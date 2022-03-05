6 Mart 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar..
Haftanın altıncı günü astrolojik açıdan sizi neler bekliyor? Cumartesi günü burçlara neler getiriyor? 6 Mart 2022 günlük burç yorumları Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü'nün kaleminden. İşte tüm burçlar için 6 Mart 2022 günlük burç yorumları ve tüm detayları...
Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 6 Mart 2022 Pazar günü hangi burcu neler bekliyor? Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 6 Mart günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 6 Mart Pazar için günlük burç yorumları...
- Mart 2022 aylık burç yorumları: Aşk, kariyer, sağlık... Burçları neler bekliyor?
- Aşk, para: Hande Kazanova'dan 2022'nin en şanslı burçları
- Haftalık burç yorumları (28 Şubat - 6 Mart 2022):
- Şubat ayı burç yorumları
- Hande Kazanova'dan 2022 yorumları: Astroloji neler söylüyor?
6 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Burcunuzun üzerine tıklayarak daha detaylı bilgiler de alabilirsiniz...
KOÇ BURCU- 6 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yöneticiniz Mars Kova burcuna geçiyor ve Venüs’le kavuşuyor. Önümüzdeki süreçte genel olarak sosyal ilişkileriniz gündemde olacak ve daha aktif olacaksınız. Bu haftayı ise parasal konularla ilgili bir gündemle kapatıyorsunuz.
BOĞA BURCU -6 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yöneticiniz Venüs Kova burcuna geçiyor ve Mars’la kavuşuyor. Önümüzdeki süreçte kariyerinizde daha özgür olmak isteyebilir, farklı alanlara yönelebilirsiniz. Ayrıca bugün Ay sizin burcunuza geçiyor. Odağınız kendinize dönüyor.
İKİZLER BURCU - 6 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Haftanın son gününde evinizde vakit geçirmek, kalabalıklardan uzak olmak isteyebilirsiniz. Bugünün gökyüzü enerjileri size önümüzdeki dönemde gelecek hedeflerinize daha çok odaklanacağınız bir süreç getiriyor.
YENGEÇ BURCU - 6 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Günü arkadaşlarınızla görüşmeye ve sosyalleşmeye ayırabilirsiniz. Bugünün diğer gökyüzü enerjileri ise size önümüzdeki dönemde biraz krizli bir süreci işaret ediyor, özellikle parasal konular gündeme gelebilir.
ASLAN BURCU - 6 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugünü tamamlamanız gereken işlerinizle ilgilenerek geçirebilirsiniz. Günün diğer gökyüzü enerjileri ise önümüzdeki dönemde evliliğiniz ya da ilişkinizin gündemde olacağını söylüyor. Kendinizi daha özgür hissetmek isteyebilir, bunun ilişkinize yansımasını yaşayabilirsiniz.
BAŞAK BURCU - 6 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yurt dışı bağlantılı işleriniz, seyahat ya da eğitim planlarınız gündeme gelebilir. Günün diğer gökyüzü enerjileri ise önümüzdeki dönemde üstlendiğiniz sorumlulukların bir kısmından özgürleşme ihtiyacı duyabileceğinizi gösteriyor.
TERAZİ BURCU - 6 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Parasal konular gündeminize gelebilir. Yöneticiniz Venüs bugün Kova burcuna geçiyor ve Mars’la kavuşuyor. Önümüzdeki dönemde ilişkinize odaklı olabilirsiniz. Kendinizi daha özgür hissetmek isteyebilir, bunun ilişkinize yansımasını yaşayabilirsiniz.
AKREP BURCU - 6 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hafta sona ererken günü partnerinize ayırabilir, birlikte vakit geçirebilirsiniz. Günün diğer gökyüzü enerjileri ise önümüzdeki dönemde aileniz ve evinizle ilgili konulara odaklanacağınızı söylüyor. Özgürleşme ve uzaklaşma isteğiniz yoğun olabilir.
YAY BURCU - 6 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Evde yapılacak işleriniz ve günlük rutinlerinizle ilgilenebilirsiniz. Günün diğer gökyüzü enerjileri ise önümüzdeki dönemde yakın çevrenizle ya da kardeşlerinizle olan ilişkilerinize dikkat çekiyor. Dönem dönem sık bir araya gelirken, bazen de sınır koymak isteyebilirsiniz.
OĞLAK BURCU - 6 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hafta sona ererken günü partnerinize ayırabilir, birlikte vakit geçirebilirsiniz. Günün diğer gökyüzü enerjileri ise önümüzdeki dönemde parasal konulara odaklanacağınızı söylüyor. Radikal kararlar alabilirsiniz.
KOVA BURCU - 6 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Mars ve Venüs sizin burcunuza geçiş yapıyor. Önümüzdeki dönemde genel olarak özgürleşme, kendi alanınızı belirleme, radikal kararlar alma enerjiniz baskın olacak. Bugünü ise eviniz ve ailenizle ilgilenerek değerlendirebilirsiniz.
BALIK BURCU -6 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Haftanın son gününü yakın çevrenizdeki insanlara, kardeş ya da akrabalarınıza ayırabilirsiniz. Günün diğer gökyüzü enerjileri ise önümüzdeki dönemde yüksek farkındalıklar yaşayacağınıza işaret ediyor. Ayrıca kendi alanınızda yalnız kalma isteğiniz yoğun olabilir.
Astrolog Sibel Süslü'yü takip etmek için: instagram.com/sibellsuslu/
Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...
2022'NİN EN ŞANSLI BURÇLARI İÇİN VİDEOYA BAKABİLİRSİNİZ
İLGİLİ İÇERİKLER
- Burçlar arası uyum tablosu
- Yükselen burç hesaplama
- Çin astrolojisi
- Tarot falı bakma
- Bebek burçları
- Alçalan Burç Nedir? Alçalan Burç Hesaplama
- Rüya tabirleri sözlüğü
- Günlük, haftalık, aylık burç yorumları, burç özellikleri için tıklayın
- Hande Kazanova’dan 2021 astroloji yorumu! 2021'de neler yaşanacak?
- Doğum haritası nasıl çıkartılır?
- Hangi burç nasıl göz makyajı yapmalı? Burçlara göre göz