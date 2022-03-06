7 Mart 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar..

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 7 Mart 2022 Pazartesi günü hangi burcu neler bekliyor? Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 7 Mart günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 7 Mart Pazartesi için günlük burç yorumları...



7 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 7 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftanın ilk gününde gündeminizde parasal konular ağırlıkta olabilir. Rahat bir akışınız var. Sürpriz kazanç fırsatları karşınıza çıkabilir ya da beklemediğiniz bir ödemeyi alarak rahatlayabilirsiniz.

BOĞA BURCU - 7 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftanın ilk gününde Ay sizin burcunuzda olacak. Kendinize odaklı olabilir, plan ve projelerinizle ilgilenebilirsiniz. Dış görünüm değişiklikleri ya da kişisel bakım için de çok uygun bir gün.

İKİZLER BURCU - 7 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftaya başlarken biraz iç dünyanıza eğilebilir ve işlerinize odaklanmakta zorlanabilirsiniz. Evinizde kalma ihtiyacınız yoğun olacak. Sezgilerinizi daha net duyabilir, hatta hızlı aydınlanmalar yaşayabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU - 7 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal yaşamınız aktif olabilir, yoğun bir toplantı ya da etkinlik trafiği yaşayabilirsiniz. Arkadaş buluşmaları da söz konusu olabilir. Yeni tanışacağınız kişilerle sıcak ilişkiler kurabilirsiniz.

ASLAN BURCU - 7 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kariyerinizle ilgili konular odak noktanızda olabilir. Bugün yöneticiniz Güneş ve Ay arasında olumlu etkileşim var, gökyüzü sizi destekliyor olacak. Şanslı gelişmeler yaşayabilir, iş başarılarınızla dikkat çekebilirsiniz.

BAŞAK BURCU - 7 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yurt dışı bağlantılı işler ya da yüksek öğrenim konularıyla ilgili gündemleriniz söz konusu olabilir. Sürpriz gelişmelerle hayatınız değişebilir. Ancak ek sorumluluklar da almanız gerekeceğini aklınızdan çıkarmayın.

TERAZİ BURCU - 7 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftaya başlarken parasal konularla birlikte içsel anlamda da krizli süreçleriniz söz konusu olabilir. Diğer taraftan beklenmedik gelişmelerle birlikte başkalarından gelen kaynaklar bakımından şanslı olabilirsiniz.

AKREP BURCU - 7 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftaya başlarken ilişki, evlilik ya da ortaklık konuları gündeminizde olacak. Sürpriz şekilde atılacak bazı adımlar sizi mutlu edebilir. Ancak sorumluluk almanız gerekeceğini de unutmayın.

YAY BURCU - 7 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftaya başlarken yoğun bir iş gündeminiz olabilir. Koşuşturmaca içinde sağlığınızı ihmal etmeyin. Bir tedavi planınız varsa başlamak için uygun günlerdesiniz, yöneticiniz Jüpiter sizi destekliyor olacak.

OĞLAK BURCU - 7 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk ve ilişki konuları gündeminizde olabilir. Bazı hızlı gelişmeler sizi mutlu edebilir. Ancak ekstra sorumluluklar almanız gerekeceğini de unutmayın. Yalnızsanız sürpriz bir şekilde hayatınıza biri girebilir.

KOVA BURCU - 7 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftaya başlarken aileniz ya da evinizle ilgilenmenizi gerektirecek durumlar söz konusu olabilir. Ev içinde tadilat ya da dekorasyon gibi değişiklikler yapmak için de uygun bir dönemdesiniz.

BALIK BURCU -7 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftaya başlarken sürpriz şekilde bir yurt içi seyahati gündeme gelebilir. Kendinize yatırım amaçlı bir eğitim almayı düşünüyorsanız yine bugünü seçeneklerinize göz atmak anlamında değerlendirebilirsiniz.

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