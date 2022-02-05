6 Şubat 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar..

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 6 Şubat 2022 Pazar günü hangi burcu neler bekliyor? Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 6 Şubat günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 6 Şubat Pazar için günlük burç yorumları...

6 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hafta sonu boyunca Ay sizin burcunuzda olacak. Kendinizle ilgilenebilir, keyif aldığınız aktivitelere ya da spora zaman ayırabilirsiniz. Geleceğe dönük planlarınızla ilgili olarak ise kafanız karışık olabilir.

BOĞA BURCU - 6 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftanın son gününde kendinizle kalmak, kalabalıklardan uzak olmak isteyebilirsiniz. Evinizde dinlenmek ya da ertelediğiniz ufak tefek derleme toparlama işlerini yapmak için uygun bir gün.

Arkadaşlarınızla bir araya gelebilir, çeşitli aktivitelerde bulunabilir ve sosyalleşebilirsiniz. Enerjiniz yüksek. Ancak gerilim yaratabilecek durumlardan uzak durun, fevri olmamaya dikkat edin.

YENGEÇ BURCU - 6 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Evinizde tamamlamanız gereken işleriniz olabilir ya da işinizle ilgili bir durumla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Zihinsel olarak yorulabilir ve gergin hissedebilirsiniz, dinlenmeyi de unutmayın.

ASLAN BURCU - 6 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yurt dışıyla ilgili konular, yüksek öğrenim ya da seyahat konuları gündeminizde olabilir. Enerjiniz yüksek olduğundan hızlı adımlar atmak ve ilerlemek isteyebilirsiniz. Bazı kişilerden destek almanız mümkün.

BAŞAK BURCU - 6 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ortak kazançlar, ortaklıklar, borç ve ödemeler gibi konularla ilgilenebilirsiniz. Aile büyüklerinden ya da bazı otorite figürlerinden destek almanız mümkün. İmza süreçleri için biraz bekleyin.

TERAZİ BURCU - 6 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Eşiniz ya da partnerinizle anlaşmakta zorlanabilirsiniz. Gerginlik ve tartışmalara karşı dikkatli olun, fevri çıkışlar ilişkinizde dengeleri bozabilir. Önemli konuşmaları ertelemenizde fayda var.

AKREP BURCU - 6 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günlük rutin işlerinizle ilgilenebilir, hafta biterken yapılacak işler listenizi tamamlamakla uğraşabilirsiniz. Bugünlerde sağlığınıza dikkat edin. Aceleci ya da dikkatsiz davranmaktan kaçının.

YAY BURCU - 6 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İlişkinizle ilgili konular gündeminizde. Partnerinizle iletişim kurmakta ve birbirinizi anlamakta zorlanabilirsiniz. Gerginlik ve tartışmalara müsait bir gün olduğundan fevri çıkışlardan uzak durun.

OĞLAK BURCU - 6 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftanın son gününü evinize ve ailenize ayırabilir, onların ihtiyaçlarıyla ilgilenebilirsiniz. Aile büyüklerinden ihtiyaç duyduğunuz bazı konularda destek almanız mümkün. Ancak kararsızlıklarınız olabilir.

KOVA BURCU - 6 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevrenizdeki kişilerle bir araya gelebilirsiniz ya da onlarla ilişkili bir gündeminiz oluşabilir. Keyifli zaman geçirmeniz mümkün ancak tartışma ve gerilim yaratabilecek durumlardan uzak durun.

BALIK BURCU - 6 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hafta biterken parasal konularla ilgili bir gündeminiz olabilir. Yeni bir bütçe planı üzerinde çalışabilirsiniz. Alım satım kararlarıyla ilgili olarak aceleci olmamanızda, temkinli hareket etmenizde fayda var.

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