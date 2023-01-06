7 Ocak Yengeç Dolunayı'nın burçlara etkisi ne olacak? Özellikle bu 5 burç için şans etkisi var!

7 Ocak 2023 tarihinde, saat 02:07’de yengeç burcunun 16 derecesinde yılın ilk dolunayı gerçekleşecek. Göksel kombinasyonun yükselen burcu ise 25 derece Terazi burcunda olacak. Dolunay bitişleri ve sonlanmaları anlatır. Belirsizlikler sonuçlanır. Dikkat edilmesi gereken husus ise; Ay’ın deklinasyon dışında olması. İçgüdülerin emrinde olmak, duyguları yeterince kontrol edememek, yerinde duramamak, duygusal bazı krizleri tetikleyebilir.

Yengeç dolunayında duygularımızla, geçmişimizle, köklerimizle yüzleşeceğiz. 16 derece Yengeç Burcuda Canopus sabit yıldızı vardır. Büyük Canopus. Sirius’tan sonra gece gökyüzündeki parlak ikinci yıldızdır. Kötülüğü, hayatında kötü giden bir şeyi iyiye çevirecektir Ayrıca köklerimizden, ailemizin kökleriyle ilgili konulardan, kök karmalardan, soydan veya atalarla ilgili konular yüzeye çıkacaktır. Dolunay hattının Uranüs’le olumlu açısından dolayı; ani evlilik, ani ilişki kararları alınabilir. Ortaklık yapılarında önemli ve güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Yurt dışı, eğitim, seyahat, akademik kariyer, uzak akrabalar, aile büyükleri, inançlar, hukuk alanlarında ani beklenmedik , krizsel gerçekleşen ama güzel sonuçlanan olaylar içinde kalabiliriz.

Ünlü ve sanatçıların ani evlilik kararları gündeminize gelebilir. Toprak, gayrimenkul konularında bizleri olumlu etkileyecek kararlar alınabilir ama Marsın deklinasyon dışında olmasından dolayı kararlarınızı çok dikkatli vermelisiniz. Akıl dışı söylemler, dedikodulardan dolayı yanlış kararlar alabilirsiniz. Devlet, yöneticiler, otoritelerin sert söylemlerini duyabilirsiniz. Ayrıca beklenmedik kişilerin rahatsızlıkları gündemimize gelebilir.

Kredi, borçlar, vergilerle ilgili aksilikler gerçekleşebilir. Finansal alanda dolandırıcılıkla karşılaşabilirsiniz. Borsa da iniş, çıkışlar gerçekleşebilir. Dijital para, kıymetli madenlerde yükselişler gerçekleşebilir.

TÜRKİYE AÇISINDAN ETKİSİ

Türkiye açısından; Plüton’un tam üzerinde gerçekleşecek olan dolunay ile; krizler, açık düşmanlarımızla ilgili sorunlar ve anlaşmazlıklar gerçekleşebilir. Ayrıca topraklarımız, orduyla ilgili kararlar alınabilir. İkincil yöneticiler, kadın yöneticilerle ilgili belirsizlikler ise belirli hale gelebilir. Adaylar açıklanabilir. Devlet yöneticileri, otoritelerle – müttefikler arasında sorunlar gerçekleşebilir.

Bulaşıcı hastalıklar yayılabilir. Köpek saldırıları, kuduz gibi rahatsızlar gündeme gelebilir. Yurt dışı, ihracat, üniversiteler, sağlıkçılar, kanunlar, din adamları, azınlıklarla ilgili olumlu gelişmeler gerçekleşebilir.

BURÇLARA GENEL ETKİLERİ

Gezegenler, yükseleni, ay, güneşi 11-21 derece arasında olanları etkileyecek.

Koç, Terazi, Oğlaklar bu dönemde zorlanabilir.

Yengeç, Akrep, Balık, Boğa, Başaklar şanslı.

Yay, Kova, Aslan, İkizler ani sorunlar yaşayabilirler.

7 OCAK DOLUNAYININ BURÇLARA ETKİSİ

Sevgili Koç; ev, aile, taşınmaz, gayrimenkul konularında ani gelişmelerle kazançlarınız artabilir. Bu süreçte ailenizden dolayı kariyer hayatınızda bazı değişiklikler gerçekleştirebilirsiniz. Bu durum sizi zorlayabilir. Fakat işin sonunda maddi açıdan avantajlı çıkacaksınız.

Sevgili Boğa; yakın çevre, kardeşler, eğitim, seyahatlerle ilgili ani kararlar alabilirsiniz. İş hayatınızla bağlantılı olarak yurt dışı konusu gündeme gelebilir. İş hayatınızla ilgili; harcamalarınıza, atacağınız imzalara dikkat etmelisiniz. Psikolojik olarak kendinize iyi bakmalısınız.

Sevgili İkizler; para, ürettikleriniz, maddi kazançlarınızla ilgili beklenmedik ani artışlar meydana gelebilir. Sosyal çevre, bağlı olduğunuz dernek ya da topluluklardan dolayı harcama yapabilirsiniz. Ortak ya da eşin parası, vergi-borçlar, kredi ve ödemelerinize dikkat etmelisiniz. Sağlığınıza da bu süreçte dikkat etmenizi tavsiye ediyorum.

Sevgili Yengeç; fiziksel değişim yapabilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz özellikle de mide, kadınsal rahatsızlıklar, göğüs bölgesi rahatsızlıkları gündeminize gelebilir. Evlilik, ortaklık, mahkeme konularıyla ilgili belirsizlikler belirli hale gelecek. Sosyal çevre, dernek, topluluklarla ilgili olumlu gelişmeler gerçekleşebilir. İş hayatınızdaki bazı sorunlar ise sizi üzebilir.

Sevgili Aslan; hastaneler, sağlık, psikolojik sorunlar gündeminize gelebilir ama bir taraftan kariyerinizle ilgili ani olumlu gelişmeler gerçekleşecek. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk, uzak akrabalarla ilgili aksilikler sizi psikolojik olarak yorabilir. Mide, göğüs bölgesi rahatsızlıkları gerçekleşebilir.

Sevgili Başak; sosyal çevreniz, arkadaşlarınız, topluluk, derneklerle ilgili belirsizlikler belirli hale gelecek. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk alanlarında ise beklediğinizden daha iyi, güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Bu süreçte vergi, ödeme, borçlar sizi zorlayabilir. Kariyer hayatınızda ise atacağınız imzalara dikkat etmelisiniz.

Sevgili Terazi; kariyer hayatınızda belirsizlikler belirli hale gelecek. Kariyer hayatınızdaki gelişmelerle maddi kaynaklarınızda ani yükselişler gerçekleşebilir. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularında aksilik ve sorunlar gerçekleşebilir. Kariyer hayatınızdaki bazı gelişmeler evlilik, ortaklık yapınızda sorunlara yol açabilir.

Sevgili Akrep; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk, uzak akrabalarınızla ilgili belirsizlikler belirli hale gelecek. Ayrıca ortaklık, evlilik konularında beklenmedik olumlu kararlar alabilirsiniz. Yanınızda çalışanlar, çalışma arkadaşlarınızla bazı sorunlar gerçekleşebilir. Sağlık olarak; baş bölgesi, göz, beyin rahatsızlıkları gerçekleşebilir.

Sevgili Yay; finans, vergi, ödemeler, kredi, mirasla ilgili ani olumlu gelişmeler gerçekleşebilir. Çalışma hayatınızda değişimler gerçekleşebilir. Aşk, çocuk, hobilerinizden dolayı harcamalarınız artabilir. Duygusal olarak sizi üzecek konular gündeminize gelebilir. Ortaklık, evlilik, ilişkinizde ise iletişim sorunları gerçekleşebilir. 15 Ocağa kadar sakin kalmanızı tavsiye ediyorum.

Sevgili Oğlak; evlilik, ortaklık, ilişki, mahkeme konularında belirsizlikler aniden belirli hale gelecek. Güzel gelişmeler sizin olacak. Aile içindeki bazı sorunlar ise sizi duygusal olarak zorlayabilir. Çalışma hayatı, yanınızda çalışanlar, evcil hayvanlarınızla ilgili iletişim sorunları gerçekleşebilir. Eller, kollar, omuz, akciğer rahatsızlıklarına dikkat etmelisiniz.

Sevgili Kova; çalışma hayatı, yanınızda çalışanlar, sağlık, evcil hayvanlarınızla ilgili belirsizlikler belirli hale gelecek. İletişim, eğitim, kardeşlerinizle ilgili bazı sorunlar sizi duygusal olarak üzebilir. Mide, göğüs bölgesi rahatsızlıkları gerçekleşebilir. Psikolojik olarak da moralinizi yüksek tutmanızı tavsiye ediyorum.

Sevgili Balık; aşk, çocuk, hobi, sanat, tatil, borsa konularıyla ilgili belirsizlikler belirli hale gelecek. Güzel kararlar alabilirsiniz. Kardeşler, eğitim, seyahat konuları gündeminize gelebilir. Bu süreçte harcamalarınız artabilir. Ev değişikliği yapmayı düşünüyorsanız, atacağınız imzalara dikkat etmelisiniz. Mümkünse 15 Ocak sonrasına bırakmanızı tavsiye ediyorum.

Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...