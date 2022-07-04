5 Temmuz 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 5 Temmuz 2022 Salı günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 5 Temmuz günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 5 Temmuz Salı için günlük burç yorumları...



5 TEMMUZ 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 5 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün çalışma hayatınızda hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz. Ayrıca bağırsak bölgesi rahatsızlıklarınız var ise dikkatli olmalısınız. Kariyer ve iş hayatınızda ise güçlü birinden destekleneceksiniz.

Merkür’ün Yengeç burcuna geçmesiyle; aile ve ev hayatınızla daha çok ilgilenebilir, aile içi iletişim artabilir. Mars’ın Boğa burcuna geçmesiyle ise; çok par harcamak zorunda kalabilirsiniz ve para kazanmak için mücadele etmek zorunda kalabilirsiniz.

BOĞA BURCU - 5 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün aşk, çocuk ya da hobilerinizle ilgili bazı aksilikler yaşanabilir. Ama yurt dışı, eğitim, hukuk, seyahatlerle ilgili ise güçlü kararlar ve destekler alabilirsiniz.

Merkür’ün Yengeç burcuna geçmesiyle 19 Temmuz’a kadar; yakın çevre, kardeşler, eğitim, seyahat konularıyla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Ayrıca Yakın çevreyle iletişiminiz artabilir ve bol bol insanlar hakkında haberler size gelebilir.

Mars’ın Boğa burcuna geçmesiyle ise 20 Ağustos’a kadar; hareketli ve daha atak olduğunuz bir sürece giriyorsunuz. Yalnız bu süreçte sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Çünkü bağışıklık sisteminiz mars etkisiyle zayıflayabilir. Bu dönemde spora başlayabilirsiniz. Ayrıca daha gergin ve stresli bir halde olacağınız için spor yapmak size çok iyi gelecektir.

İKİZLER BURCU - 5 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün ev, ailenizle ilgilenebilirsiniz ama hayal kırıklıkları gerçekleşebilir. Ama maddi konularda güçlü destekler alabilirsiniz. Ya da maddi konularda vereceğiniz kararlar sonrasına sizi zorlamayacaktır.

Merkür’ün Yengeç burcuna geçmesiyle 19 Temmuz’a kadar; maddi kaynaklarınızla ilgili yeni sözleşme ve anlaşmalar yapabilirsiniz. Ticaretle uğraşıyorsanız yeni kararlar alabilirsiniz. Maddi kaynaklarınızı geliştirecek ve parayı daha verimli nasıl kullanacağınızı düşünebilir ve para konusunda kendinizi geliştirebilirsiniz.

Mars’ın Boğa burcuna geçmesiyle ise 20 Ağustos’a kadar; bilinçaltınızdan gelen enerjiyle hiç yorulmak bilmezsiniz. Ayrıca gizli eril düşmanlara dikkat etmeniz gerekir. Gizli kapalı ilişkilere yelken açabilirsiniz. Tuhaf eril figürlerle uğraşmak zorunda da kalabilirsiniz. Bilinçaltınız sürekli mücadele etmek isteyecektir bundan dolayı bu dönemde spor yapmak size çok iyi gelebilir.

YENGEÇ BURCU - 5 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün yakın çevre, kardeşler, eğitim ya da seyahat konularıyla ilgilenebilirsiniz. Ayrıca iletişimde yanılabilirsiniz ama ortak yada partnrle ise güçlü kararlar alabilirsiniz.

Merkür’ün Yengeç burcuna geçmesiyle 19 Temmuz’a kadar; kendinizi çok daha rahat ifade ettiğiniz ve kendi fikirlerinizi dile getirdiğiniz bir döneme gireceksiniz. Bu süreçte iletişim gücünüzle hayatınızdaki pek çok sorunu düzeltebilirsiniz.

Mars’ın Boğa burcuna geçmesiyle ise 20 Ağustos’a kadar; sosyal hayatınız hareketlenebilir. Bol bol sosyalleşebilir, yeni arkadaş çevrelerin e girebilirsiniz. Ayrıca sosyal çevrenizde zaman zaman tartışmalar yaşanabilir.

ASLAN BURCU - 5 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün maddi kaynaklarınızla ilgili yeni kararlar alırken, para kayıpları, dolandırılma gibi durumlar yaşayabilirsiniz. Ama çalışma hayatınızdaki kişiler sizi maddi anlamda destekleyebilirler.

Merkür’ün Yengeç burcuna geçmesiyle 19 Temmuz’a kadar; içsel konuşmalarınız artabilir, arkanızdan söylenenler karşınıza çıkabilir. Çevrenizdeki insanların sözlü manipülasyonuna maruz kalabilirsiniz. Bu dönemde kendinizi yazarak ifade edebilirsiniz.

Mars’ın Boğa burcuna geçmesiyle ise 20 Ağustos’a kadar; hayatınızın genel tonusunda ya da kariyer hayatınızda hareketli ve koşturmalı bir sürece girebilirsiniz. Çok çalışabilirsiniz.

BAŞAK BURCU - 5 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Başak; bugün kendinizi duygusal olarak rahat ifade ediyorsunuz ama karşınızdaki kişiler sizi yanlış anlayabilirler. Ama aşk, eğlence, çocuk kon usunda güçlü destekler ve kararlar alabilirsiniz.

Merkür’ün Yengeç burcuna geçmesiyle 19 Temmuz’a kadar; sosyal çevrenizle iletişiminiz artabilir. Arkadaşlarınızdan yeni haberler alabilirsiniz. Açıkça dedikodular artabilir. Ayrıca sosyal çevre, topluluk, derneklerde kendinizi daha rahat ifade edebilirsiniz.

Mars’ın Boğa burcuna geçmesiyle ise 20 Ağustos’a kadar; yurt dışı, seyahat, hukuk ya da eğitim alanına enerjinizi daha çok aktarabilir bu alanda efor sarf edebilirsiniz. Bol bol seyahat edebilirsiniz, yeni eğitimler alabilirsiniz. Uzak çevre ve akrabalarınızla daha çok görüşebilirsiniz.

TERAZİ BURCU -5 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün içe çekilebilir, duygularınızı ifade ederken zorlanabilirsiniz ve psikolojik olarak kendinizi çok iyi hissedemeyebilirsiniz.

Merkür’ün Yengeç burcuna geçmesiyle 19 Temmuz’a kadar; kariyer hayatınızda ve kaderinizin genel tonusunda iletişiminizin artabilir. İnsanlardan yeni haberler alabilirsiniz. Kariyerinizde yeni anlaşma ve sözleşme imzalayabilirsiniz.

Mars’ın Boğa burcuna geçmesiyle ise 20 Ağustos’a kadar; ödeme, vergi, harcamalarınız artabilir. Sigorta ödemeleriniz sorun çıkabilir. Ayrıca ilişkilerde cinsellik ön plana çıkabilir. Sağlığınıza ise dikkat etmelisiniz. Enerji olarak yorgun hissedebilirsiniz.







AKREP BURCU -5 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün sosyal çevrenizle ve arkadaşlarınızla ilgileniyorsunuz ama bazı hayal kırıklıkları gerçekleşebilir. Özellikle de borsa, aşk, çocuk konularında sorunlar yaşanabilir. Yakın çevrenizden ise güçlü destekler alabilirsiniz.

Merkür’ün Yengeç burcuna geçmesiyle 19 Temmuz’a kadar; yurt dışı, eğitim, hukuk ya da yabancılarla iletişiminiz artabilir. Seyahat kararları alabilir

Mars’ın Boğa burcuna geçmesiyle ise 20 Ağustos’a kadar; partner ya da ortakla daha çok ilgilenebilirsiniz ama aranızdaki ilişki rekabete dönüşebilir ve tartışmalar yaşayabilirsiniz. Yalnızsanız yeni bir partner karşınıza çıkabilir.







YAY BURCU - 5 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün kariyer ve iş hayatınızda odaklanabilirsiniz ayrıca kadınlarla ilgili hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Maddi açıdan ise desteklenebilir, maddi kaynaklarınızı güçlendirecek fırsatlar yakalayabilirsiniz.

Merkür’ün Yengeç burcuna geçmesiyle 19 Temmuz’a kadar; vergi, ödemeler, miras, ortak para konularında yeni kararlar alabilirsiniz. Fikir çatışmaları ise zaman zaman gerçekleşebilir.

Mars’ın Boğa burcuna geçmesiyle ise 20 Ağustos’a kadar; çalışma ve iş hayatınızda daha çok çalışabilirsiniz. Gündelik hayat koşturmanız artabilir. Ayrıca sağlık olarak daha hassaslaşabilirsiniz. Boyun bölgesi rahatsızlıklarınız nüksedebilir.

OĞLAK BURCU - 5 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün yurt dışı, eğitim, seyahat ya da hukuk konularıyla ilgilenebilirsiniz. Ama iletişimde kandırılabilirsiniz bugün yeni kararlar alırken dikkat edebilirsiniz. Gücünüzü doğru kullanırsanız doğru kararlar alabilirsiniz.

Merkür’ün Yengeç burcuna geçmesiyle 19 Temmuz’a kadar; partner, ortak ya da yakın arkadaşlarınızla iletişiminiz artabilir. Yeni haberler alabilirsiniz. Duygularınızı daha kolay ifade edebilirsiniz.

Mars’ın Boğa burcuna geçmesiyle ise 20 Ağustos’a kadar; aşk, flört, hobi, tatil ya da çocuklarla ilgili hareketli bir dönem geçirebilirsiniz. Yeni aşklar karşınıza çıkabilir. Ama tartışma rekabette fazla olabilir. Aşk konusunda cinsellik ön planda olabilir.

KOVA BURCU -5 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün maddi kaynaklar, ödeme, vergi miras gibi konularla ilgilenebilirsiniz ama para kayıpları yaşanabilir. Sağlık problemlerine ise dikkat etmelisiniz.

Merkür’ün Yengeç burcuna geçmesiyle 19 Temmuz’a kadar; çalışma hayatınız, gündelik işler konusunda fikir alış verişiniz artabilir. Ayrıca moda, sanat konularında daha yaratıcı olabilirsiniz. Ayrıca yanınızda çalışanlarla iletişiminiz artabilir. Akciğer bölgesi, mide rahatsızlıklarına ise bu dönemde dikkat edebilirsiniz.

Mars’ın Boğa burcuna geçmesiyle ise 20 Ağustos’a kadar; aile ve ev hayatınız için daha çok efor sarf edebilirsiniz. Evinizde ve ailenizle daha çok zaman geçirebilirsiniz. Genetik rahatsızlıklar nüksedebilir.

BALIK BURCU -5 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün partner ya da ortakla zaman geçirebilirsiniz ama karşı taraf hayal kırıklığına uğrayabilir çünkü bazı şeyleri görmezden gelebilirsiniz. Sosyal çevrenizden ise güçlü destekler alabilirsiniz.

Merkür’ün Yengeç burcuna geçmesiyle 19 Temmuz’a kadar; aşk, hobi, çocuk ya da borsa konularıyla ilgili iletişimleriniz artabilir. Yeni kararlar alabilirsiniz. Kendinizi daha rahat ifade edebilir, kendi düşüncelerinizi dile getirebilirsiniz.

Mars’ın Boğa burcuna geçmesiyle ise 20 Ağustos’a kadar; kısa seyahatleriniz artabilir, Yakın çevrenizle ve kardeşlerinizle daha çok zaman geçirebilirsiniz. Eğitim konusunda daha aktif bir sürece girebilirsiniz.

Astrolog Dilara Yıldızhan'ı takip etmek için: instagram.com/astrologdilarayldzhn/

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