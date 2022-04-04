5 Nisan 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar..

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki,5 Nisan 2022 Salı günü hangi burcu neler bekliyor? Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 5 Nisan günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 5 Nisan Salı için günlük burç yorumları...



5 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 5 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yöneticiniz Mars ile Satürn kavuşum yapacak. Sosyal ilişkilerinizi bozabilecek önemli gerginlikler yaşanabilir. Sosyal çevreniz tarafından kısıtlandığınızı hissedebilirsiniz. Soğukkanlı olmanız, fevri davranışlardan kaçınmanız önem taşıyor.

BOĞA BURCU -5 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İşinizle ilgili alanda yöneticileriniz tarafından kısıtlandığınızı düşünebilir, işinizde ilerleme konusunda zorlanabilirsiniz. Otorite figürleriyle çatışmalara dikkat. Bugün para konularında da gündemleriniz oluşabilir.

İKİZLER BURCU - 5 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay sizin burcunuza geçiş yapıyor. Genel olarak enerjiniz yüksek olacak, ancak günün gökyüzü enerjileri gergin. Gelecek planlarınızla ilgili olarak kendinizi engellenmiş, bloke olmuş gibi hissedebilirsiniz.

YENGEÇ BURCU - 5 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Güne biraz düşük enerjiyle başlayabilir ve gergin hissedebilirsiniz. Evden çalışmak, çalışmıyorsanız yalnız kalıp kendinize zaman ayırmak ve dinlenmek için uygun bir gün. Etrafınızdaki çatışmalardan uzak durun.

ASLAN BURCU -5 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gökyüzü zorlayıcı olacak, partnerinizle sert tartışmalar yaşayabilirsiniz. Sorumluluk almadığınız konularla yüzleşmeniz gerekebilir. Fevri hareketler sonucu bitişler yaşanabilir. Yalnızsanız yeni bir ilişkiye adım atmak için uygun bir zaman değil.

BAŞAK BURCU -5 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş hayatınızda peşin hükümlü olmamak, olaylara geniş açıdan bakmak önem taşıyor. Otorite figürleriyle çatışmalar söz konusu olabilir, parasal alanda da blokajlar yaşanabilir. Daha fazla sorumluluk almanız gerekebilir.

TERAZİ BURCU - 5 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün gökyüzü biraz zorlayıcı olacak, partnerinizle sert tartışmalar yaşayabilirsiniz. Sorumluluk almakla ilgili konular gündeme gelebilir. Yalnızsanız yeni bir ilişkiye adım atmak için uygun bir zaman değil.

AKREP BURCU - 5 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aile içinde sert tartışmalar yaşanabilir. Kendinizi engellenmiş hissedebilirsiniz ya da sorumluluk almakla ilgili konular gündeme gelebilir. Öfke kontrolüne dikkat önem taşıyor.

YAY BURCU - 5 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gökyüzünde zorlayıcı enerjiler var; gergin ve sabırsız hissedebilirsiniz. Bu durum partnerinizle ilişkinize yansıyabilir. Yakın çevrenizdeki kişilerle iletişim kurarken de kırıcı olmamaya dikkat edin.

OĞLAK BURCU - 5 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş gündeminizin yoğun olduğu bir gün olabilir. Yöneticiniz Satürn ile Mars kavuşum yapacak ve sizin para evinizi etkileyecek. Bu alanda blokajlar yaşayabilirsiniz. Önemli adımlar atarken iki kere düşünün.

KOVA BURCU - 5 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Mars ve Satürn sizin burcunuzda kavuşuyor. Hayattan beklentileriniz, hayalleriniz, planlarınız gibi konularda kendinizi bloke olmuş hissedebilirsiniz. Tüm bunlarla ilgili sorumluluk almanız gerekiyor.

BALIK BURCU -5 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kendinizi yalnız hissedebilir ya da yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Bilinçaltı endişeleriniz yüzeye çıkabilir, karamsarlığa ve umutsuzluğa kapılmayın. Size iyi gelen şeylerle ilgilenmeye ve dinlenmeye zaman ayırın.

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