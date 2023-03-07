7 Mart'ta 2,5 sene sonra Satürn burç değiştiriyor: Şanslı 4 burç

Satürn gezegeni spiritüel astrolojide dünyaya neden geldiğimizi, karmamızı, öğrenmemiz gereken dersleri gösterir. Bizi olgunlaştıran ve eğiten gezegen Satürn’dür. Doğum haritamızda neredeyse o hayat alanında kısıtlar ve disipline eder. Dersimizi öğrenene kadar da etkisini belirgin olarak gösterir.

Satürn 7 Mart 2023-25 Mayıs 2025 tarihlerinde balık burcunda seyahat edecek.

Satürn 2,5 sene boyunca bizleri bağımlılıklarımızdan, gerçekçilikten uzak hayaller deryamızda sınayacaktır. Negatif anlamda kurban bilincine girebilirsiniz, kolay vazgeçebilir, fazla kabullenici davranabilirsiniz ama aslında olması gereken çaba göstermektir. Ayrıca kolay kandırılmaya meyilli oluruz. Kolay affederiz ve hayır sözüne sadık kalmakta zorlanabilirsiniz. Olmayacak hayallerin peşinden gittikçe de hayal kırıkları yaşamak kaçınılmaz olacaktır.

Türkiye açısından ciddi değişimlerin gerçekleşeceği 2,5 yıl yaşayacağız. Artık başak enerjisine geçmemiz gerektiğini belirgin olarak göreceğiz. Türkiye’nin Ay Düğüm Aksı Güney Ay Düğüm Balık, Kuzey Ay Düğüm Başaktır. Ülkeler astrolojisinde Kuzey ay düğümü 99. Yılında aktifleşir. Ülkemiz 2,5 senenin sonunda tarıma, bilime, eğitime yönelecek ve çabayla, emekle, dürüstlükle ilerlemenin tek çıkış kapımız olduğunu anlayacaktır.

BURÇLARA GENEL ETKİLERİ

BAŞAK, BALIK, YAY, İKİZLER DEĞİŞİMLER YAŞAYABİLİRLER.

OĞLAK, BOĞA, YENGEÇ, AKREP ŞANSLI OLANLAR.

ASLAN, TERAZİ, KOVA, KOÇ ANİ OLAYLAR İÇİNDE KALABİLİRLER.

7 MART SATÜRN DÖNGÜSÜNÜN BURÇLARA ETKİSİ

7 Mart Satürn Balık süreciyle; 25 Mayıs 2025 yılına kadar Satürn balık burcunda olacak. Bu süreçte bilinçaltınız ve sağlığınızla ilgili konularda değişimler gerçekleşebilir. Açıkçası sınanacağınız konu bilinçaltınız, otoriteler olabilir. Yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Otoritelerle anlaşmakta zorlanabilirsiniz. Bu dönemde; maneviyata yönelmek, ruhsal çalışmalar yapmak çok iyi gelecektir. Bilinçaltınızı temizlemek ve düzeltmekle ilgilidir. Rüyalarınız artabilir, farkındalığınız ve hayata bakış açınız değişebilir. Biliyorsunuz ki bilinçaltımız aslında hayatımızı yöneten kısımdır ve bilinçaltımızın farkına varırsak hayatımızı, kimliğimizi değiştirebiliriz. Bu süreci avantaja çevirmek sizin elinizde olacak. Somutlukta olmadığı halde ortaya çıkan korkularla yüzleşerek şifalanabilir, hayatınızın iplerini elinize alabilirsiniz.

7 Mart Satürn Balık süreciyle; 25 Mayıs 2025 yılına kadar Satürn balık burcunda olacak. Bu süreçte sosyal çevre, dernekler, toplumsal konularda sorumluluk almanız gerekebilir. Kalıcı ve uzun vadeli arkadaşlıklar kurabilirsiniz. Dernek ve topluluklarda adınızdan söz ettirebilirsiniz ama konu toplumsal sorumluluk almaktır ve kolayca vazgeçmemektir. Bu dönemden avantajlı çıkacak olanlardan biri siz olacaksınız.

7 Mart Satürn Balık süreciyle; 25 Mayıs 2025 yılına kadar Satürn balık burcunda olacak. Bu süreçte kariyer ve iş hayatınızda engellerle karşılaşabilirsiniz. Otoritelerle anlaşmazlık yaşanabilir. İş hayatınızda sorumluluklarınızı almalı ve vazgeçmemelisiniz eğer krizleri fırsata dönüştürebilirseniz harika gelişmeler de sizinle olacaktır.

7 Mart Satürn Balık süreciyle; 25 Mayıs 2025 yılına kadar Satürn balık burcunda olacak. Bu süreçte artık hayatınızın yükseliş dönemine giriyorsunuz. Yani artık Satürn’ün sınavları hayatınızda hafiflemeye başlıyor. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularında sorumluluk alabilirsiniz. İnanç ve fikirlerinizle ilgili ise duvarlarınızı yıkma zamanında olacaksınız.

7 Mart Satürn Balık süreciyle; 25 Mayıs 2025 yılına kadar Satürn balık burcunda olacak. Bu süreçte para, finans, borçlar, sağlık, ameliyat konularında dikkatli olmanız gereken bir sürece gireceksiniz. Bu süreçte maddi destek azalabilir. Borç ve vergilerden dolayı sorunlar gerçekleşebilir. Sağlığınıza ve psikolojinize ekstra özen göstermelisiniz. Bulaşıcı hastalıklara açık olabilirsiniz. İşin özü para konusunda kendinizi tamamlamak ve para konusunu öğrenmeniz gereken bir süreçte olacaksınız. Paranın kıymetini bilirseniz kalıcı, güçlü gelirler elde ederken, paranın kıymetini bilmediğiniz durumda sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Sağlığınıza da çok dikkat etmelisiniz.

7 Mart Satürn Balık süreciyle; 25 Mayıs 2025 yılına kadar Satürn balık burcunda olacak. Bu süreçte ilişkilerdeki korkularınızla yüzleşebilirsiniz ama bir taraftan da kalıcı ve uzun vadeli ilişkiler yaşayacaksınız. Aslında korkularınızın yersiz olduğunu da fark edeceksiniz. İlişkide sorumluluk alma ve yeri geldiğinde hayır diyebilmeyi öğreneceksiniz.

7 Mart Satürn Balık süreciyle; 25 Mayıs 2025 yılına kadar Satürn balık burcunda olacak. Bu süreçte çalışma hayatı, gündelik işler, sağlık konularında aksaklıklar gerçekleşebilir. Ayak bölgesi rahatsızlıkları gerçekleşebilir. Bundan dolayı sağlığınıza, uyku düzeninize, gündelik rutinlerinize dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Çalışma hayatınızda sorumluluk alabilirsiniz. Otoritelerle anlaşmakta zorluk çekebilirsiniz bundan dolayı dikkatli olmalısınız.

7 Mart Satürn Balık süreciyle; 25 Mayıs 2025 yılına kadar Satürn balık burcunda olacak. Bu süreçte aşk, çocuk, eğlence, tatil konularında sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Aslında sorumluluklarınızı almalı ve korkularınızın üzerine gitmelisiniz. Bunu başardığınız da ise kalıcı uzun vadeli güzel gelişmeler hayatınızda yer edebilir.

7 Mart Satürn Balık süreciyle; 25 Mayıs 2025 yılına kadar Satürn balık burcunda olacak. Bu süreçte artık hayatınızın zor dönemini sonlandırıyorsunuz. Hayatınızdaki tıkanıklık, ilerlemede zorlanma, yavaşlama dönemi sona eriyor. Ev ve aile düzeninizle ilgili sorumluluk alabilirsiniz. Aile büyükleriyle ilgilenebilirsiniz. Ev, arsa, toprak, araba alım-satımı yapabilirsiniz. Hayat akışınız artık hızlanacak ve güzel gelişmeler sizinle olacak.

7 Mart Satürn Balık süreciyle; 25 Mayıs 2025 yılına kadar Satürn balık burcunda olacak. Bu süreçte hayatınızın zorlu dönemleri yavaş yavaş hafiflemeye başlıyor. Kısıtlandığınız hayat alanı artık iletişim ve algınız olacak. İletişimde yanlış anlayabilir, yakın çevrenizle ilgili sorumluluk almak zorunda kalabilirsiniz. Özellikle de kardeşler, yakın çevre, eğitim konusunda sorumluluklarınızın farkına varacaksınız. Hayatınızın zor dönemi sona eriyor ve sonrasında artık rahatlama dönemine geçeceksiniz.

7 Mart Satürn Balık süreciyle; 25 Mayıs 2025 yılına kadar Satürn balık burcunda olacak. Bu süreçte maddi kaynaklar, para konusunda sorumluluklarınız artıyor. Bundan dolayı gereksiz harcamalardan kaçmalı, sorumluluk almalısınız. Yoksa Satürn bu konuda sizi zorlar ve parasız bırakma raddesine kadar getirebilir. Paranın kıymetini anlayacağınız bir dönemde olacaksınız. Bilinçli olursanız kalıcı, güçlü maddi kaynaklar elde edebilir ve ödüllerinizi alabilirsiniz.

7 Mart Satürn Balık süreciyle; 25 Mayıs 2025 yılına kadar Satürn balık burcunda olacak. Bu süreçte fiziksel olarak zayıflayabilirsiniz. Ayrıca kişiliğiniz değişebilir, bazı konularda size sorumluluk yükleyebilir. Hayatınızda olgunlaşma sağlayacağınız bir dönemde olacaksınız. Ayak bölgesi rahatsızlıklarınıza ise dikkat etmelisiniz.



