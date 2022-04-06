7 Nisan 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar..

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 7 Nisan 2022 Perşembe günü hangi burcu neler bekliyor? Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 7 Nisan günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 7 Nisan Perşembe için günlük burç yorumları...



7 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 7 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Son dönemlerde gerginlik yaşadığınız kişiler varsa bugün telafi edilmesi söz konusu olabilir. Eğitimle ilgili konular gündeminizdeyse rahat bir akışta olabilirsiniz. Yöneticiniz Mars sizi destekliyor.

BOĞA BURCU -7 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal konularda önemli görüşmeler yapabilir, kararlar alabilirsiniz. Bir finans danışmanından destek almayı da düşünebilirsiniz. İmza süreçleri için uygun bir gün. Yöneticiniz Venüs sizi destekliyor.

İKİZLER BURCU - 7 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay akşama dek sizin burcunuzda olacak ve yöneticiniz Merkür ile Satürn olumlu etkileşim yapacak. Bugün alacağınız kararlara güvenin. Hatta karar almakla kalmayıp, hayata geçirme yönünde günü değerlendirin.

YENGEÇ BURCU - 7 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kalabalıklardan uzak kalıp kendinizle ilgilenmek isteyebilirsiniz. Hastane ve tedavi süreçleriniz varsa onlara odaklanabilirsiniz. Diğer taraftan ruhsal olarak yeni farkındalıklar kazandığınız bir dönemdesiniz.

ASLAN BURCU -7 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal hayatınızın aktif olduğu günlerdesiniz. Arkadaşlarınızla bir araya gelebilir, keyifli zaman geçirebilirsiniz. Yeni kişilerle tanışabilirsiniz ve bu kişiler uzun vadeli olarak hayatınızda kalabilir.

BAŞAK BURCU -7 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yöneticiniz Merkür ile Satürn olumlu etkileşim yapacak. Kariyerinizle ilgili güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Otorite figürlerinden destek görebilir, işinizi geliştirme yönünde doğru kararlar alabilirsiniz.

TERAZİ BURCU - 7 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yurt dışı bağlantılı işler, ticaret ya da eğitim konularında geleceğe dönük önemli kararlar alabilirsiniz. Yapacağınız görüşmeler varsa bugün olumlu sonuç alma ihtimaliniz çok yüksek. Yöneticiniz Venüs sizi destekliyor.

AKREP BURCU - 7 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ortak parasal kazançlar, krediler, borç ve ödemeler gibi konularda karar almak, önemli görüşmeleri yapmak için uygun bir gün. Uzun vadede kazançlı çıkabilirsiniz. Sözleşmeler için de gökyüzü destekleyici.

YAY BURCU - 7 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Partnerinizle güzel bir iletişim kurabilir, var olan sorunlarınızı çözebilirsiniz. Geleceğe dönük konuşmalar yapılabilir. Yalnızsanız uzun vadeli olabilecek bir ilişkiye adım atmak için gökyüzü destekleyici.

OĞLAK BURCU - 7 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yöneticiniz Satürn ile Merkür arasında pozitif etkileşim olacak. İş çevrenizdeki kişilerle konuşmak istediğiniz konular varsa gündeme getirmek için uygun bir gün. Yapıcı şekilde iletişim kurabilirsiniz.

KOVA BURCU - 7 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Partnerinizle iyi iletişim kurabilir, var olan sorunlarınızı çözebilirsiniz. Geleceğe dönük konuşmalar yapılabilir. Yalnızsanız uzun vadeli olabilecek bir ilişkiye adım atmak için gökyüzü destekleyici.

BALIK BURCU -7 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ailenizle ve evinizle ilgili bazı kararlar alabilirsiniz, bunlar uzun vadede size fayda sağlayabilir. Bir süredir planladığınız konularda harekete geçebilirsiniz. Aile büyüklerinden de destek görebilirsiniz.

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