadersel olaylar, dönüşümler yaşayabiliriz.

Akrebin diğer yöneticisi savaşçı mars ise burada derin tutkuları için mücadele eder. İsteklerinde takıntısallığa varabilecek derecede kesin kararlıdır ve istediğini alana kadar vazgeçmez. Ancak burada diğer yönettiği burç olan koçtaki gibi agresyonla, göstere göstere öne atılmayacak; stratejilerle ilerleyecektir.

Yürüdüğü yolda koç gibi cesurca savaşmayacak, yolda kendi işine yarayan herkesi ve her şeyi yanına alıp ortak edinecek ve bunlardan maksimumda yararlanacaktır.

Marstaki akrebin gündüz kayalar arasında gizlenip, gece duvar diplerinde sessizce ilerleyişi genellikle sağ gösterip sol vurmakla sonuçlanır. Hedefe ulaşıldığında ise geride hiçbir kavga dövüş bırakılmamış, sessiz psikolojik ölüm ve yıkımlar gerçekleşmiştir. Bu dönem tutkuları ve menfaatleri için manipülasyona başvuranların sayısı oldukça fazla olacaktır.

Yeniayda akrep burcundaki marsla birlikte doğan içsel öfke; dışarıda fırtına öncesi sessizlik, içeride ise halledilememiş pek çok konuyla birlikte kaynayan bir volkan etkisiyle kendini gösterecektir. Bu volkanın tetikleyicisi ise tam karşıdaki uranüs.

Uranüs, anilik, şok edicilik, bilinmezlik ve beklenmeyeni bekleme durumlarını anlatır. Bu gerilim hattına kare yapan satürn, rutinde değiştirilmesi gereken şeyler için engel koyucu ve aslında sorumluluk alınmasını isteyen bir etki oluşturuyor. Mealine gelirsek; uzun süredir üstü kapatılmış ya da çözümü ötelenmiş bir problemin verdiği içsel huzursuzluk, bir şeylerin değişmesi gerektiği dürtüsüyle çığ gibi büyüyor.

Ancak bu etki uzun sürmüyor, çünkü bir şeyler dönüştürülmek üzere beklenmedik, hızla gelişen olaylarla sonuca gitmek durumunda kalıyor. Bu vaziyet sancılı da olsa, çözüm ve yenilik için elimizi taşın altına koymamız gerekiyor. Burada bir şeyler mecazen ya da gerçekte kesilip atılıyor, ölüm gerçekleşiyor ve alevler arasından yeniden doğum başlıyor.

Bu kulağa kötü gelmesin, hayat dümdüz bir yol değil. Bazen illa ki güzel şeylere ulaşabilmek için olmasa da, yola devam edebilmek için zorlukları aşmak gerekir.

Belki de bizi yoran halının altına süpürdüklerimizin üstünde oturuyor olmaktır. Bir su borusunun patlaması istenilen bir şey değildir elbet, ama belki de tıkanıklıkların açılması ortama gerçek bir nefes aldıracaktır. Zorunlu değişimler, yeri gelince aksiyon alabilmek, şimdiye dek idare edilen şeylerin keskin bir virajı dönmesi yolcuyu şüphesiz dönüştürecektir.

Yeniayda şu soruyu kendinize sorun. Acıya dayanmak mı güçtür, yoksa acıyı sonlandırabilecek cesarete sahip olmak mı?

Gökyüzünde muhteşem bir destek açısı var tabii ki, her zorlu gök olayında olduğu gibi. Bilinmeyeni, görünmeyeni, hakiki sevgiyi, manevi gücü temsil eden neptün; ne manidardır ki akrep burcunun doğal evi 8. evden yeniaya ışık yakıyor. Bu dönem akrep dönemi olduğu için her ne kadar yalnız, kendi gerçekliğiyle başbaşa hissetsek de; en büyük gücü yine kendi içimizde, yaratıcımızın içimizde inşa ettiği sonsuz potansiyelde buluyoruz.

Şikayet etmeyi bırak, zorlukları tekrar etmeyi terket ve içine dön diyor gökyüzü. Seçimler sana ait ama bazı yol ayrımları bellidir. Kabullen ve sıyrıl. Hayat üzerinden geçmesin, ağırlığı altında ezilmek zorunda değilsin. Ve sandığın kadar dramatik olmak zorunda değil, sen hayatın içinden akıp gideceksin.

Sabit burçların bu denli baskın olduğu yeniayda, yaşadıklarımız bizi konfor alanımızdan çıkmaya ve değişime itiyor. Bu yılın tüm gökyüzü görünümlerine eşlik eden satürn uranüs karesi de bir şeylerin yıkılıp yerine yenisinin inşa edilmesiyle alakalı. Sabrımızın, değişmez dediğimiz değer yargılarımızın, kalıp düşüncelerimizin, vazgeçilmez alışkanlıklarımızın haritalarımızın etki alan alanlarında bir bir değişmek zorunda kaldığı bir yılı geride bırakmak üzereyiz. Gökyüzü renkten renge girerken, hikayelerimiz de 1.5 yıllık yeni serüvenlerine doğru yol alıyor.

En güzel ihtimaller sizlerle olsun!

Sevgiler

Instagram: @venus.edebiyati

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