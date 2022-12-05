6 Aralık 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 6 Aralık 2022 Salı günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 6 Aralık günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 6 Aralık Salı için günlük burç yorumları...

6 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU- 6 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün maddi kaynaklarınız, para konuları gündeminize gelebilir ve bu konularla ilgilenebilirsiniz. Kariyer hayatınızda güçlü kararlar alarak, maddi olarak avantaj elde edebilirsiniz. Ayrıca rüyalar mesajcı rüyalar olacaktır.



BOĞA BURCU - 6 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün kendinizi daha iyi hissetmeye başlayacaksınız. Fiziksel değişim yapmak, güzelleşmek, diyete başlamak için bu süreci kullanabilirsiniz. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularında güçlü kararlar alabilirsiniz. Sosyal çevrenizle ilgilenebilirsiniz. Sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla güzel zaman geçirebilirsiniz. .

İKİZLER BURCU - 6 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün duygusal olarak içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Sanatla uğraşmak, bir şeyler üretmek, yemek yapmak size iyi gelecektir. Ruhsal açıdan şifalanmak için de bu süreci kullanabilirsiniz. Meditasyon yapmak sizi şifalandıracaktır. Para, finans, okültizm, sağlık konularında güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Kariyer ve iş hayatınızda şans ve ilahi koruma sizinle olacak.







YENGEÇ BURCU - 6 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla güzel zaman geçirebilirsiniz. Partner ya da ortakla beraber harekete geçebilirsiniz, beraber sosyalleşebilirsiniz. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularında ise şans sizinle olacak

ASLAN BURCU -6 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün kariyer ve iş hayatınız ön plana çıkabilir. Kariyer hayatınızda güçlü insanların desteklerini alabilirsiniz. Ayrıca finansal açıdan güzel gelişmeler sizinle olacak. Maddi açıdan ilahi şans ve koruma sizinle olacak.

-

BAŞAK BURCU -6 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; bugün yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk, uzak akraba konularıyla ilgilenebilirsiniz. Partner, evlilik, ortaklık konularında şans sizinle olacak. Partner ya da ortakla beraber yurt dışı seyahati yapabilir, eğitim alabilirsiniz. Aşk, çocuk, tatil, eğlence konularında güçlü kararlar alabilirsiniz.







TERAZİ BURCU -6 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün maddi kaynaklar, para, finans, eşin parası, ameliyat-sağlık gibi konular gündeminize gelebilir. Ev ve ailenizle ilgili maddi açıdan yatırım kararı alabilirsiniz ve bu karar sizi güçlendirecek kararlar olacak. Çalışma hayatı, yanınızda çalışanlarla ilgili ise güzel gelişmeler sonucu maddi açıdan güzel gelişmeler gerçekleşebilir.

AKREP BURCU -6 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün partner ya da ortakla zaman geçirebilirsiniz. Partner ya da ortakla beraber seyahat edebilirsiniz. Fikirsel uyum sağlayabilirsiniz. Aşk, çocuk, flört, hobi, eğlence konularında güzel gelişmeler sizinle olacak. Fırsatlarınızı kaçırmayın.

YAY BURCU - 6 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün çalışma hayatı, yanınızda çakışanlar, gündelik uğraşlar, evcil hayvanlarınızla ilgilenebilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz çünkü boyun-boğaz bölgesi rahatsızları gerçekleşebilir. Çalışma hayatınızdaki gösterdiğiniz performansla beraber maddi açıdan güçlenebilirsiniz. Ev ve aile konularında ise şans sizden yana olacak.

OĞLAK BURCU - 6 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün aşk, çocuk, borsa, eğlence, hobilerinizle ilgilenebilirsiniz. Güzel bir gün geçirebilirsiniz. Bu konularda güçlü kararlar alabilirsiniz. Ayrıca yakın çevre kardeşler, eğitim, seyahat konularında şanslı olduğunuz bir gündesiniz.

KOVA BURCU- 6 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün ev ve ailenizle ilgilenebilirsiniz. Ev ve ailenizle ilgili maddi açıdan güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Ayrıca ailenizin güçlendiği ve yeniden yapılandığı bir süreçtesiniz. Değişimler gerçekleşe de güzel sonuçlar sizinle olacak.

BALIK BURCU -6 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün yakın çevre ve kardeşlerinizle iletişime geçebilirsiniz. Seyahat ve eğitim konularıyla ilgili kararlar alabilirsiniz. Sosyal çevreniz, arkadaşlarınızın güçlü destekleri sizinle olacak.

Astrolog Dilara Yıldızhan'ı takip etmek için: instagram.com/astrologdilarayldzhn/

Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...