6 Temmuz Sirius kavuşumu burçların gelecek yılını belirliyor! Astrolog Dilara Yıldızhan burçlara etkisini yorumladı

Her sene yılda bir kere Güneş Sirius kavuşumu gerçekleşir. 6 Temmuz 2022 tarihinde Saat 16:16’ da Güneş& Sirius kavuşum yapacaktır. Şira’yi Yemaniye de ay ise 7 derece Terazi burcunda olacaktır. 1 Yıllık kaderimiz yazılacaktır. Astrolog Dilara Yıldızhan, 6 Temmuz'da gerçekleşecek olan Güneş& Sirius kavuşumunu anlattı.

GÜNEŞ & SİRİUS KAVUŞUMU NEDİR?

Sirius güneş sistemimizi ayakta tutan yıldızdır. Canis Majör yani Büyük Köpek Takım Yıldızının alfasıdır ve gökyüzünün en parlak sabit yıldızıdır. Türkçe ismi ise Akyıldız’dır. Sirius A ve Sirius B olarak adlandırılır ve çift yıldızlardandır. Sirius A ve Sirius B birbirleri etrafında dönerler tam turlarını 49.9 yılda tamamlarlar.

Kutsal pek çok metinde Sirius’tan bahsedilmiştir. Grekçe’de adı Sothistir. Araplar Şi’ra, Romalılar ise Sirius demişlerdir. Hatta Necm Suresi 49. Ayette “Şi’ranın da Rabbi O’dur.” der . Şira’yi Yemani olarak da Osmanlı zamanında kehanet yapmak için kullanılmıştır. Türk astral kültüründe de demir gibi sert anlamında Demirkazık yıldızı denir. Demirkazık astral mitolojik Türk tasavvurunda evrenin direği ve göğün kapısı olarak adlandırılır.

Büyük köpek takımyıldızının en parlak sabit yıldızı olan Sirius Avcı Orion’un köpeği olarak adlandırılır. Köpekler ve kurtlarla da bağdaştırılır. Bu dönemlere aslında Köpek günleri denmiştir yani aşırı sıcak günler olarak kendini göstermiştir. Türklerin eski inançlarında kurt kutsal sayılır. Yaradılış efsanelerinin çoğunda ve dünyanın sembol havuzunda dişi kurt önemli bir anlam içerir. Gökyüzü tarafından gönderilen Aşina adındaki bir dişi kurdun efsanesi günümüze kadar gelmiştir. Kurt resimleri pek çok Türk kavminin bayraklarında yer almış, komutanlara Kök-Böri denmiştir. Kök eski Türkçede Gök demektir. Böri ise Kurt demektir. Mısır’da ölüleri öteki aleme götüren Anubis’tir. Türk mitolojisinde göksel sarayın bekçisi Kutsal Kurt Asena’dır. Roma mitolojisinde Roma şehrinin kurucuları Romelus ve Remus’u emziren ilahi kurttur. İslam’da ise Zülkarneyn’in bu yıldıza giderek Yecüc ve Mecüc’ü hapsettiği düşünülür. Dogonlar yani 300 bin kişiden oluşan kabile Sirius Gizemcileridir. Afrika'da Mali Cumhuriyetinde yaşarlar. Onlar Sirius A ve B’nin dışında C’den de bahsederler. Sirius C ise henüz bilimsel olarak varlığı ispatlanmamıştır. Sirius dünyadan 8.47 ışık yılı uzaklıktadır. Sirius’un gözlemlediğimiz hali ise 8 yıl önceki halidir. Efsanelere göre yaratılışın gizemi Siriustadır. Sodep, Sothis günü asırlardır pek çok kutsal kaynakta anlatılmıştır ve bundan dolayı çok özel bir yapıdır.

Kaynakça;

Oğuzhan Ceyhan Ders Notları

Robert Temple; Sirius Gizemi

Bahaddin ÖGEL; Türk Mitolojisi1,2

6 Temmuz SİRİUS GÜNÜ BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK?

İlişki ve ortaklık ve aile-evinizle ilgili kadersel ve sizi güzel etkileyen bir süreç yaşayabilirsiniz.

Çalışma hayatınız, yanınızda çalışanlar ve sağlığınızla ilgili konular ön plana çıkarken, iletişim, eğitim ve yolculuklarda sorunlar yaşanabilir.

Aşk, çocuk, ilişkiler, hobi konularıyla ilgili güzel gelişmelerin olduğu bir yıl sizi bekliyor ama aşk, çocuk, hobilerden dolayı para harcamalarınız artabilir.

Ev ve ailenizi ilgilendiren önemli bir sene sizi bekliyor. Bazı değişimlerden dolayı zorlanabilirsiniz. Ayrıca fiziksel değişim kararı alabilirsiniz.

Yakın çevre, kardeşler, eğitim ve kısa seyahatlerle ilgili güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bilinç altı ve psikolojiniz ya da sağlık konularından dolayı sorunlar yaşanabilir.

Maddi kaynaklarınız ve para konularıyla ilgili kadersel olaylar yaşayabilirsiniz. Ama sosyal çevrenizden dolayı harcamalarınız çok artabilir.

Kendinizle ilgili, fiziksel değişimler, sosyal kimliğiniz ve yapınızda önemli kararlar verebilirsiniz ama kariyer ve iş hayatınızda bazı sorunlar gerçekleşebilir.

Hastaneler, psikolojik süreçler, gizli kalmış ilişkiler, gizli kadın düşmanlarla ilgili bazı sorunlar gerçekleşebilir. Hukuk, seyahat, yurt dışı konularıyla ilgili gizli düşmanlardan dolayı problemler yaşanabilir.

Sosyal çevre, arkadaşlarınız, ilişkilerinizle ilgili sizi güzel etkileyen kadersel bir yıl sizi bekliyor. Sosyal çevrenizden dolayı harcama ve ödemelerinizde sorunlar yaşanabilir.

İş ve kariyer hayatınızdaki ilişkilerinizi etkileyen kadersel olaylar yaşayabilirsiniz. Ayrıca bu süreçte adalet arayışınızdan dolayı zorlanabilirsiniz. İlişki, ortaklık, yakın arkadaşlarınıza kariyer hayatınızdaki sorunları yansıtabilirsiniz. Ayrıca ortaklık konusunda zorlanmalar ve çatışmalar gündeme gelebilir.

Yurt dışı, eğitim, seyahatler, hukuk konularıyla ilgili güzel gelişmeler sizi bekliyor. Çalışma hayatınız, yanınızda çalışanlar ya da sağlık konuları ise ani sorunlara yol açabilir.

Para, miras, vergi, ödemeler, ortak ya da eşin parası, ortağın parası ile ilgili konular karşınıza çıkabilir. Güzelleşmek için ameliyat olabilirsiniz. Kült konulara yönelebilirsiniz. Aşk, çocuk, hobilerinizle ilgili güzel gelişmeler olurken çok para harcamak zorunda kalabilirsiniz.