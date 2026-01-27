7. ev burcu hesaplama: Doğum haritasında 7. evin anlamı nedir?
Doğum haritanızda 7. ev, sadece aşkı ve ortaklıkları değil, başkalarında kendimizi nasıl bulduğumuzu da temsil eder. Hayatımıza dahil ettiğimiz her insan, aslında iç dünyamızın bir yansımasıdır. Kiminle evleneceğimizden, dünyayla nasıl bağ kurduğumuza kadar tüm ilişkisel hikayemiz 7. evin derinliklerinde saklıdır. Gelin, 7. evin nasıl hesaplandığını ve hayatımızda neleri ifade ettiğini bütün detaylarıyla inceleyelim.
Astrolojide 7. ev, yakın dostluklar, ciddi ortaklıklar ve aşk hayatınızın aynasıdır. Ancak bu alanın aslında sizin haritanızın bir parçası olduğunu unutmamak gerekir. Yani buradaki asıl mesele karşınızdakilerin kim olduğu değil, sizin 'öteki' ile nasıl bağ kurduğunuzdur.
7. EV: HAYATI BAŞKALARIYLA NASIL PAYLAŞTIĞIMIZ
Doğum haritası, hayatın farklı sahnelerini temsil eden 12 temel bölümden, yani 'evden' oluşur. Bu serüvende 7. ev, rotanın kişisel dünyamızdan çıkıp dış dünyaya kırıldığı o kritik eşiktir. Artık konu sadece 'bizim kim olduğumuz' değil, hayatı başkalarıyla nasıl paylaştığımızdır.
7. evin ruhunu çözmek için önce 'Ben' dediğimiz 1. eve bakmak gerekir. Çünkü 7. ev, bizim kurduğumuz temele eklenen yeni bir enerji katmanıdır. Bunu şuna benzetebilirsiniz: Evinizi kendi zevkinize göre dekore edersiniz ama içeri giren her misafir, o eve kendi enerjisini, hikayesini ve canlılığını katar. 7. ev, işte o kapıyı çalanların ve sizin onları ağırlama biçiminizin hikayesidir.
7. EV NASIL BULUNUR?
Haritanızın doğru hesaplanabilmesi için gereken bilgiler oldukça nettir: Doğum tarihiniz, tam doğum saatiniz (dakikasıyla birlikte) ve doğduğunuz şehir. Bu veriler sayesinde kişisel doğum haritanızı saniyeler içinde oluşturabilirsiniz. Burada internet üzerindeki hesaplama araçlarından yardım almanız gerekecektir.
Haritada, yükselen burcunuzun (1. ev = yükselen burç) tam hizasına bakarak 7. evinize ulaşabilirsiniz. 1. evin tam karşısında yer alan bu alanı gözden kaçırmanız imkansız. Aralarındaki bu karşıtlık, 'Ben' ve 'Biz' arasındaki dengeyi temsil eder.
7. EVİN TEMALARI: İLİŞKİLERİN DÖNÜŞTÜRÜCÜ GÜCÜ
7. ev, en yakınlarımızla kurduğumuz bağların bizi nasıl şekillendirdiğini anlatır. Haritanızda 1. evin tam karşısında konumlanan bu alan, 'ben' ve 'öteki' arasındaki büyüleyici zıtlığı temsil eder. Sevdiğiniz insanlar size ne kadar yakın olursa olsun, aslında her biri sizden bambaşka bir dünyadır.
Bunu bir uyum sanatı olarak düşünebilirsiniz: Partneriniz sizi çok iyi anlayabilir ama fikirlerinize katılmayabilir. En yakın arkadaşınızla aynı hobileri paylaşabilirsiniz; ancak o bu hobiyi bambaşka bir tarzla yaşayabilir. Kendi tarzınız ve hayalleriniz (1. ev) sizin temelinizse, ilişkileriniz (7. ev) bu temeli besleyen enerjidir. "Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim" sözünde olduğu gibi; siz ne kadar kendiniz olursanız olun, hayatınıza aldığınız insanların renkleri zamanla sizin üzerinize de sinecektir.