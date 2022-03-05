6 Mart 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar..

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 6 Mart 2022 Pazar günü hangi burcu neler bekliyor? Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 6 Mart günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 6 Mart Pazar için günlük burç yorumları...



6 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 6 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yöneticiniz Mars Kova burcuna geçiyor ve Venüs’le kavuşuyor. Önümüzdeki süreçte genel olarak sosyal ilişkileriniz gündemde olacak ve daha aktif olacaksınız. Bu haftayı ise parasal konularla ilgili bir gündemle kapatıyorsunuz.

BOĞA BURCU -6 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yöneticiniz Venüs Kova burcuna geçiyor ve Mars’la kavuşuyor. Önümüzdeki süreçte kariyerinizde daha özgür olmak isteyebilir, farklı alanlara yönelebilirsiniz. Ayrıca bugün Ay sizin burcunuza geçiyor. Odağınız kendinize dönüyor.

İKİZLER BURCU - 6 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftanın son gününde evinizde vakit geçirmek, kalabalıklardan uzak olmak isteyebilirsiniz. Bugünün gökyüzü enerjileri size önümüzdeki dönemde gelecek hedeflerinize daha çok odaklanacağınız bir süreç getiriyor.

YENGEÇ BURCU - 6 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günü arkadaşlarınızla görüşmeye ve sosyalleşmeye ayırabilirsiniz. Bugünün diğer gökyüzü enerjileri ise size önümüzdeki dönemde biraz krizli bir süreci işaret ediyor, özellikle parasal konular gündeme gelebilir.

ASLAN BURCU - 6 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugünü tamamlamanız gereken işlerinizle ilgilenerek geçirebilirsiniz. Günün diğer gökyüzü enerjileri ise önümüzdeki dönemde evliliğiniz ya da ilişkinizin gündemde olacağını söylüyor. Kendinizi daha özgür hissetmek isteyebilir, bunun ilişkinize yansımasını yaşayabilirsiniz.

BAŞAK BURCU - 6 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yurt dışı bağlantılı işleriniz, seyahat ya da eğitim planlarınız gündeme gelebilir. Günün diğer gökyüzü enerjileri ise önümüzdeki dönemde üstlendiğiniz sorumlulukların bir kısmından özgürleşme ihtiyacı duyabileceğinizi gösteriyor.

TERAZİ BURCU - 6 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal konular gündeminize gelebilir. Yöneticiniz Venüs bugün Kova burcuna geçiyor ve Mars’la kavuşuyor. Önümüzdeki dönemde ilişkinize odaklı olabilirsiniz. Kendinizi daha özgür hissetmek isteyebilir, bunun ilişkinize yansımasını yaşayabilirsiniz.

AKREP BURCU - 6 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hafta sona ererken günü partnerinize ayırabilir, birlikte vakit geçirebilirsiniz. Günün diğer gökyüzü enerjileri ise önümüzdeki dönemde aileniz ve evinizle ilgili konulara odaklanacağınızı söylüyor. Özgürleşme ve uzaklaşma isteğiniz yoğun olabilir.

YAY BURCU - 6 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Evde yapılacak işleriniz ve günlük rutinlerinizle ilgilenebilirsiniz. Günün diğer gökyüzü enerjileri ise önümüzdeki dönemde yakın çevrenizle ya da kardeşlerinizle olan ilişkilerinize dikkat çekiyor. Dönem dönem sık bir araya gelirken, bazen de sınır koymak isteyebilirsiniz.

OĞLAK BURCU - 6 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hafta sona ererken günü partnerinize ayırabilir, birlikte vakit geçirebilirsiniz. Günün diğer gökyüzü enerjileri ise önümüzdeki dönemde parasal konulara odaklanacağınızı söylüyor. Radikal kararlar alabilirsiniz.

KOVA BURCU - 6 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Mars ve Venüs sizin burcunuza geçiş yapıyor. Önümüzdeki dönemde genel olarak özgürleşme, kendi alanınızı belirleme, radikal kararlar alma enerjiniz baskın olacak. Bugünü ise eviniz ve ailenizle ilgilenerek değerlendirebilirsiniz.

BALIK BURCU -6 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftanın son gününü yakın çevrenizdeki insanlara, kardeş ya da akrabalarınıza ayırabilirsiniz. Günün diğer gökyüzü enerjileri ise önümüzdeki dönemde yüksek farkındalıklar yaşayacağınıza işaret ediyor. Ayrıca kendi alanınızda yalnız kalma isteğiniz yoğun olabilir.

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