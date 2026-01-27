7.⁠ ⁠ev burcu hesaplama: Doğum haritasında 7. evin anlamı nedir?

7. EV: HAYATI BAŞKALARIYLA NASIL PAYLAŞTIĞIMIZ

Doğum haritası, hayatın farklı sahnelerini temsil eden 12 temel bölümden, yani 'evden' oluşur. Bu serüvende 7. ev, rotanın kişisel dünyamızdan çıkıp dış dünyaya kırıldığı o kritik eşiktir. Artık konu sadece 'bizim kim olduğumuz' değil, hayatı başkalarıyla nasıl paylaştığımızdır.

7. evin ruhunu çözmek için önce 'Ben' dediğimiz 1. eve bakmak gerekir. Çünkü 7. ev, bizim kurduğumuz temele eklenen yeni bir enerji katmanıdır. Bunu şuna benzetebilirsiniz: Evinizi kendi zevkinize göre dekore edersiniz ama içeri giren her misafir, o eve kendi enerjisini, hikayesini ve canlılığını katar. 7. ev, işte o kapıyı çalanların ve sizin onları ağırlama biçiminizin hikayesidir.