5 Temmuz 2026 burç yorumları: Hangi burcu neler bekliyor?

5 Temmuz 2026 Pazar günü astroloji burçlar için neler söylüyor? İşte 5 Temmuz 2026 Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için günlük burç yorumları...

KOÇ BURCU - 5 TEMMUZ 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün bir işe aceleyle atılmak yerine sakin kalmak tamamen sizin lehinize olacak. Aile ve ev hayatınızda Merkür retrosu nedeniyle geçmişe dair bazı konular yeniden açılabilir. Gönlü size dönük olan birinin sessiz kalmasını ilgisizlik sanmayın; bazen söylenmeyenler çok daha değerlidir. Yavaşlayın ve dinlenin.

Koç burcu kadını özellikleri

Koç burcu erkeği özellikleri

BOĞA BURCU - 5 TEMMUZ 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Zihinsel olarak oldukça yoğun bir gün. Kardeşler, yakın çevre ve iletişim kanallarında bazı eski anlaşmazlıklar ya da yanlış anlaşılmalar gündeme gelebilir; kelimelerinizi seçerken özen gösterin. Jüpiter'in yeni konumu, ev ve yuva alanlarınızda uzun vadeli bir huzur ve büyüme dönemini müjdeliyor. Riske girmeyin.



İKİZLER BURCU - 5 TEMMUZ 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün cüzdanınıza ve harcamalarınıza ekstra dikkat etmeniz gerekebilir. Geçmişten kalan bir borç, kredi ya da ertelenmiş bir finansal konu masaya yatırılabilir. Neyse ki Jüpiter’in Aslan geçişi iletişim, sosyal medya, yakın seyahatler ve eğitim alanında şans kapılarını aralıyor. Güç savaşlarından uzak durun.

YENGEÇ BURCU - 5 TEMMUZ 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Burcunuzda gerileyen Merkür, hayatınızla ilgili eski kararları ve kapanmamış defterleri tekrar önünüze getirebilir. Bugün devreye giren Mars-Neptün açısı ise sezgilerinizi arş-ı alaya çıkarıyor. Yaratıcı işler, ruhsal pratikler veya sadece rutin dışına çıkıp kendinize vakit ayırmak ruhunuza çok iyi gelecektir.

ASLAN BURCU - 5 TEMMUZ 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Jüpiter'in burcunuza geçmesiyle birlikte hayatınızda bir yıl sürecek harika bir büyüme, parlama ve görünürlük dönemi başladı; sahne artık sizin! Ancak bugün Merkür retrosu bilinçaltınızı biraz kurcalayabilir, eski anılar veya rüyalar yüzeye çıkabilir. İçsel cevaplarınızı bulmak için harika bir gün.

BAŞAK BURCU -5 TEMMUZ 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Her şeyi mantıkla ve hesap kitapla çözmeye çalışmaktan bugünlük vazgeçin; gökyüzü sizi akışa çağırıyor. Eski dostlar veya geçmişte yarım kalmış sosyal projeler bugün kapınızı çalabilir. Jüpiter’in yeni pozisyonu, ruhsal anlamda korunacağınız ve içsel olarak büyüyeceğiniz bir dönemi destekliyor.

TERAZİ BURCU - 5 TEMMUZ 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kariyer ve gelecek planlarınızı, ev ve aile dengenizi yeniden gözden geçirme zamanı. İş hayatında geçmişte kaçırdığınızı düşündüğünüz bir fırsat revize edilerek önünüze gelebilir. Jüpiter’in Aslan yolculuğu ise sosyal çevrenizi genişletmeye kararlı; arkadaşlarınızdan büyük destekler görebilirsiniz.

AKREP BURCU - 5 TEMMUZ MAYIS 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hayata bakış açınızı ve vizyonunuzu yeniden şekillendiriyorsunuz. Yarım kalmış bir eğitim, seyahat planı ya da hukuki süreç Merkür retrosuyla tekrar gündeme gelebilir. Asıl güzel haber; Jüpiter kariyer alanınızda yükseliş rüzgarları estirmeye başlıyor. Gelecek hedefleriniz için rotayı yeniden çizebilirsiniz.

YAY BURCU - 5 TEMMUZ 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Finansal ve duygusal anlamda fazlalıklardan arınma günü. Ortak bütçe, miras, nafaka ya da borçlar gibi krizli alanlarda geçmiş hesaplar önünüze gelebilir. Mars-Neptün açısı bugün ruhunuzu besleyen, ilham veren konulara yönelmenizi tavsiye ediyor. Kader bağları kurabileceğiniz insanlarla karşılaşabilirsiniz.

OĞLAK BURCU - 5 TEMMUZ 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İlişkilerinizde ve ortaklıklarınızda görmezden geldiğiniz ne varsa Merkür retrosuyla görünür oluyor; geçmiş partnerlerden haberler gelebilir ya da eski bir mevzu çözülebilir. Neyse ki Mars-Neptün uyumu, esnek ve esprili yaklaşımların krizleri tereyağından kıl çeker gibi çözeceğini gösteriyor.



KOVA BURCU - 5 TEMMUZ 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gündelik hayatın ritmi ve çalışma koşullarınızda bazı eski detayları düzenlemeniz gerekebilir. İş ortamında iletişim kazalarına karşı temkinli olun ve hedeflerinize doğrudan saldırmak yerine bugün biraz geri planda kalın. Jüpiter’in Aslan burcuna geçişi, ikili ilişkiler ve evlilik alanında önümüzdeki dönemde size büyük şanslar getirecek.

BALIK BURCU - 5 TEMMUZ 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU