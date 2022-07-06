7 Temmuz 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 7 Temmuz 2022 Perşembe günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 7 Temmuz günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 7 Temmuz Perşembe için günlük burç yorumları...



7 TEMMUZ 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 7 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün ilişki, ortalık ya da yakın arkadaşlarınızla ilgilenebilirsiniz ve ani sorunlar gerçekleşebilir. Ayrıca yakın çevreniz, kardeşlerle anlaşmalar yapabilirsiniz. Otoriteden desteklenebilirsiniz ve bugün kalıcı uzun vadeli kararlar alabilirsiniz.

BOĞA BURCU - 7 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün çalışma hayatınızda yanınızda çalışanlarla ortak kararlar alabilirsiniz. Ayrıca kariyer hayatınızda otoriteden destekleneceksiniz. Maddi kaynaklarınızla ilgili ise kadınlardan destek görebilirsin iz ve maddi kaynaklarınızı geliştirecek kararlar alabilirsiniz.

İKİZLER BURCU - 7 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün aşk, flört, çocuk ya da hobilerinizle ilgilenebilirsiniz ama harcamalarınız artabilir. Yurt dışı, eğitim, seyahatle ilgili kalıcı kararlar alabilirsiniz ayrıca otoriteden desteklenebilirsiniz. Aşk konusunda ise şanslı olduğunuz bir gündesiniz.

YENGEÇ BURCU - 6 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün aile ve ev hayatınızla ilgilenebilirsiniz. Aşk konusunda ise gizli platonik aşklar kendini size gösterebilir. Kariyer hayatınızda ise bazı sorunlar sizi üzebilir. Maddi kaynaklarınızla ilgili de kalıcı uzun vadeli kararlar alabilirsiniz.

ASLAN BURCU - 7 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün yakın çevre, eğitim, seyahat konularında arkadaşlarınızla ortak karar alabilirsiniz. Ayrıca partnerle de uyumlusunuz ve kalıcı uzun vadeli kararlar alabilirsiniz. Bugün sizin için güzel bir gün sevgili aslanlar.

BAŞAK BURCU - 7 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Başak; bugün maddi kaynaklar, para konularında çalışma hayatınızdaki otoriteden destek görebilirsiniz ve kalıcı maddi kaynaklarınızı olumlu etkileyen kararlar alınabilir. Ayrıca kariyer hayatınızda kadınlardan da destek görebilirsiniz.

TERAZİ BURCU -7 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün duygusal olarak kendinizi iyi ifade ediyorsunuz ve oldukça empatiksiniz. Aşk, çocuk ya da hobilerinizle ilgili kalıcı kararlar alabilir, otoriteden desteklenebilirsiniz. Eğitim, yurt dışı, seyahatlerde ise kadınlardan destekleneceksiniz. Ayrıca aşk sizi yurt dışından, uzaklardan, hukuk alanından ya da eğitimden bulabilir.







AKREP BURCU -7 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün kendinizi duygusal olarak yalnız hissedebilirsiniz ama maddi açıdan güzel destekler alabilirsiniz. Partnerle ise derin bağ kurabilirsiniz. Aile ve evinizle ilgili kalıcı ve uzun vadeli kararlar alabilirsiniz. Aile büyükleri ise size destek olacaktır.







YAY BURCU - 7 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün sosyalleştiğiniz ve arkadaşlarınızla güzel zaman geçirebileceğiniz bir gün. Partner ya da ortak beraber sosyalleşebilir, yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Ayrıca eğer bekarsanız aşk sizi bugün bulabilir. Yakın çevre, eğitim, kardeşlerden ise destek göreceksiniz ve uzun vadeli kararlar alabilirsiniz.

OĞLAK BURCU - 7 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün kariyer ve iş hayatınızla ilgilendiğiniz bir gündesiniz. Maddi kaynaklarınızı da etkileyen kalıcı gelir elde edebileceğiniz fırsatlar karşınıza çıkabilir. Çalışma hayatınızdaki kadınlardan ya da sizi sevenlerden destek görebilirsiniz.

KOVA BURCU -7 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün yurt dışı, eğitim, seyahatlerle ilgili bugün karar alabilirsiniz. Hukuk alanında ise destekleneceksiniz. Ayrıca kalıcı ve uzun vadeli kararlar alabilirsiniz. Aşk, çocuk ya da hobilerinizle ilgili güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz.

BALIK BURCU -7 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün maddi kaynaklar, ödeme ya da finansal durumunuzla ilgili olumlu gelişmeler var. Fırsatlarınız ise ailenizden ya da gizli ama sizi destekleyen otoritelerden olabilir. Ayrıca ev ya da ailenizle ilgili kalıcı kararlar alabilirsiniz.

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