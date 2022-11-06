7 Kasım 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 7 Kasım 2022 Pazartesi günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 7 Kasım günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 7 Kasım Pazartesi için günlük burç yorumları...

7 Kasım 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 7 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün maddi kaynaklar ve para konuları ön plana çıkıyor. Sosyal çevreniz ya da dahil olduğunuz topluluklardan dolayı harcamalarınız artabilir. İlişkinizde de sevgiyi hissetmekte ve güvenmekte zorlanabilirsiniz.



BOĞA BURCU - 7 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün kendinizi iyi hissediyorsunuz. Duygularınızı rahatça ifade edebilirsiniz. Partner ya da ortakla bazı anlaşmazlıklar yaşanabilir.







İKİZLER BURCU - 7 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Çalışma hayatınız, yanınızda çalışanlarla ilgili sorunlar gerçekleşebilir.

YENGEÇ BURCU - 7 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla güzel zaman geçirebilirsiniz. Aşk, çocuk, hobi, borsa gibi konulardan harcamalarınız artabilir.







ASLAN BURCU - 7 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün kariyer ve iş hayatınıza odaklanarak haftaya başlıyorsunuz. İlişki ve ortaklıkta ise anlaşmazlıklar olabilir. İlişkinizde sevginizi göstermekte zorlanabilirsiniz.

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BAŞAK BURCU -7 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; bugün yurt dışı, eğitim, hukuk seyahatlerle ilgilenebilirsiniz. Eğitim, seyahatlerde bazı engellerle karşılaşabilirsiniz. İlişkinizde iletişim sorunları gerçekleşebilir.







TERAZİ BURCU -7 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün finans, okültizm gibi konularla ilgilenebilirsiniz. Çocuklar, hobi, eğlence, aşktan dolayı harcama yapabilirsiniz.

AKREP BURCU -7 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün partner ya da ortakla ilgilenebilirsiniz. Aile içinde bazı sorunlar gerçekleşebilir. Toprak, gayrimenkul alım satımlarda sorunlar çıkabilir.

YAY BURCU - 7 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün çalışma hayatı, gündelik işler, sağlık konuları gündeminize gelebilir. Kadınlarla ve ilişkinizde iletişim sorunları yaşanabilir. Seyahatlerde aksamalara dikkat etmelisiniz.

OĞLAK BURCU - 7 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün aşk, çocuk, eğlence, konuları gündeminize gelebilir. Sosyal çevre ve arkadaşlarınızdan dolayı harcamalarınız artabilir.

KOVA BURCU- 7 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün aile ve evinizle ilgilenebilirsiniz. Kariyer hayatınızda ise bir kadınla sorun yaşanabilir. Maddi açıdan şanslarınızı tepebilirsiniz, sakin kalmalı hemen karar vermemelisiniz.

BALIK BURCU -7 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün yakın çevre, kardeşler, eğitim ve seyahat konularıyla ilgilenebilirsiniz. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk ya da ilişkinizde bazı aksaklıklar çıkabilir.

Astrolog Dilara Yıldızhan'ı takip etmek için: instagram.com/astrologdilarayldzhn/

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