5 Şubat 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 5 Şubat 2022 Cumartesi günü hangi burcu neler bekliyor? Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 5 Şubat günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 5 Şubat Cumartesi için günlük burç yorumları...

5 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 5 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hafta sonuna başlarken Ay sizin burcunuzda. Kendinizle ilgilenebilir, keyif aldığınız aktivitelere ya da spora zaman ayırabilirsiniz, enerjiniz yüksek. İlişkiler içinse biraz zorlayıcı etkiler var, dikkatli olun.

BOĞA BURCU 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hafta sonunu dinlenmeye ayırmanızda yarar var. Kendinizi biraz sıkılıp bunalmış hissetmeniz mümkün. Hiçbir şey yapmak içinizden gelmeyebilir. Kişisel gelişim çalışmaları için uygun günlerdesiniz.

İKİZLER BURCU - 5 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Arkadaşlarınızla bir araya gelebilir, çeşitli aktivitelerde bulunabilirsiniz. İlişkisel olarak zorlayıcı gökyüzü etkileri olduğundan tartışma ve gerilim yaratabilecek durumlardan uzak durun.

Bu hafta sonu evde çalışmanız gerekebilir ya da işinizle ilgili bazı süreçler gündeminizde olabilir. İş çevrenizden kişilerle gerginlikler yaşayabilirsiniz. Günün bir bölümünü dinlenmeye ayırın.

ASLAN BURCU - 5 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yurt dışıyla ilgili konular, yüksek öğrenim ya da seyahat konuları gündeminize gelebilir. Enerjiniz yüksek olduğundan hızlı adımlar atmak ve ilerlemek isteyebilirsiniz. Bazı kişilerden destek almanız mümkün.

BAŞAK BURCU - 5 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ortak kazançlar, ortaklıklar, borç ve ödemeler gibi konularla ilgilendiğiniz bir gün olabilir. Merkür retrosunun bitmesiyle birlikte blokajlarınız kalkıyor. Bekleyen işlerinizi hızlıca halledebilirsiniz.

TERAZİ BURCU - 5 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Eşiniz ya da partneriniz tarafından anlaşılmadığınızı hissedebileceğiniz bir gün. Siz de onu anlamakta zorlanabilirsiniz. Gerginlik ve tartışmalara müsait bir gün olduğundan, önemli konuşmaları ertelemenizde fayda var.

AKREP BURCU - 5 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günlük rutin işlerinizle ilgilenebilir, hafta biterken yapılacak işler listenizi tamamlamakla uğraşabilirsiniz. Bugünlerde sağlığınıza dikkat edin. Aceleci ya da dikkatsiz davranmaktan kaçının.

YAY BURCU - 5 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İlişkinizle ilgili konular gündeminizde. Partnerinizle birbirinizi anlamakta zorlanabilirsiniz. Gerginlik ve tartışmalara müsait bir gün olduğundan, önemli konuşmaları ertelemenizde fayda var.

OĞLAK BURCU - 5 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hafta sonunu ailenize ayırabilir, onların ihtiyaçlarıyla ilgilenebilirsiniz. Evle ilgili yapılacak tadilat gibi işleriniz varsa kolaylıkla halledebilirsiniz. Ancak biraz fazlaca harcama yapmanız gerekebilir.

KOVA BURCU - 5 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevrenizdeki kişilerle bir araya gelebilirsiniz ya da onlarla ilişkili bir gündeminiz oluşabilir. İlişkisel olarak zorlayıcı gökyüzü etkileri olduğundan tartışma ve gerilim yaratabilecek durumlardan uzak durun.

BALIK BURCU - 5 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal konularla ilgili bir gündeminiz oluşabilir. Koşullarınızı zorlamamaya çalışın. Yeni bir bütçe planı yapmanızda fayda var. İlişkiler içinse biraz zorlayıcı etkiler olduğundan günü kendinizle kalarak geçirmek isteyebilirsiniz.

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