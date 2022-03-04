5 Mart 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar..

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 5 Mart 2022 Cuma günü hangi burcu neler bekliyor? Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 5 Mart günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 5 Mart Cumartesi için günlük burç yorumları...



5 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 5 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay sizin burcunuzdaki transitine devam ediyor. Hafta sonuna da yüksek bir enerjiyle başlıyorsunuz. Planlarınızı yaparken yaratıcı olabilirsiniz, ama aynı zamanda gerçeklerden uzaklaşma riskiniz var.

BOĞA BURCU - 5 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hafta sonuna başlarken evinizde vakit geçirmek, kalabalıklardan uzak olmak isteyebilirsiniz. Gökyüzünün spiritüel çalışmalar için çok uygun bir enerjisi var. Meditasyon ya da yoga size çok iyi gelebilir.

İKİZLER BURCU - 5 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hafta sonunun ilk gününde bolca sosyalleşebilir, evden çıkıp arkadaşlarınızla görüşebilirsiniz. Problemli olduğunuz kişiler varsa ilişkiler şifalanabilir. Ancak günün enerjileri egosal durumlara da işaret ediyor dikkatli olun.

YENGEÇ BURCU - 5 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İşiniz, kariyeriniz ya da çalışmalarınız odak noktanızda olabilir. Daha iyimser olabilir, yaratıcı fikirlerinizle geleceğe dair planlar yapabilirsiniz. Ayrıca parasal olarak rahat bir akışa kavuşabilirsiniz.

ASLAN BURCU - 5 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yöneticiniz Güneş’in Jüpiter’le kavuşumunun sizi desteklediği bir gün. Yurt dışı bağlantılı işleriniz, seyahat ya da eğitim planlarınızda rahat bir akışta olabilirsiniz. Günün bolluk bereket enerjisi de baskın.

BAŞAK BURCU - 5 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal konularda, özellikle ortak kazançlar, borçlar ya da ödemeler alanlarında rahat bir akışa geçebilirsiniz. Günün bolluk bereket enerjileri yoğun. Ancak küçük detayları fazlaca büyütebilirsiniz.

TERAZİ BURCU - 5 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hafta sonunun ilk gününü partnerinize ayırabilir, keyifli vakit geçirebilirsiniz. Karşılıklı empatiyle ilişkinizi şifalandırabilirsiniz. Yalnızsanız yeni bir ilişkiye adım atmakla ilgili güzel enerjiler var.

AKREP BURCU - 5 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Evde yapılacak işleriniz, günlük rutinleriniz ya da programlarınızla ilgilenebilirsiniz. Rahat bir akışta olabilirsiniz. Yeme-içmeyi fazla abartmamaya dikkat edin. Genel olarak abartılardan uzak durmanız gereken bir gün.

YAY BURCU - 5 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yöneticiniz Jüpiter’in Güneş’le kavuşumunun sizi desteklediği bir gün. Partnerinizle ilişkiniz şifalanabilir, keyifli bir gün geçirebilirsiniz. Yalnızsanız yeni bir aşk ya da flört bakımından şansınız açık.

OĞLAK BURCU - 5 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hafta sonunun ilk gününü ailenize ayırabilir, birlikte keyifli vakit geçirebilirsiniz. Evinizde yapmanız gereken işleriniz olabilir. Daha yaratıcı olarak akışta kalabilirsiniz. Günün bolluk bereket enerjileri de yoğun.

KOVA BURCU - 5 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hafta sonunun ilk gününü yakın çevrenizdeki insanlara, kardeş ya da akrabalarınıza ayırabilir, onlarla bir araya gelebilirsiniz. Genel olarak her tür abartıdan uzak durmanız gereken bir gün.

BALIK BURCU -5 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal konular gündeminizde ve günün bolluk bereket enerjisi baskın. Akışta kalarak şanslı olabileceğiniz gibi, abartılı harcamalar ya da gerçeklerden uzak kararlar almanız da mümkün, dikkat edin.

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