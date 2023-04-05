6 Nisan Dolunayının burçlara etkisi ne olacak?

6 Nisan 2023 tarihinde, İstanbul saatiyle 07:34’de terazi burcunun 16 derecesinde dolunay gerçekleşecek. Dolunay enerijisi belirsizlikleri belirli hale getirir. Etkisi 15 gün sürecektir. 20 Nisan hibrid güneş tutulması öncesi son dolunayı yaşayacağız. İşte Dilara Yıldızhan'ın kaleminden 6 Nisan dolunayı ve burçlara etkileri...

6 NİSAN DOLUNAYI BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK?

Dolunay anında yükselen 6 derece boğa burcunda olacak. Terazi burcunun 16 derecesinde; seginus sabit yıldızı vardır. Hukukçular, davalar, kamu davalarının sonuçlanması demektir. Jüpiter&Şiron&Güneş stelyumuna ay karşıtlığı olması; adaletle ilgili sorunların gerçekleşeceğine işaret ediyor. Ayrıca Uranüs 150lik açısının da belirgin olması şok olacağımız, beklenmedik gelişmelerin ortaya çıkacağını gösteriyor. Bu dönemde davalar sonuçlanırken bazı üzücü sonuçlar elde edilebilir. Kadınlarla ilgili davaların ve sağlık, kamu, işçilerle ilgili davalar sonuçlanabilir.

Hava durumunda ani iniş çıkışlar gerçekleşebilir. Doğa olayları gerçekleşebilir. Deprem (orta ölçekli) tetiklenebilir. Ayrıca sağlıkla ilgili rahatsızlıklar, bulaşıcı hastalıklar artabilir. Bel bölgesi rahatsızlıkları, böbrek sorunları artabilir. Estetik operasyonlarda ani sorunlar çıkabilir. Bundan dolayı +,- 3 gün içinde önemli operasyonlar varsa dikkatli olunmasını tavsiye ediyorum.

Bir diğer husus ise; ilişkiler, evlilikler, boşanma davaları. Bu dönemde ilişkilerde beklenmedik gelişmeler gerçekleşebilir. Ani boşanma veya ani evlilik kararı alınabilir. Bazı duygusal yaralardan dolayı ilişkilerdeki uyumsuzluk ve dengesizlikler ortaya çıkabilir. İkili ilişkilerde ben-sen dengesinde eğer sorunlar var ise; adalet arayışı ile bazı krizler gerçekleşebilir. Mars yengeç temasıyla; ihanet gibi durumlarla yüzleşmeler gerçekleşebilir. Bu dönemde ilişkiler açısından şanslı olanlar; aslan, yay, ikizler, kova burçları olacak. Bahsettim burçlardaki yerleşimler ise; şifalanacaklar. İlişkide aradıklarını bulacaklar.

Satürn ise Fomalhaut sabit yıldızında. Fomalhauta af yoktur. Var olan gücün, inanç kavramlarının yanlış kullanılması sonucunda her şeyinizi elinizden alır. Hem de bu durumu hiç anlam vermediğiniz bir anda elinizin altından kayar gider.

TÜRKİYE AÇISINDAN ETKİSİ

Türkiye açısından; gayrimenkul, topraklar, tarım, maden, yer altı kaynaklarıyla ilgili yeni kararlar alınabilir. Devletin ikincil yöneticilerinin ani değişimleri gerçekleşebilir. Ya da onlarla ilgili beklenmedik haberler alabiliriz. Devlet Yöneticileri ise içinde bulundukları kaosu büyütebilirler. Ego savaşlarından dolayı adalet ve yargıda bazı sorunlar gerçekleşebilir. Plüton hattına T kare yapan dolunaydan dolayı sarsıcı gelişmeler, beklenmedik büyük olaylar bizi bekliyor. 20 Nisan tutulması öncesinde son uyarılar diyebilirim. Mafyatik kişilerin söylemleri gündemi sarsabilir. 20 Nisanda apaçık her şey ortaya dökülecek diyebilirim. Hacklenmekler, ifşalar, gizli dosyaların ortaya çıkması gerçekleşecek. Ayrıca borsada kriz çok keskinleşecek.

Gezegenleri, Asc (Yükselen) 11-21 derecede olanlar etki alıyor.

Aslan, Yay, Kova, İkizler şanslısınız.

şanslısınız. Terazi, Oğlak, Koç, Yengeç değişimler sizi bekliyor.

değişimler sizi bekliyor. Başak, Akrep sakin.

sakin. Boğa, Balık ani olaylar içinde kalabilirsiniz.

6 NİSAN DOLUNAYININ BURÇLARA ETKİLERİ

Sevgili Koç; ilişki, ortaklık, evlilik, mahkemeyle ilgili belirsizlikler belirli hale geliyor. Bu dönemde ani para çıkışları, harcamalar gündeme gelebilir. Aile içinde veya evle ilgili bazı sorunlar yaşanabilir.

Sevgili Boğa; çalışma hayatı, yanınızda çalışanlar, bel bölgesi rahatsızlıkları veya evcil hayvanlarınızla ilgili beklenmedik durumlar içinde kalabilirsiniz. Çalışma hayatınızla ilgili belirsizlikler ise belirli hale geliyor. Gündelik hayat rutinlerinizde aksamalar gerçekleşebilir. İsyankar bir tutum sergileyebilirsiniz. Ayrıca kendinizle ilgili imaj değişikliği yapabilirsiniz.

Sevgili İkizler; aşk, çocuk, hobi, borsa, tatil konularıyla ilgili belirsizlikler belirli hale geliyor. Bu dönemde beklenmedik gelişmelere açık olmalısınız. Aşk konusunda veya çocuklarınızla ilgili şok olacağınız gelişmeler sizi bekliyor olacak. Ayrıca borsa, kazançlarla ilgili durumlarda zarara uğrayabilirsiniz, dikkatli olmalısınız.

Sevgili Yengeç; ev, aile, gayrimenkul konularıyla ilgili belirsizlikler belirli hale geliyor. Bazı tartışmalar içinde kalabilirsiniz. Ayrıca sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Aşk hayatınızda veya sosyal çevrenizle ilgili ani gelişmeler gerçekleşebilir.

Sevgili Aslan; yakın çevre, kardeşler, eğitim, seyahat konularıyla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Bu dönemde kariyer hayatınızda ani değişimler gerçekleşebilir.

Sevgili Başak; para, kazançlar veya gelirlerinizle ilgili belirsizlikler belirli hale geliyor. Bu dönemde sosyal çevre, topluluk, derneklerden dolayı harcamalarınız çok artabilir. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk, aşk konularında ani gelişmeler gerçekleşebilir.

Sevgili terazi; fiziksel değişim, kişisel bakım veya ortaklık-evlilik yapınızla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Bu dönemde kariyer hayatınızda bazı sorunlar gerçekleşebilir. Ayrıca harcamalarınız çok artabilir. Kredi, vergi, ödemelerle ilgili ani olaylar gerçekleşebilir.

Sevgili akrep; hastane, sağlık, gizli anlaşmalarla ilgili belirsizlikler belirli hale geliyor. Bu dönemde partner veya ortağınızla ilgili ani gelişmeler gerçekleşebilir. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularında bazı aksilikler gerçekleşebilir.

Sevgili Yay; sosyal çevre, topluluk, dernek, göç etmek gibi konularda belirsizlikler belirli hale geliyor. Bahsettiğim konulardan dolayı harcamalarınız artabilir. Ayrıca çalışma hayatınız, sağlığınızla ilgili ani gelişmeler gerçekleşebilir.

Sevgili Oğlak; kariyer, iş hayatınızla ilgili belirsizlikler belirli hale geliyor. Bu dönemde ilişkinizde veya ortaklığınızda bazı sorunlar gerçekleşebilir. Açık düşmanlarınız belirgin şekilde kendini gösterebilir. Aşk hayatınızda veya hobi, sanat, çocukla ilgili ani değişimler sizi bekliyor. Belki ikramiye bir kazanabilirsiniz.

Sevgili Kova; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularıyla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Bahsettiğim konularda belirsizlikleriniz var ise sonuca ulaşacaktır. Ayrıca ev, aile, gayrimenkul konularında ani kararlar alabilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz.

Sevgili Balık; finans, vergi, kredi, miras konularıyla ilgili belirsizlikler belirli hale geliyor. Bu dönemde aşk, çocuk, flört, hobilerinizden dolayı harcamalarınız çok artabilir. Ayrıca eğitim, iletişim, kardeşler veya yakın çevrenizle ilgili sürpriz gelişmeler sizi bekliyor.

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