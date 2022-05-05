6 Mayıs 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 6 Mayıs 2022 Cuma günü hangi burcu neler bekliyor? Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 6 Mayıs günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 6 Mayıs Cuma için günlük burç yorumları...



6 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 6 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Evinizde zaman geçirmek, ailenize zaman ayırmak isteyebileceğiniz bir gün. Bir ev alım-satımı, tadilat ya da taşınma sürecindeyseniz karar almak, imza atmak için gökyüzü oldukça destekleyici.

BOĞA BURCU -6 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yöneticiniz Venüs ile Merkür arasında olumlu etkileşim var. Yakınlarınızla keyifli zaman geçirebilirsiniz. Bir seyahate çıkabilir ya da seyahatinizi uzatabilirsiniz. Bir sözleşme imzalamak için de gökyüzü enerjileri oldukça destekleyici.

İKİZLER BURCU - 6 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal konular gündeminizde ve haftanın en şanslı günündesiniz. Yöneticiniz Merkür ile Venüs arasında pozitif etkileşim var. Alacağınız kararlar, görüşeceğiniz insanlar size yeni gelir kapıları açabilir.

YENGEÇ BURCU - 6 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay burcunuzda ilerlemeye devam ediyor. Enerjiniz ve motivasyonunuz oldukça yüksek. Aklınıza parlak fikirler gelebilir. Kendinizi iyi bir şekilde ifade edebilirsiniz. Dış görünüm değişiklikleri yapmak istiyorsanız çok uygun bir gün.

ASLAN BURCU -6 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugünlerde kendinizle kalmak ve evinizde zaman geçirmek istiyor olabilirsiniz. Yöneticiniz Güneş de sizi destekliyor. Yeni farkındalıklarınızla birlikte hayatınızla ilgili kararlar alabilirsiniz.

BAŞAK BURCU -6 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal ortamlarda bulunabilir, keyifli zaman geçirebilirsiniz. Haftanın en güzel günündesiniz. Yöneticiniz Merkür ile Venüs arasındaki pozitif etkileşimle birlikte hayatınıza yeni insanlar girebilir, güzel tanışmalar yaşayabilirsiniz.

TERAZİ BURCU - 6 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Yöneticiniz Venüs ile Merkür arasında olumlu etkileşim var. Bugün haftanın en şanslı günü, kariyerinizle ilgili güzel gelişmeler yaşamanız mümkün. Parasal alanda da avantajlar yakalayabilirsiniz.

AKREP BURCU - 6 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yurt dışı bağlantılı işler, seyahatler, akademik konular gündeminizde olabilir. Haftanın en şanslı günündesiniz, bugün karşınıza çıkan fırsatları ve teklifleri mutlaka değerlendirin. Yapacağınız görüşmeler varsa ertelemeyin.

YAY BURCU - 6 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal konular gündeminizde ve haftanın en şanslı günündesiniz. Son günlerde yaşadığınız blokajlar varsa çözülebilir. Bazı görüşmeler yapabilirsiniz ve hemen ardından imza süreçleri başlayabilir.

OĞLAK BURCU - 6 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İlişkiniz odağınızda ve gökyüzü sizi destekliyor. Son günlerde gerginlikler yaşadıysanız telafisi mümkün olabilir. Konuşmak istediğiniz bir konu varsa gündeme getirmekten çekinmeyin. Sevgi ve şefkat enerjisi baskın olacak.

KOVA BURCU -6 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günlük düzeninizle, derleme toplama işleriyle ilgilenebilir ve oldukça keyif alabilirsiniz. İşleriniz rahat bir akışta olabilir. Ufak tefek sağlık sorunlarınız olduysa gökyüzünde şifa enerjisi var. Yöneticiniz Uranüs’ten de destek alıyorsunuz.

BALIK BURCU -6 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İlişkiniz odağınızda ve bugün gökyüzü destekleyici. Son günlerde gerginlikler yaşadıysanız telafisi mümkün olabilir. Konuşmak istediğiniz bir konuyu gündeme getirebilirsiniz. Sevgi ve şefkat enerjisi baskın olacak.

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